Goldpreis unter Druck: Zentralbanken kaufen weiter zu

Gold fiel am 23. Oktober erstmals seit Mitte Juli unter 4.000 US-Dollar, Zentralbanken kauften im dritten Quartal 321 Tonnen. Banyan…

…meldet 1,88 g/t Gold über 17,9 Meter; Southern Cross beantragt eine Bergbaulizenz.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 05.11.2026, 8:50 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Banyan Gold Corp. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 05.11.2026, 08:50 Uhr Berlin/Zürich.

Zinssorgen drücken Gold, Notenbanken kaufen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis fiel am 23. Oktober erstmals seit Mitte Juli unter 4.000 US-Dollar je Unze. Belastend wirkten steigende Ölpreise und die Erwartung weiterer US-Zinserhöhungen. Nach einem Kursrutsch bei Technologieaktien verkauften laut Marktberichten zudem Anleger Gold, um Liquidität zu beschaffen.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins am 16. September erstmals seit 2023 angehoben und ihn am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die EZB und Bank of Japan hielten ihre Zinsen ebenfalls. Die Jahresendprognosen großer Banken lagen Ende Oktober meist zwischen 4.500 und 4.650 US-Dollar.

Strukturell bleibt die Nachfrage der Notenbanken hoch: Laut World Gold Council kauften sie im dritten Quartal 321 Tonnen Gold, 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn summieren sich ihre Käufe auf 675 Tonnen.

Banyan Gold treibt AurMac und Nitra voran

Banyan Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ – besitzt im Yukon das Projekt AurMac zu 100 Prozent; mit Nitra umfasst das Landpaket rund 830 Quadratkilometer. Die Ressource (Stichtag 15. Mai 2026) umfasst 3,64 Millionen Unzen Gold angezeigt mit 0,68 g/t und 4,98 Millionen Unzen vermutet mit 0,58 g/t. Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht nachgewiesen.

Am 6. Oktober meldete Banyan zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline 1,88 g/t Gold über 17,9 Meter. Das ist eine Bohrlochlänge, keine bestätigte wahre Mächtigkeit. Auf Nitra traf das Unternehmen sichtbares Gold. Eine erste PEA für AurMac ist für das vierte Quartal geplant. Termine und Ergebnisse bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden.

Southern Cross Gold beantragt Bergbaulizenz

Southern Cross Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, zu 100 Prozent. Antimon trägt laut Unternehmen rund 15 bis 17 Prozent zum gewinnbaren In-situ-Wert bei; die Angabe beruht auf einer Goldäquivalent-Formel. Eine Mineralressource liegt noch nicht vor; das 200.000-Meter-Bohrprogramm läuft bis ins erste Quartal 2027.

Am 22. September nahm Resources Victoria den Antrag auf eine Bergbaulizenz für den Bereich Golden Dyke an. Vor einem Abbau sind noch eine Planungsgenehmigung und ein genehmigter Bergbauarbeitsplan nötig. Seit Juni entsteht auf Sunday Creek laut Unternehmen der erste neue Erkundungsstollen in Victoria seit rund 20 Jahren.

Fazit: Banyan Gold und Southern Cross Gold vor Meilensteinen

Trotz der Kursschwäche stützen die anhaltenden Zentralbankkäufe das Umfeld für Goldunternehmen. Bei Banyan zählen die erste PEA für AurMac und die Nitra-Bohrungen, bei Southern Cross die Prüfung des Lizenzantrags und das laufende Bohrprogramm. Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung bleiben entscheidend. Goldaktien tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten keine Kurssicherheit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/banyan-gold-corp/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: CNBC, Gold unter 4.000 US-Dollar, 23.10.2026 · Yahoo Finance, Tech-Ausverkauf und Gold, 23.10.2026 · Federal Reserve, FOMC-Beschluss, 16.09.2026 · Federal Reserve, FOMC-Beschluss, 28.10.2026 · Political.org, Zinsentscheide EZB und BoJ, 30.10.2026 · Golden Ark Reserve, Bankprognosen Gold, 10.2026 · World Gold Council, Gold Demand Trends Q3 2026, 03.11.2026 · Banyan, Ressource AurMac, 19.05.2026 · Banyan, Nitra Roaring Fork und Seattle Creek, 28.07.2026· Banyan, AurMac Airstrip/Powerline, 06.10.2026 · Southern Cross Gold, Erkundungsstollen, 29.06.2026 · Southern Cross Gold, Explorationsziel Sunday Creek, 04.08.2026 · Southern Cross Gold, Antrag Bergbaulizenz, 23.09.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Verantwortliche Person nach § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO SRC. Emittenten: Banyan Gold Corp. (TSXV: BYN; OTCQB: BYAGF; WKN: A1T64A; ISIN: CA06683K1066) und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC; ASX: SX2; OTCQX: SXGCF; WKN: A40QY8; ISIN: CA8426851090). Auftraggeber und Vergütungsempfänger: Der Artikel erfolgt im Rahmen der mit den Unternehmen laufenden IR-Verträge, über die die SRC vergütet wird. Die Vergütung der Autorin erfolgt über die SRC. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Weder die SRC noch die Autorin halten zum Erscheinungstag Aktien der zuvor genannten Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 %: Nein. Market-Making- und Investmentbanking-Beziehungen: Nein. Weitere relevante Interessen: Nein. Vorabprüfung durch die Emittenten: Nein; der Artikel wurde den Emittenten nicht zur Prüfung oder Freigabe vorgelegt.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 04.11.2026, 14:30 Uhr MEZ. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration; sie zeigt keine realen Anlagen oder Projekte der Emittenten. QPs der Originalmeldungen: Banyan Gold – Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration, nicht unabhängig (Bohrmeldungen); Marc Jutras, P.Eng., Ginto Consulting Inc., unabhängig (Ressource vom 15.05.2026). Southern Cross Gold: Der Leiter der Exploration ist nicht unabhängig. Die QP-Benennung bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. Bohrabschnitte sind Bohrlochlängen; Goldäquivalente und Antimonanteile von Southern Cross beruhen auf der Formel AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%). Vermutete Ressourcen sind geologisch unsicherer als angezeigte. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und erfolgreiche Exploration voraus. Goldpreis, Zinsen, Wechselkurse, Genehmigungsverfahren in Yukon und Victoria, Metallurgie, Kosten und Kapitalverwässerung können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen.

Hinweise und Haftung

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