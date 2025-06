Gold als verantwortungsvolles und wertvolles Investment

Anleger setzen weiterhin gerne auf Gold – auch unter Nachhaltigkeitsgedanken.

Die österreichische Bischofskonferenz hat gerade – neben fossilen Energien oder Waffen – auch Gold und Silber als nicht mehr investierbare Bereiche erklärt. Der Grund sei die umweltschädliche und ausbeuterische Gewinnung. Damit wurde für die österreichischen Katholiken, ähnlich wie für die deutschen Evangelisten, die Messlatte was nachhaltiges Investieren anbelangt, sehr hoch angesetzt. Umweltschutz und eine hohe soziale Verantwortung sind heute für die allermeisten Gold- und Silberunternehmen eine Selbstverständlichkeit. ESG-Richtlinien (Environmental, Social and Governance) sind Kriterien und Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit und Sozialfragen.

So legt beispielsweise Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – großen Wert auf Transparenz, hochwertige Informationen und sorgt so für Vertrauen bei den Anlegern. Fortuna Mining ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Bergbaugesellschaften legen ihre ESG-Bemühungen offen, so dass sich Investoren sicher sein können, nicht auf schwarze Schafe zu setzen.

Auch bei Skeena Gold & Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-silver-ltd/ – können Anleger bedenkenlos zugreifen. In British Columbia entwickelt das Unternehmen ein Gold-Silber-Projekt sowie zwei früher bereits produzierende Projekte. Dabei wird besonders Wert gelegt auf positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden. Umweltschäden werden vermieden oder minimiert. Strenge Kontrollen, Leitlinien und Richtlinien hat sich Skeena Gold & Silver selbst auferlegt, um ESG-konform zu arbeiten. Investoren, die gerne auf Gold setzen, können also mit nachhaltig agierenden Unternehmen nichts in Sachen ESG falsch machen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

