FRENZEL Grapefruit-Likör begeistert bei Verkostung im EDEKA Selders

Ein wichtiger Schritt in der Markenentwicklung

Wuppertal, 8. Juli 2025 – Im EDEKA Center Selders in Wuppertal erlebten Kundinnen und Kunden kürzlich eine besondere Genuss-Premiere: die Verkostung von Likör Frenzel Grapefruit. Für Johannes Frenzel | frenzel.drinks markierte dieses Event einen weiteren bedeutenden Schritt im regionalen Markenaufbau.

Likör Frenzel Grapefruit: Frische, die im Gedächtnis bleibt

Likör Frenzel Grapefruit steht für ein modernes Geschmackserlebnis mit klarer Handschrift. Die frische Grapefruit-Note, das zeitgemäße Design und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen den Likör zu einem echten Blickfang im Spirituosenregal. Entwickelt in Wuppertal und professionell abgefüllt in Deutschland, spricht das Produkt Genießerinnen und Genießer an, die Wert auf Qualität und Geschmack legen.

Die Verkostung im EDEKA Center Selders war ein voller Erfolg: Gäste, Kundschaft und Marktteam zeigten sich begeistert vom intensiven, zugleich ausgewogenen Geschmackserlebnis. „Der positive Zuspruch bestärkt uns darin, Likör Frenzel Grapefruit in der Region weiter zu etablieren und die Menschen für unsere Marke zu begeistern“, erklärt Johannes Frenzel, Gründer und Inhaber von Johannes Frenzel | frenzel.drinks.

Ein besonderer Höhepunkt: der erste eigene Aufsteller im Markt

Ein Highlight des Wochenendes war die Premiere des ersten eigenen Marken-Aufstellers im EDEKA Selders. Damit ist Likör Frenzel Grapefruit jetzt auch prominent im Markt sichtbar – ein wichtiger Meilenstein für den regionalen Markenaufbau.

„Die Gespräche mit den Kundinnen und Kunden zeigen uns immer wieder, dass wir mit unserem Anspruch an Natürlichkeit und Geschmack genau den Nerv der Zeit treffen“, so Johannes Frenzel. „Der direkte Kontakt und das ehrliche Feedback sind für uns wertvoller als jede Statistik.“

Weitere Verkostungen geplant

Aufgrund des erfolgreichen Auftakts sind weitere Verkostungsevents bereits in Planung. Ziel ist es, noch mehr Menschen in der Region den besonderen Geschmack von Likör Frenzel Grapefruit näherzubringen und die Marke nachhaltig zu verankern. „Wir freuen uns schon jetzt auf die kommenden Events und sind überzeugt, dass wir mit unserem Produkt viele weitere Menschen begeistern werden“, so Frenzel weiter.

Supermärkte und Einzelhändler, die ihr Sortiment mit Likör Frenzel Grapefruit bereichern und ihren Umsatz steigern möchten, können Johannes Frenzel direkt für Verkostungen und Listungen anfragen.

Hinweis: Likör Frenzel Grapefruit enthält 15 % vol. Alkohol. Die Inhalte dieser Mitteilung richten sich ausschließlich an Erwachsene. Bitte genießen Sie alkoholische Getränke verantwortungsvoll. Weitere Informationen unter www.frenzel.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Johannes Frenzel | frenzel.drinks ist ein Unternehmen mit Sitz in Wuppertal, das sich auf moderne Likörkonzepte spezialisiert hat. Mit FRENZEL Grapefruit bietet das Unternehmen ein markantes Produkt für Gastronomie, Hotellerie und Events – ehrlich im Geschmack, klar im Design und vielseitig im Einsatz. Getrieben von der Leidenschaft für den Likör und dem Streben nach Perfektion, setzt Johannes Frenzel | frenzel.drinks neue Maßstäbe in der Likörbranche.

Pressekontakt:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

fon ..: +492022541473

email : info@frenzel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.