Flaschenland gewinnt Onlineshop-Award 2025: Maßstäbe in Design, UX und Skalierbarkeit

Flaschenland gewinnt den German Onlineshop Award 2025 – für exzellente User Experience, moderne Shoparchitektur und erfolgreiche Expansion in 34 europäische Länder.

Die Flaschenland GmbH ist Gewinnerin des renommierten German Onlineshop Award 2025. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen von einer unabhängigen Fachjury für die herausragende User Experience, das intuitive Design sowie die hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit seines neuen Online-Shops.

In den letzten Monaten setzte Flaschenland einen vollständigen Relaunch auf Shopware-6-Basis um. Parallel wurden 34 lokalisierte Landesshops in ganz Europa ausgerollt – von Schweden bis Spanien. „Wir bauen unsere europäische Präsenz gezielt aus, um unseren Kunden maßgeschneiderte, lokal relevante Einkaufserlebnisse zu bieten“, erklärt Robert Cipin, Geschäftsführer der Flaschenland GmbH.

Mit über 2.500 Produkten – von Glas- und Kunststoffflaschen bis hin zu WECK-Einmachgläsern – erreicht Flaschenland bereits über eine Million B2B- und B2C-Kunden in 34 Ländern. Flexible Bestellmengen, attraktive Staffelpreise und digitale Mehrwertinhalte wie Einmachrezepte und Anwendungstipps schaffen ein Einkaufserlebnis mit echtem Mehrwert entlang der gesamten Customer Journey.

„Unsere internationale Ausrichtung verlangte nach einer technischen Basis, die flexibel und skalierbar ist“, erklärt Cipin. „Dank der neuen Shop-Architektur können wir länderspezifische Angebote deutlich effizienter realisieren und besser auf die jeweiligen Marktanforderungen eingehen.“

Der neue Shop basiert auf einem Headless-Ansatz, bietet performante Checkout-Flows und ist vollständig responsiv gestaltet. Damit erfüllt Flaschenland höchste Ansprüche an moderne E-Commerce-Plattformen – auf Mobilgeräten ebenso wie am Desktop. Der Gewinn des German Onlineshop Award 2025 unterstreicht den Anspruch, Innovation, Qualität und Kundennähe im europäischen Verpackungsmarkt aktiv mitzugestalten.

Bereits geplant sind neue smarte Self-Service-Tools und Funktionen, die das Online-Einkaufserlebnis künftig weiter verbessern sollen.

flaschenland.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Flaschenland GmbH

Herr Robert Cipin

Am Kirchenwald 1

56235 Ransbach-Baumbach

Deutschland

fon ..: +49 2623 606180

web ..: https://www.flaschenland.de/

email : r.cipin@flaschenland.de

Die Flaschenland GmbH mit Standorten in Ransbach-Baumbach und Leipzig zählt zu den führenden europäischen Anbietern im Onlinehandel für Glas-, Kunststoff- und Spezialverpackungen – insbesondere für die Lebensmittel- und Kosmetikbranche. Über eine Million B2B- und B2C-Kunden in 34 Ländern vertrauen auf das umfangreiche Sortiment mit mehr als 2.500 Flaschen, Gläsern, Dosen und Zubehörartikeln.

Was Flaschenland besonders macht:

Breites Produktspektrum

Ob Bier- und Weinflaschen, Airless-Dispenser oder WECK-Einmachgläser – Flaschenland bietet die passende Verpackungslösung für nahezu jeden Abfüllzweck. Dank kleiner Abnahmemengen und attraktiver Staffelpreise ist das Angebot sowohl für Manufakturen als auch für industrielle Abfüller interessant.

Fertigung in Europa

Alle Glas- und Kunststoffprodukte werden in Europa gefertigt – vor allem in Deutschland und Italien. Kurze Lieferwege sichern nicht nur Qualität und Verfügbarkeit, sondern auch Nachhaltigkeit.

Digitale Services mit Mehrwert

Praktische Inhalte wie Rezepte und Ratgeber begleiten Kunden beim Einmachen, Abfüllen und Etikettieren. Ein moderner technischer Unterbau sorgt für ein reibungsloses und nutzerfreundliches Einkaufserlebnis.

Flaschenland verfolgt das Ziel, Spezialitäten jeder Art sicher, nachhaltig und stilvoll zu verpacken – vom selbstgemachten Chili-Öl bis zur hochwertigen Kosmetiklinie. Im Mittelpunkt stehen dabei Kundennähe, Flexibilität und Servicequalität. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und europäische Fertigung behauptet sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für Verpackungslösungen – heute und in Zukunft.

