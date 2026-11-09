FAA-Genehmigung für den Digital-Tower-Betrieb läutet eine neue Ära für US-Flughäfen und Gemeinden ein

Wien (IRW-Press/09.11.2026) –

Das Digital-Tower-System von Frequentis ist das erste, das das System Design Approval der FAA erhält. Damit wird ein validierter Weg für die Modernisierung des US National Airspace Systems geschaffen.

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Erste genehmigte Designbasis für Digital-Tower-Technologie in den USA

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Dieser Meilenstein bietet Flughäfen einen klaren Weg zur Modernisierung ihres Tower-Betriebs mit verbesserter Sicht, einem besseren Lagebild und größerer Resilienz

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Die Digital-Tower-Technologie ermöglicht Flugsicherungsdienste auch an kleineren und regionalen Flughäfen und stärkt damit die Anbindung der Gemeinden

Nach einer wegweisenden Entscheidung der Federal Aviation Administration (FAA) haben Flughäfen in den gesamten Vereinigten Staaten nun neue Möglichkeiten, ihre Flugsicherung zu modernisieren.

Die FAA hat dem Frequentis Digital-Tower-System das System Design Approval (SDA) erteilt. Damit ist es das erste System, das diesen Meilenstein für den Einsatz im US National Airspace System (NAS) erreicht. Frequentis hat während des SDA-Prozesses mit RTX Corporation kooperiert und eng mit der FAA zusammengearbeitet, um ein sicheres und zuverlässiges System zu liefern, das für den operativen Einsatz bereit ist. Die Genehmigung bestätigt, dass die Frequentis Digital-Tower-Lösung alle FAA-Anforderungen an Sicherheit, menschliche Faktoren, visuelle und technische Systemleistung erfüllt. Damit schafft sie eine von der FAA genehmigte Grundlage für künftige Digital-Tower-Installationen.

Die Bedeutung für Flughäfen und Gemeinden reicht weit über die Technologie selbst hinaus. Viele kleinere und regionale Flughäfen sind wichtige Motoren der lokalen und regionalen Wirtschaft, da sie geschäftlichen Flugverkehr, Personalentwicklung, Flugtraining, Notfall- und medizinische Einsätze, Tourismus, Logistik und den Zugang zu nationalen Märkten unterstützen. Die Kosten und Komplexität der Errichtung und des Erhalts eines konventionellen Flugsicherungs-Towers erschweren allerdings an manchen Flughäfen die Bereitstellung von Tower-Diensten.

Digital-Tower-Technologie bietet eine Alternative

Durch den Einsatz moderner Kameras, Sensoren und hochauflösender Displays bieten Digital Tower Fluglots:innen ein umfassendes visuelles Bild eines Flughafens und seines Betriebs, ohne dass sie von einer konventionellen Tower-Kabine aus arbeiten müssen. Die Technologie verbessert die Sicht und das Lagebild, stärkt die betriebliche Resilienz und bietet mehr Flexibilität bei der Erbringung von Flugsicherungsdiensten, auch bei einem Ausfall konventioneller Einrichtungen.

„Diese Genehmigung stellt einen wegweisenden Meilenstein dar, der US-Flughäfen und -Gemeinden neue Perspektiven für die Zukunft ihrer Flughäfen eröffnet“, sagt Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA. „Für viele kleinere und regionale Flughäfen erfordert die Errichtung eines konventionellen Towers einen hohen Zeit- und Kapitalaufwand. Die Digital-Tower-Technologie erweitert die den Fluglotsen zur Verfügung stehenden Instrumente, stärkt den Flughafenbetrieb und macht moderne Flugsicherungsdienste dort möglich, wo sie bisher möglicherweise nicht realisierbar waren.“

„Wir sind äußerst stolz, dass Frequentis als erstes Unternehmen diesen Meilenstein der FAA erreicht, und darauf, welche neuen Möglichkeiten sich dadurch für die amerikanische Luftfahrt eröffnen.Flughäfen haben jetzt eine von der FAA genehmigte Designbasis und einen klareren Weg für den Schritt vom Konzept zur Umsetzung.“

Bedeutung für US-Flughäfen

Die Digital-Tower-Technologie ist international bereits breit im Einsatz, doch bisher sahen sich Flughäfen in den USA, die deren Einführung in Erwägung zogen, mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Validierung des Systemdesigns und der behördlichen Zulassung konfrontiert. Das SDA legt einen validierten Designrahmen fest und gibt Flughafenbetreibern damit mehr Planungssicherheit bei der Evaluierung künftiger Investitionen.

Die Implikationen sind besonders für regionale Flughäfen wichtig, die ihre Rolle in der lokalen Wirtschaftsentwicklung stärken wollen. Moderne Flugsicherungsdienste können einen Flughafen dabei unterstützen, den zunehmend komplexeren Betrieb sicher zu bewältigen, Aktivitäten im Luftfahrtbereich anzuziehen, Arbeitgeber und die Entwicklung von Fachkräften zu fördern sowie sich auf zukünftiges Wachstum vorzubereiten. Die Genehmigung durch die FAA bildet nun eine wichtige Grundlage für den Einsatz der Technologie in den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie in der Presseinformation der FAA (

www.faa.gov/newsroom/faa-deploys-first-digital-air-traffic-control-towers-florida-and-alaska-equipping).

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Frequentis ist weltweit tätig. Unsere Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz, und das Unternehmen beschäftigt etwa 2.900 Mitarbeiter:innen.

Seit mehr als 25 Jahren trägt Frequentis in den USA dazu bei, die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen zu gewährleisten. Mit Hauptsitz in Maryland und als vertrauenswürdiger Partner von Behörden auf Bundes-, Bundesstaaten- und lokaler Ebene in den gesamten USA verbinden wir amerikanische Innovationskraft mit globaler Expertise. So entwickeln und liefern wir missionskritische Lösungen, die die nationale Einsatzbereitschaft stärken, Abläufe modernisieren und dazu beitragen, eine sicherere Zukunft für alle zu schaffen.

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