ELA Container stärkt sein Engagement in den USA

Die USA haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Absatzmärkte der ELA Container GmbH entwickelt. Das Unternehmen baut diesen dynamisch wachsenden Markt strategisch weiter aus.

Im Zuge der strategischen Expansion setzt das Unternehmen auf den wachsenden Einsatz modularer Raumlösungen bei Großprojekten. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist die enge Partnerschaft mit OES Equipment, die den Einkauf sämtlicher benötigter Materialien einschließlich der Baustelleneinrichtungen für DPR Construction koordiniert.

DPR zählt zu den größten und renommiertesten Bauunternehmen der USA. Die Unternehmensgruppe legt zunehmend Wert auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden und plant in diesem Zusammenhang den verstärkten Einsatz modularer Containerlösungen. Ziel ist es, die Arbeitsumgebung gezielt zu verbessern und die Produktivität der Mitarbeitenden nachhaltig zu steigern. Gemeinsam mit OES setzt ELA dieses Vorhaben erfolgreich um.

Die ELA Raummodule werden als sogenannte Flatpacks per Seefracht in die USA verschickt, vor Ort eigenständig von OES aufgebaut und anhand unterschiedlichster Anforderungen zusammengestellt. Um technisches Know-how und einheitliche Qualitätsstandards dauerhaft zu sichern, wurden die amerikanischen Mitarbeitenden vor der ersten Anwendung umfangreich geschult. Zusätzlich sind ELA Fachkräfte regelmäßig vor Ort, um eine optimale Ausführung und Qualität sicherzustellen.

ELA Container sieht im US-Markt attraktive Wachstumsperspektiven. Während auf amerikanischen Baustellen bislang überwiegend Trailer als Büro- und Aufenthaltsräume genutzt werden, gewinnt der Einsatz modularer Raumlösungen zunehmend an Bedeutung. ELA Container bietet in diesem Umfeld hochwertige, flexible Lösungen für Bau- und Projektleiter sowie weitere Arbeitskräfte und positioniert sich damit in einem Markt, der sich derzeit im Wandel befindet.

„Wir sind sehr stolz darauf, in den USA erfolgreich Fuß gefasst zu haben und mit unseren Lösungen bereits erste sichtbare Erfolge zu erzielen. ELA Container stellt dabei eine echte Innovation für den amerikanischen Markt dar. Der Markt entwickelt sich äußerst dynamisch, und die Vielzahl an bevorstehenden Großprojekten in den USA unterstreicht die attraktiven Perspektiven und Chancen, die sich dort langfristig bieten“, erklärt Heiko Frerichs, International Sales Manager bei der ELA Container GmbH.

Im Rahmen der bisherigen Aktivitäten hat ELA bereits mehr als 700 Container in die USA verkauft. Der Großteil dieser Einheiten wird für die Einrichtung moderner Baustelleneinrichtungen bei Datacenter-Projekten eingesetzt und unterstreicht die besondere Eignung der modularen Lösungen für anspruchsvolle Großvorhaben.

Zu den bisherigen Referenzen zählen unter anderem eine umfangreiche Containeranlage mit 230 Einheiten an einem Datacenter-Standort in Aiken, South Carolina, weitere Datacenter-Baustelleneinrichtungen in Richmond, Virginia, sowie in Hutto, Texas. Darüber hinaus kamen ELA Container auch bei Bauprojekten außerhalb dieses Segments zum Einsatz, darunter Anlagen für ein Hotel- und Wellnessresort in Austin, Texas, sowie für einen Pharma-Konzern in Durham, North Carolina. Um die Lieferzeiten weiter zu verkürzen und die Expansion in den USA gezielt voranzutreiben, wird derzeit die Gründung einer ersten Niederlassung von ELA Container in den USA geprüft.

„Diese Projekte unterstreichen die wachsende Präsenz von ELA Container im US-Markt und tragen maßgeblich dazu bei, dass ELA zunehmend als globaler Player wahrgenommen wird. Gleichzeitig gewinnen wir durch die Umsetzung der Projekte sowie die enge Zusammenarbeit mit OES wertvolle Markteinblicke und ein tiefes Verständnis für die spezifischen Produktanforderungen des amerikanischen Marktes. Auf dieser Basis bauen wir unsere internationale Sichtbarkeit weiter aus und stärken unsere Bekanntheit in den USA nachhaltig“, betont Frerichs.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Weitere Informationen unter www.container.de.

Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.