Der Makler Nachfolger Club e.V. begrüßt neues Fördermitglied

Wir freuen uns, diPAY mit Handan Isik und Dirk Erfurth als neues Fördermitglied begrüßen zu dürfen.

Alternative Vergütungsmodelle, wiederkehrende Einnahmen und stärkere Kundenbindung gewinnen auch für den Unternehmenswert und die Maklernachfolge zunehmend an Bedeutung

Der Makler Nachfolge Club e.V. erweitert sein Netzwerk und begrüßt diPAY als neues Fördermitglied. Mit Handan Isik und Dirk Erfurth kommen zwei erfahrene Branchenexperten hinzu, die sich seit vielen Jahren intensiv mit alternativen Vergütungsmodellen und nachhaltigen Geschäftsmodellen für Versicherungsmakler beschäftigen.

Die Zusammenarbeit greift ein Thema auf, das für Maklerunternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt: Wie lassen sich Beratung, Betreuung und Service so gestalten, dass daraus neben klassischen Provisionseinnahmen zusätzliche, wiederkehrende und planbare Erlöse entstehen?

Servicevereinbarungen, Nettotarife und Honorarmodelle können Versicherungsmaklern neue Möglichkeiten eröffnen, ihr Geschäftsmodell breiter aufzustellen, Kunden langfristiger zu binden und zusätzliche Ertragspotenziale im vorhandenen Bestand zu erschließen.

Mehr als 30 Jahre gemeinsame Branchenerfahrung

Handan Isik und Dirk Erfurth verfügen gemeinsam über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigen sie sich intensiv mit der praktischen Umsetzung alternativer Vergütungsmodelle.

Mit diPAY haben sie ein Ökosystem entwickelt, das Maklerunternehmen bei der Einführung und Umsetzung entsprechender Geschäftsmodelle begleitet.

Dabei geht es nicht ausschließlich um technische Lösungen. Digitale Prozesse für Verträge, Rechnungen, Zahlungen und Abrechnungen werden mit persönlicher Betreuung, Weiterbildung, Mentoring und einem Netzwerk spezialisierter Partner verbunden.

Ziel ist es, Makler dabei zu unterstützen, aus Beratung, Betreuung und Service ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit wiederkehrenden und planbaren Einnahmen zu entwickeln.

? Weitere Informationen zu diPAY finden Sie im Anhang oder unter: Förderer & Spezialisten

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Zukunftsfähige Geschäftsmodelle werden für die Maklernachfolge wichtiger

Für den Makler Nachfolge Club e.V. besteht eine unmittelbare Verbindung zwischen der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge.

Bei der Bewertung und Übernahme eines Maklerunternehmens geht es längst nicht ausschließlich um die Höhe der aktuellen Bestandscourtage.

Auch die Qualität und Stabilität der Kundenbeziehungen, wiederkehrende Einnahmen, effiziente Prozesse, die Abhängigkeit vom bisherigen Inhaber und zukünftige Ertragspotenziale können für Kaufinteressenten eine wichtige Rolle spielen.

Ein Maklerunternehmen, das frühzeitig an seiner Zukunftsfähigkeit arbeitet, schafft damit auch bessere Voraussetzungen für eine spätere Nachfolgeregelung.

Alternative Vergütungsmodelle können hierbei ein zusätzlicher Baustein sein. Sie können bestehende Erlösstrukturen ergänzen und dazu beitragen, Kundenbeziehungen auf eine breitere wirtschaftliche Basis zu stellen.

Maklerbranche befindet sich im Wandel

Hinzu kommen Veränderungen, die derzeit praktisch jedes Maklerunternehmen beschäftigen: Digitalisierung und künstliche Intelligenz, zunehmender Wettbewerbs- und Kostendruck, regulatorische Anforderungen sowie die Diskussion um die Reform der privaten Altersvorsorge.

Für Makler stellt sich deshalb zunehmend die Frage, wie das eigene Unternehmen in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren aufgestellt sein soll.

„Eine erfolgreiche Maklernachfolge beginnt für uns nicht erst mit der Suche nach einem Käufer. Je zukunftsfähiger, ertragsstärker und unabhängiger vom bisherigen Inhaber ein Maklerunternehmen aufgestellt ist, desto interessanter kann es später auch für einen geeigneten Nachfolger sein“, so der Makler Nachfolge Club e.V.

Persönlicher Austausch beim VIFIT 2026

Eine Gelegenheit, sich mit diesen Entwicklungen und neuen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen, bieten die kommenden VIFIT-Veranstaltungen 2026.

Der Makler Nachfolge Club e.V. wird ebenso vor Ort vertreten sein wie die Experten von diPAY.

Auf der Agenda stehen unter anderem Themen wie:

* Makler im Transformationssturm: KI, Marktdruck und die neue DNA des Maklerberufs

* Vom Provisionswegfall zu dauerhaften Servicegebühren und systematischer Bestandsentwicklung

* zusätzliche Umsatzpotenziale innerhalb bestehender Kundenbeziehungen

* Einsatzmöglichkeiten von KI im Maklerunternehmen

* Reform der privaten Altersvorsorge und deren Auswirkungen

* Haftungsrisiken und rechtliche Fragestellungen im Makleralltag

VIFIT Frankfurt und München

VIFIT Frankfurt – 24. September 2026

Radisson Blu Hotel Frankfurt Jetzt für VIFIT Frankfurt anmelden

VIFIT München – 13. Oktober 2026

Hilton Munich Airport Hotel Jetzt für VIFIT München anmelden

Makler, die sich mit der Zukunft ihres Unternehmens, neuen Vergütungsmodellen oder bereits konkret mit ihrer späteren Nachfolge beschäftigen, können die Veranstaltungen nutzen, um sich persönlich mit Branchenexperten, Lösungsanbietern und Maklerkollegen auszutauschen.

Makler Nachfolger Club baut Expertennetzwerk weiter aus

Mit diPAY erweitert der Makler Nachfolge Club e.V. sein Netzwerk um einen weiteren spezialisierten Partner.

Ziel des Vereins ist es, Versicherungsmakler nicht erst beim konkreten Verkauf ihres Maklerbestandes oder Maklerunternehmens zu begleiten. Eine nachhaltige Nachfolgeplanung umfasst auch die frühzeitige Auseinandersetzung mit der strategischen Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens.

Denn eine der entscheidenden Fragen lautet:

Wie muss ein Maklerunternehmen heute aufgestellt werden, damit es morgen für einen Nachfolger attraktiv ist und das über viele Jahre aufgebaute Lebenswerk erfolgreich fortgeführt werden kann?

Mit der neuen Fördermitgliedschaft von diPAY soll genau dieser Austausch innerhalb der Branche weiter intensiviert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

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email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

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