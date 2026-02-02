CONFIDEX begleitet Bildkraft Dresden bei der Investorensuche

CONFIDEX unterstützt Bildkraft Dresden bei der strukturierten Investorensuche. Im Fokus stehen eine investorenfähige Positionierung und die gezielte Ansprache strategisch passender Kapitalpartner.

Die CONFIDEX GmbH begleitet die Bildkraft Dresden bei der strukturierten Suche nach geeigneten Investoren. Ziel des Mandats ist es, strategische oder finanzielle Kapitalpartner zu identifizieren, die das weitere Wachstum des Unternehmens langfristig unterstützen.

Bildkraft Dresden ist ein etablierter Anbieter im Bereich visueller Medien- und Präsentationstechnik und realisiert komplexe Projekte für Unternehmen, öffentliche Auftraggeber sowie anspruchsvolle Veranstaltungsformate. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums und geplanter strategischer Entwicklungsschritte hat sich das Unternehmen entschieden, den Investorensuchprozess professionell vorzubereiten und begleiten zu lassen.

Im Rahmen des Mandats übernimmt CONFIDEX die Analyse der Unternehmenssituation, die Entwicklung einer investorenfähigen Positionierung sowie die strukturierte Aufbereitung aller relevanten Unterlagen. Darauf aufbauend erfolgt die gezielte Ansprache nationaler und internationaler Investoren aus dem bestehenden Netzwerk von CONFIDEX. Der Fokus liegt dabei nicht allein auf der Kapitalbereitstellung, sondern auf der strategischen Passfähigkeit der potenziellen Investoren.

„Eine erfolgreiche Investorensuche beginnt lange vor der ersten Ansprache“, erklärt Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH. „Entscheidend sind eine klare Struktur, ein realistisches Verständnis der eigenen Marktposition und Investoren, die sowohl strategisch als auch kulturell zum Unternehmen passen.“

Mit dem Mandat unterstreicht CONFIDEX ihre Rolle als erfahrener Partner für wachstumsorientierte mittelständische Unternehmen bei komplexen Kapitalmarkt- und Investorensuchprozessen.

Weiterführende Informationen:

https://confidex.de/

https://confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/

CONFIDEX ist ein unabhängiger Berater und begleitet Unternehmen seit über 15 Jahren in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Corporate Finance, Leasing und Investorensuche. Der Fokus liegt auf der strukturierten Kapitalbeschaffung, der Entwicklung individueller Finanzierungslösungen sowie der gezielten Ansprache relevanter Investoren.

Unternehmensfinanzierung, Startup-Finanzierung, Investorenansprache, Investorensuche, Kapitalbeschaffung, Early-Stage-Finanzierung, Technologie-Startup, Corporate Finance, Eigenkapitalfinanzierung, Wachstumsfinanzierung

CONFIDEX ist ein unabhängiger Beratungspartner für Unternehmensfinanzierung, Investorenansprache und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt Mittelständler und wachstumsorientierte Firmen bei der Erstellung von Finanzierungsunterlagen, der Vorbereitung auf Investorenprozesse und der Identifikation geeigneter Kapitalgeber. Mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Netzwerk begleitet CONFIDEX Projekte von der Analyse über die Aufbereitung bis zur Vermittlung und trägt dazu bei, Finanzierungsprozesse effizient und transparent zu gestalten.

