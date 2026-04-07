BSI C5-Personalsicherheit meistern: validato.com automatisiert Background Checks für Cloud-Anbieter

Sicherheit in der Cloud beginnt beim Menschen. Das BSI C5-Testat stellt deshalb höchste Anforderungen an die Auswahl und Überprüfung Ihres Personals. Validato bietet die Lösung.

BSI C5-Testat: Wie Cloud-Anbieter die Personalsicherheit compliance-konform lösen

Das BSI C5-Testat (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) hat sich als Goldstandard für Cloud-Sicherheit in Deutschland etabliert. Wer als Cloud-Anbieter oder Managed-Service-Provider auf dem deutschen Markt reüssieren will, kommt an diesem Zertifizierungsrahmen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik nicht vorbei. Während technische Kontrollen – Verschlüsselung, Zugangsmanagement, Netzwerksicherheit – in der Vorbereitung meist gut abgedeckt werden, offenbart sich bei der geforderten Personalsicherheit häufig eine kritische Lücke: Nur nachweislich vertrauenswürdiges Personal darf Zugang zu sensiblen Systemen und kritischen Infrastrukturen erhalten. Der C5-Katalog verlangt hierfür spezifische Hintergrundüberprüfungen sowie regelmässige Integritätsprüfungen – und zwar für Festangestellte ebenso wie für externe Berater, Subunternehmer und Auditoren.

Genau hier entsteht für viele Organisationen ein organisatorisches Problem: Die Prozesse für strukturierte Background Checks fehlen intern, externe Anbieter sind oft intransparent oder nicht DSGVO-konform, und die revisionssichere Dokumentation für Wirtschaftsprüfer ist aufwendig manuell zusammenzustellen.

validato.com schliesst die Compliance-Lücke

validato.com ist eine neutrale, in der Schweiz ansässige Plattform für professionelle Background Checks und Human Risk Management. Cloud-Anbieter, die das BSI C5-Testat anstreben oder erneuern müssen, können mit validato.com die Vertrauenswürdigkeit ihrer Teams schnell, transparent und vollständig DSGVO-konform prüfen. Die Plattform deckt alle relevanten Prüfmodule ab: Diplom- und Zeugnisverifikation, Lebenslaufvalidierung, Medienanalysen, Prüfungen öffentlicher Quellen (OSINT) sowie Identitätsprüfungen – alles aus einer Hand, ohne Medienbrüche. https://validato.com/de-de/artikel/bsi-c5-personalsicherheit-so-automatisieren-sie-vertrauen-mit-validato

Besonders relevant ist validato.com für das anspruchsvolle Typ 2-Testat, das die tatsächliche Wirksamkeit implementierter Massnahmen über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten unter Beweis stellt. Wirtschaftsprüfer erwarten in diesem Kontext lückenlose Nachweise über den gesamten Prüfzeitraum hinweg. validato.com liefert genau das: kontinuierliche Überprüfungs-Workflows, automatisierte Wiederholungsprüfungen bei Personalveränderungen sowie eine revisionssichere Dokumentation, die alle notwendigen Audit-Nachweise auf Knopfdruck bereitstellt.

Dank einer offenen API-Schnittstelle lässt sich validato.com nahtlos in bestehende HR-Systeme, ITSM-Plattformen und GRC-Tools integrieren. Die Prüfprozesse laufen automatisiert im Hintergrund ab – ohne manuelle Eingriffe und ohne die operativen Teams zu belasten. Das Ergebnis: vollständige Compliance-Nachweise, jederzeit abrufbar, höchsten globalen Standards entsprechend. https://validato.com/de-de/artikel/din-spec-14027-kapitel-16-was-die-norm-fordert-und-wie-validato-jeden-prufschritt-abdeckt

Vertrauen als Wettbewerbsvorteil

Cloud-Anbieter, die das BSI C5-Testat erfolgreich durchlaufen, signalisieren ihren Kunden ein klares Bekenntnis zu Sicherheit und Integrität – auf technischer wie auf personeller Ebene. Mit validato.com wird die Personalsicherheit vom organisatorischen Engpass zur strukturierten, skalierbaren Stärke. Mehr Informationen unter https://validato.com/de-de/home

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Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

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fon ..: +41 44 515 77 77

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email : reto.marti@validato.com

Validato ist Anbieter digitaler Lösungen zur Integritätsprüfungen, Background Checks und für Human Risk Management. Die Plattform wird von Unternehmen in regulierten Branchen zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen eingesetzt.

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