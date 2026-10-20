Bäckerei Bormuth: Wenn gute Bezahllösungen zum Handwerk passen

Wie lassen sich Tradition und moderner Zahlungsverkehr verbinden? Das Beispiel der Darmstädter Bäckerei Bormuth zeigt, worauf es bei Technik, Service und Kundenbindung ankommt.

In einer Bäckerei muss es oft schnell gehen: Kunden möchten ihre Backwaren auswählen, bezahlen und ihren Einkauf ohne lange Wartezeit erledigen. Zugleich sind Thekenbereiche häufig begrenzt, und im Tagesgeschäft muss jeder Handgriff sitzen. Das Beispiel der Darmstädter Bäckerei Bormuth zeigt, wie durchdachte Kassentechnik und flexible Bezahllösungen den Verkaufsalltag unterstützen können. Das Familienunternehmen ist seit 1913 in der Region verwurzelt und setzt auf handwerkliche Tradition und Qualität.

Für den Bezahlvorgang zählt vor allem, dass Kasse und Terminal zuverlässig zusammenspielen. So können Zahlungen zügig abgewickelt werden, während kompakte Technik den Platz an der Verkaufstheke effizient nutzt. Kontaktloses Bezahlen mit Karte oder Smartphone bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, den Einkauf abzuschließen. Damit die Technik im Alltag wirklich hilft, sollte sie außerdem einfach zu bedienen sein und zu den Abläufen des jeweiligen Betriebs passen. Auch über den Bezahlvorgang hinaus können digitale Lösungen einen Mehrwert bieten. Gutscheine, Bonusprogramme oder Stempelkarten unterstützen Bäckereien dabei, Stammkunden anzusprechen und die Kundenbindung am Point of Sale zu stärken. Eine übersichtliche Artikelverwaltung kann zugleich tägliche Abläufe erleichtern und helfen, Eingabefehler zu vermeiden.

Neben den Funktionen ist die persönliche Betreuung ein wichtiger Faktor. Einrichtung, individuelle Konfiguration und eine erreichbare Anlaufstelle können den Einstieg erleichtern und bei Fragen im laufenden Betrieb unterstützen. Besonders hilfreich ist es, wenn Kassensystem, Terminal und Software aufeinander abgestimmt sind und ein Ansprechpartner die Anforderungen des Bäckerhandwerks kennt.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Bormuth und REA Card steht beispielhaft dafür, wie Technik, Service und regionale Verbundenheit zusammenspielen können. Sie zeigt: Eine passende Bezahllösung ist mehr als ein Terminal. Sie unterstützt den Verkaufsablauf, erleichtert die tägliche Arbeit und trägt dazu bei, das Einkaufserlebnis für Kunden angenehm zu gestalten.

Mehr über das Beispiel Bormuth und die Zusammenarbeit mit REA Card erfahren Sie hier: Bormuth und REA Card: Starke Partnerschaft für effiziente Bäckerei-Kassenlösungen – REA Card

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REA Card GmbH

Frau Larissa Feldmann

Teichwiesenstraße 1

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REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen – stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.

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