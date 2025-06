Angekündigter Warnstreik bei der PenCef Pharma GmbH in Berlin-Reinickendorf

Die PenCef Pharma GmbH ist ein Pharmahersteller in Berlin, welcher im Auftrag Dritter Antibiotika produziert.

In den Tarifverhandlungen im ersten Quartal 2025 hat die Gewerkschaft u.a. eine Entgeltanpassung von mehr als 15% gefordert. Die Geschäftsleitung hat 3% an die Belegschaft in 2025 weitergegeben, in 2024 waren es 4%.

Die fairen Einstiegslöhne für einfache Anlerntätigkeiten liegen deutlich oberhalb des Mindestlohns, aber natürlich aufgrund des Geschäftsmodells unter den Einstiegslöhnen der Originalhersteller. Die Margen eines Lohnherstellers sind auch aufgrund des Geschäftsmodells deutlich geringer als die der Originalhersteller, daher ist auch das Gehaltsniveau ein anderes. Automobilzulieferer haben ebenfalls andere Lohnmodelle als die großen Automobilhersteller in Deutschland – somit eine ganz übliche Situation, welche hier deutlich verkannt wird. Die Vertreter der Gewerkschaft wollen dies scheinbar nicht realisieren und treiben den Standort mit Forderungen von mehr als 15% Lohnerhöhung in den Ruin.

Der Standort hat in den vergangenen Jahren kein positives Ergebnis erwirtschaftet und nur durch Unterstützung aus der Gesamtunternehmensgruppe der NextPharma, einem der führenden Lohnhersteller Europas, überleben können. Die Unternehmensgruppe hat in den vergangenen drei Jahren mehrere Millionen Euro in den Standort investiert. Forderungen von mehr als 15% sind vollkommen unrealistisch und machen den Standort nicht zukunftsfähig. Der neue Standortleiter Dr. Joachim Steckelberg glaubt an den Standort und eine rosige Zukunft, für welche er gerade die Weichen stellt. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Bonussystem eingeführt, welches die Belegschaft an der erreichten Zielmenge mit zusätzlichen 200-500EUR brutto je Monat erfolgreich partizipieren lässt.

Für den heutigen Tag wurde ein Warnstreik durch die IGBCE angekündigt, an welchem nur ein kleiner Teil der Belegschaft teilgenommen hat.

Für Presseanfragen steht Ihnen der Standortleiter Herr Dr. Joachim Steckelberg über joachim.steckelberg@nextpharma.com zur Verfügung.

Über NextPharma:

NextPharma ist einer der führenden europäischen pharmazeutischen Lohnhersteller für die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln (CDMO) mit derzeit fünf Standorten in Deutschland, zwei in Frankreich und jeweils einem in Finnland, Norwegen und Schottland und mit Healthcare Logistikzentren in der DACH Region. NextPharma agiert weltweit, neun der zehn Standorte sind u.a. von der FDA zugelassen. Mit Expertise in den Bereichen Feststoffe, Halbfeststoffe und sterile und nicht-sterile Flüssigkeiten bietet das Unternehmen Dienstleistungen von der pharmazeutischen Entwicklung über klinische Prüfmuster, Scale-Up und Prozessvalidierung bis hin zur kommerziellen Herstellung einer Vielzahl von Darreichungsformen, darunter Tabletten, Kapseln, Granulate, Pulver, Pellets, Gele, Cremes, flüssigkeitsgefüllte Kapseln, Softgels, Sprays und Trockensäfte. Darüber hinaus bietet NextPharma eine breite Palette an Verpackungslösungen, u.a. Verblisterung, Flaschen, Dosen, Sachets, Stick Packs, Röhrchen und BFS. Das Know-how und die Exzellenzzentren von NextPharma ermöglichen es, ausgewählte Services in bestimmten, sehr spezifischen Bereichen wie Hormonen und halbfesten Darreichungsformen, Cephalosporinen, Penicillinen, Betäubungsmitteln, Kautabletten, Retard-Arzneiformen, Formulierungen auf Lipidbasis (einschließlich hormoneller und hochwirksamer Produkte) sowie Kinderarzneimittel anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://nextpharma.com/.

