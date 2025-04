100 Jahre proHonore – Ein Meilenstein für Fairness und Integrität im Mittelstand

Hamburg, 16. April 2025

proHonore feiert heute sein 100-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung hat sich der Verein kontinuierlich für die Förderung von Compliance, ethischem Verhalten und Fairness in der Wirtschaft eingesetzt. Das Jubiläum ist eine Gelegenheit, auf die bisherigen Erfolge des Vereins zurückzublicken und den Blick auf die fortlaufende Bedeutung von Verantwortung und Transparenz in der Unternehmensführung zu richten.

proHonore bietet seinen Mitgliedern praktische Unterstützung durch die Bereitstellung von Compliance-Management-Systemen und die Implementierung von Hinweisgebersystemen. Mit Schulungen und praxisorientierten Veranstaltungen wird die Auseinandersetzung mit Themen wie Wirtschaftskriminalität, Transparenz und nachhaltiger Unternehmensführung gefördert. Der Verein leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer Unternehmenskultur, die auf Verantwortung, Integrität und Fairness basiert.

Im Laufe der letzten 100 Jahre hat sich proHonore als bedeutende Institution etabliert, die Unternehmen aller Größenordnungen dabei unterstützt, ihre Verantwortung in einer zunehmend komplexen wirtschaftlichen und rechtlichen Landschaft wahrzunehmen. Die Prinzipien von Compliance und ethischem Handeln sind heute mehr denn je eine Grundlage für den langfristigen Erfolg und das Vertrauen in den Mittelstand.

Gratulation von Dr. Hartmut Frenzel

„Als Mitglied von proHonore möchte ich dem Verein zu diesem bedeutenden Jubiläum gratulieren“, so Dr. Hartmut Frenzel. „Seit seiner Gründung hat proHonore eine zentrale Rolle dabei gespielt, Unternehmen im Mittelstand zu unterstützen, eine Kultur der Verantwortung und ethischen Unternehmensführung zu etablieren. Der kontinuierliche Einsatz für Compliance und Integrität ist von großer Bedeutung für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und das Vertrauen in den Mittelstand. Ich freue mich darauf, auch weiterhin Teil dieser wichtigen Initiative zu sein und zu beobachten, wie proHonore seine Arbeit auch in den nächsten Jahrzehnten fortsetzt.“

„100 Jahre proHonore sind ein eindrucksvolles Zeichen für das Engagement des Vereins, ethische Standards im Wirtschaftsleben zu fördern. Wir blicken mit Stolz auf unsere Geschichte und setzen uns weiterhin für Fairness und Integrität ein.“

Das Jubiläum von proHonore verdeutlicht, wie wichtig es ist, Compliance und ethische Prinzipien als Teil einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Unternehmensführung zu verankern. In den kommenden Jahren wird der Verein weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen, Unternehmen auf ihrem Weg zu einer transparenten und fairen Geschäftspraxis zu begleiten.

