Wer entscheidet über Ihren Wert, wenn KI die Arbeit verändert?

KI verändert Arbeit, Karriere und Selbstbild. CLAIM zeigt, warum Abwarten keine Strategie ist und wie Menschen ihren beruflichen Anspruch im Wandel selbstbewusst neu formulieren. Jetzt – nicht später!

CLAIM: Ein Buch über berufliche Selbstbehauptung im KI-Zeitalter

Frank-Ringo Gutacker schreibt über Arbeit, Orientierung und die Frage, wer künftig über den eigenen beruflichen Wert entscheidet

Potsdam, 18. Juni 2026

Die erste Phase der Künstlichen Intelligenz war geprägt von Staunen. Menschen ließen sich Texte schreiben, Bilder erzeugen, Musik entwerfen und Präsentationen zusammenfassen. Es war die Zeit der Experimente, der Aha-Momente und der etwas unbeholfenen Euphorie. 2026 fühlt sich anders an. KI ist nicht mehr nur ein Werkzeug, über das man spricht. Sie greift in Arbeitsabläufe ein, verändert Anforderungen, verschiebt Zuständigkeiten und stellt eine Frage, die weit über Technik hinausgeht: Was ist meine Arbeit noch wert, wenn Maschinen Teile davon schneller, billiger oder scheinbar besser erledigen?

Genau an dieser Schwelle setzt das Buch „CLAIM“ von Frank-Ringo Gutacker an. Es ist keine weitere Anleitung zum perfekten Prompt und kein Ratgeber, der Künstliche Intelligenz als Wunderwaffe verkauft. CLAIM beschäftigt sich mit der menschlichen Seite einer technologischen Verschiebung: mit Unsicherheit, beruflichem Selbstbild, falschen Sicherheiten und der Notwendigkeit, den eigenen Anspruch neu zu formulieren, bevor andere es tun. Denn die Arbeitswelt verändert sich nicht erst dann, wenn Stellen gestrichen werden. Sie verändert sich bereits in dem Moment, in dem Unternehmen beginnen, Aufgaben neu zu bewerten.

Viele klassische Karriereversprechen wirken in dieser Lage brüchig. Fleiß allein schützt nicht mehr automatisch. Erfahrung bleibt wertvoll, reicht aber nicht immer aus. Loyalität wird selten als Strategie belohnt, wenn Organisationen unter Effizienz- und Automatisierungsdruck stehen. Auch die alte Vorstellung, dass berufliche Entwicklung vor allem durch Beförderung, Titel oder lange Betriebszugehörigkeit entsteht, verliert an Verlässlichkeit. Wer wartet, bis die Veränderung offiziell auf dem Organigramm sichtbar wird, kommt oft zu spät. Die Maschine fragt leider nicht vorher höflich, ob sie das eigene Aufgabenprofil berühren darf. Menschen hätten das zwar auch selten getan, aber die Maschine wirkt dabei wenigstens nicht scheinheilig.

CLAIM versteht sich als Buch über Selbstbehauptung in dieser neuen Arbeitsrealität. Es richtet sich an Menschen, die nicht bloß reagieren wollen, wenn ihr Berufsfeld sich verändert. Es will Orientierung geben, Denkfehler sichtbar machen und einen strukturierten Weg zeigen, wie Beschäftigte ihre eigene Position neu bewerten, stärken und weiterentwickeln können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Angst vor KI, sondern die Frage nach Handlungsfähigkeit: Welche Fähigkeiten bleiben relevant? Welche Routinen werden gefährlich? Wo entsteht neuer Wert? Und wie lässt sich der eigene berufliche Anspruch so formulieren, dass er nicht von Stellenbeschreibungen, Vorgesetzten oder Software-Updates abhängig bleibt?

Besonders relevant ist das Thema für Berufstätige, Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, Angestellte, Selbstständige und Menschen in beruflichen Umbruchphasen. Wer in Verwaltung, IT, Kommunikation, Projektarbeit, Bildung, Beratung, Management oder kreativen Berufen tätig ist, erlebt bereits heute, dass KI nicht nur einzelne Aufgaben verändert, sondern auch Erwartungen. Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit, Urteilsvermögen und die Fähigkeit, technische Möglichkeiten sinnvoll einzuordnen, werden zunehmend Teil beruflicher Souveränität. CLAIM will genau dort ansetzen: nicht bei Panik, nicht bei blindem Fortschrittsglauben, sondern bei einer nüchternen, aktiven Bestandsaufnahme.

„Viele Menschen warten darauf, dass ihnen jemand erklärt, was KI für ihren Beruf bedeutet. Das Problem ist: Wenn diese Erklärung erst von oben kommt, ist sie oft schon eine Entscheidung“, sagt Frank-Ringo Gutacker. „CLAIM ist ein Plädoyer dafür, den eigenen beruflichen Anspruch nicht abzugeben. Nicht an Arbeitgeber, nicht an Trends und auch nicht an die nächste Software.“

Über den Autor

Frank-Ringo Gutacker arbeitet seit vielen Jahren im IT-Umfeld und beschäftigt sich mit den Auswirkungen technologischer Veränderungen auf Arbeit, Organisationen und persönliche Entwicklung. Seine Perspektive verbindet praktische Erfahrung aus IT, Projektarbeit und digitaler Transformation mit einem klaren Blick auf die Menschen, die diese Veränderungen im Alltag tragen müssen. Mit CLAIM legt er ein Buch vor, das die KI-Debatte nicht als reine Technikgeschichte versteht, sondern als berufliche und gesellschaftliche Herausforderung.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Buch CLAIM sind unter https://claim.calypsa.de verfügbar.

Begleitender Podcast

Zum Buch erscheint der CLAIM-Podcast. Er greift zentrale Fragen des Buches auf und übersetzt sie in kurze, zugängliche Audio-Impulse: Wie verändert KI die Arbeitswelt? Welche beruflichen Versprechen tragen noch? Und wie können Menschen ihren eigenen Anspruch entwickeln, bevor andere ihre Rolle neu definieren?

Der Podcast ist erreichbar unter: https://claim.calypsa.de/podcast

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frank-Ringo Gutacker

Herr Frank-Ringo Gutacker

Mittelstr. 34

14467 Potsdam

Deutschland

fon ..: +49 331 5880033

fax ..: +49 331 90067953

web ..: https://flow.calypsa.de

email : frank@occupulse.net

Frank-Ringo Gutacker wurde 1974 in Ost-Berlin geboren und wuchs in einer Zeit auf, in der Veränderung nicht abstrakt war, sondern Alltag. Die Erfahrung einer geteilten Stadt, der Umbruch nach der Wende und der Blick auf Menschen in unsicheren Zeiten prägen bis heute seine Themen: Arbeit, Wandel, Anpassung, Selbstbehauptung und die Frage, wie man in bewegten Verhältnissen Haltung bewahrt.

Sein beruflicher Weg verlief nicht geradlinig, was rückblickend vermutlich das Beste daran ist. Nach einer Ausbildung im Bäckerhandwerk ging er zur Marine und war mehrere Jahre unterwegs, unter anderem an den Küsten Europas, Kanadas und in der Karibik. Später wechselte er in die IT, arbeitete in Projekten, übernahm Verantwortung in technischen und organisatorischen Umfeldern und sammelte Erfahrungen an der Schnittstelle von Menschen, Systemen und Veränderungsdruck.

Heute arbeitet Frank-Ringo Gutacker als IT-Spezialist an der Universität Potsdam. Dort erlebt er täglich, wie digitale Technologien Arbeitsprozesse verändern, Erwartungen verschieben und neue Kompetenzen verlangen. Seine Perspektive auf Künstliche Intelligenz ist deshalb weder rein theoretisch noch euphorisch verklärt. Er betrachtet KI als Werkzeug, Zumutung und Chance zugleich. Also ziemlich genau das, was Menschen mit fast jeder größeren Erfindung machen, bevor sie sich wundern, dass sie nun damit umgehen müssen.

Mit CLAIM schreibt Frank-Ringo Gutacker für Menschen, die in einer von KI geprägten Arbeitswelt nicht abwarten wollen, bis andere über ihren Wert entscheiden. Sein Anliegen ist es, Orientierung zu geben, Denkfehler sichtbar zu machen und dazu zu ermutigen, den eigenen beruflichen Anspruch bewusst, klug und selbstbestimmt zu formulieren.



Pressekontakt:

Frank-Ringo Gutacker

Herr Frank Gutacker

Mittelstr. 34

14467 Potsdam

fon ..: +49 331 5880033

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