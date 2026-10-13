Weihnachten ohne Dich: Online-Kongress für Trauernde

Hinterbliebene, die voller Trauer an Weihnachten alleine sind, werden oft vergessen. Für sie gibt es vom 7. bis 17. Dezember 2026 den kostenfreien Online-Kongress „Weihnachten ohne Dich“.

Du fehlst. Nicht nur an Weihnachten.

Hinterbliebene, die voller Trauer an Weihnachten alleine sind, werden oft vergessen. Genau für diese Trauernden hat Susan Froitzheim den kostenfreien Online-Kongress „Weihnachten ohne Dich“ ins Leben gerufen.

Hamburg, 13. Oktober 2026 – Vom 7. bis 17. Dezember 2026 begleitet der Kongress mit mehr als 30 Interviews Trauernde, deren Kind, Partner, Mama, Papa oder ein anderer geliebter Mensch gestorben ist. Veranstalterin ist Susan Froitzheim, die seit 15 Jahren Hinterbliebene in ihrer Trauer als beweisführendes Medium, Autorin und Mentorin für Hinterbliebene begleitet.

Warum Weihnachten so weh tut

Eigentlich ist Weihnachten das Fest der Freude, der Liebe und der Familie. Besondere Tage, an denen die gesamte Familie wieder zusammenkommt. Was aber, wenn genau dieser geliebte Mensch nicht mehr da ist? Wenn dessen Platz leer bleibt und aus dem ursprünglich schönsten Fest die traurigste Zeit des Jahres wird? Selbst wenn der Tod schon Jahre zurückliegt, öffnet diese besondere Zeit des Jahres oft die Trauer erneut. Die Hinterbliebenen fühlen sich alleine in ihrem Schmerz, mit der schier nie enden wollenden Trauer.

„Ich weiß, wie schwer es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren“, sagt Susan Froitzheim. „Das Problem daran ist, dass du nicht nur einen Menschen, den du über alles geliebt hast, verloren hast und dich alleine und zurückgelassen fühlst. Du hast dein Leben verloren. Deine Identität. Dein Sein. Von einem Moment auf den anderen steht dein gesamtes Leben in Frage.“

Trauer ist ein Ausnahmezustand

Nach dem Tod eines geliebten Menschen befinden sich Körper, Geist und Seele des Hinterbliebenen in einem völligen Ausnahmezustand. Die Emotionen kommen in Wellen, heftig und ohne Vorwarnung. Auch die Frage nach dem Warum wird zum ständigen Begleiter. Und oft merken Hinterbliebene nicht, dass Müdigkeit, Konzentrationsschwächen oder das Gefühl des fortwährenden Alleinseins noch immer zu ihrer Trauer gehören. Selbst nach Monaten oder Jahren. Zudem trauert jeder Mensch anders, auch innerhalb derselben Familie.

„Ich stelle immer wieder fest, dass Hinterbliebene viel zu wenig über ihre Trauer und die dazugehörenden Auswirkungen wissen“, sagt Susan Froitzheim. Genau deshalb ist dieser Kongress entstanden, der Hinterbliebenen Wissen, Raum und Möglichkeiten schenkt, sich selbst und ihre Trauer besser verstehen zu lernen.

Die Verbindung bleibt

Nicht jeder glaubt an ein Leben nach dem Tod. Es geht nicht darum, Hinterbliebene davon überzeugen zu wollen, sondern den Trauernden, die neue Wege in ihrer Trauer suchen, diese zu öffnen. In mehr als 15 Jahren und über 5.000 Jenseitskontakten hat Susan Froitzheim immer wieder erlebt, dass die Liebe über den Tod hinaus bleibt. „Die Verbindung bleibt in Liebe für immer bestehen. Nur das Sein ist anders geworden.“

Fragen, die viele Hinterbliebene an Weihnachten besonders bewegen, sind: Warum hast du mich alleine gelassen? Wie soll ich jemals aus der Trauer rauskommen? Gibt es ein Leben nach dem Tod und kann mein geliebter Verstorbener mich hören? Weiß mein Verstorbener, wie sehr ich leide?

Teilnahme von zu Hause

Jedes Interview ist an seinem Sendetag 24 Stunden kostenfrei verfügbar. Zu Wort kommen unter anderem Robert Betz, Begründer der Transformations-Therapie, Anke Evertz, Bewusstseinslehrerin und Autorin, Angeliki Cordalis, intuitive Sängerin, die Trauerforscherin Prof. Dr. Dr. Eileen Wanke, Monika Müller-Herrmann und Claudia Cardinal als Expertinnen für Sterben, Tod und Trauer und viele mehr.

Eckdaten

– Titel: Weihnachten ohne Dich

– Zeitraum: 7. bis 17. Dezember 2026

– Format: Online-Kongress mit mehr als 30 aufgezeichneten Interviews

– Teilnahme: jedes Interview am Kongresstag 24 Stunden kostenfrei

– Veranstalterin: Susan Froitzheim

– Kostenfreie Anmeldung: https://weihnachtenohnedich.de

– Programm: https://weihnachtenohnedich.de/programm

– Pressematerial: https://weihnachtenohnedich.de/presse

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Susan Froitzheim · Mediale Trauerbegleitung

Frau Susan Froitzheim

An der Alster 6

20099 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0151 57402675

web ..: https://weihnachtenohnedich.de

email : kontakt@susan-froitzheim.de

Susan Froitzheim arbeitet seit mehr als 15 Jahren als beweisführendes Medium, Autorin und Mentorin für Hinterbliebene und hat mehr als 5.000 Jenseitskontakte gegeben. Unter der Marke Rendezvous mit dem Jenseits® begleitet sie Menschen nach dem Tod eines geliebten Menschen und bildet in Medialität aus. Im Oktober 2026 erschien ihr Buch „Das 1×1 der medialen Trauerbewältigung“.

Pressekontakt:

Susan Froitzheim · Mediale Trauerbegleitung

Frau Susan Froitzheim

An der Alster 6

20099 Hamburg

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