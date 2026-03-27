Wasserschloss Mellenthin: Genuss-Highlights im April 2026

Das Wasserschloss Mellenthin begrüßt den Frühling mit Osterfeuer, Schlemmerbuffets und einem Whisky-Wochenende. Erleben Sie Genuss pur im Herzen der Insel Usedom.

Brauchtum und Ostergenuss im Schlosspark

Mit dem Einzug des Frühlings verwandelt sich das Wasserschloss Mellenthin in einen zentralen Ort für Tradition und Kulinarik auf der Insel Usedom. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet das traditionelle Osterfeuer am 4. April 2026, das ab 20:00 Uhr im weitläufigen Schlosspark entzündet wird. In der historischen Kulisse der Renaissance-Anlage aus dem Jahr 1575 bietet dieses Ereignis den idealen Rahmen, um das Osterfest in geselliger Runde einzuläuten.

An den darauffolgenden Feiertagen, dem Ostersonntag und Ostermontag, steht der kulinarische Genuss im Vordergrund. Jeweils von 11:30 bis 14:00 Uhr lädt das Schloss zum traditionellen Osterfest, bei dem in den Räumlichkeiten von Schloss und Brauerei ausgiebig geschlemmt werden darf. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Abend des 5. April 2026: Von 18:00 bis 22:00 Uhr findet in der Brauerei ein zusätzliches Oster-Schlemmerfest statt, das regionale Spezialitäten in den Fokus rückt.

Das Finale der Mellenthiner Whisky-Saison

Ein herausragendes Ereignis im Veranstaltungskalender des Schlosses ist das Mellenthiner Whisky-Wochenende, das vom 17. bis 19. April 2026 zum letzten Mal in dieser Saison stattfindet. Das Programm bietet Whisky-Kennern und Interessierten eine tiefgehende Reise durch die Welt der Destillierkunst. Den Auftakt bildet am Freitag eine Einführung in die Malzvielfalt am Sudwerk der Brauerei, gefolgt von einer Küchenparty mit frisch im Steinofen gebackenem Brot und Brauspezialitäten.

Der Samstag widmet sich gänzlich der Brennkunst in der schlosseigenen Insel-Manufaktur, wo die Destille ausführlich erklärt wird und Proben der verschiedenen Brennstufen bereitstehen. Nach einem Besuch im Fasslager des Speichers, bei dem die Reifegrade der Destillate verkostet werden, bildet ein exklusives 6-Gänge-Whisky-Menü am Samstagabend den krönenden Abschluss. Das Arrangement umfasst zudem zwei Übernachtungen und die Nutzung des Wellnessbereichs, was das Wochenende zu einem ganzheitlichen Erlebnis macht.

Kulinarische Vielfalt in urigen Gewölben

Abseits der großen Festtage bietet das Wasserschloss Mellenthin im April wöchentlich wiederkehrende Events in den urigen Gewölben der Brauerei. Jeden Dienstagabend wird das Mittelalterliche Ritterbuffet zelebriert, während donnerstags der beliebte Brauer-Abend mit Live-Musik und bester Unterhaltung lockt. Besonders hervorzuheben ist der 23. April 2026, an dem der Brauer-Abend zeitgleich mit dem „Tag des Deutschen Bieres“ stattfindet.

Sonntags bietet der traditionelle Brunch von 08:00 bis 14:00 Uhr die Möglichkeit, entspannt in den Tag zu starten. Ergänzt wird das Angebot durch wöchentliche Kaffeeverkostungen und Rum-Tastings jeden Mittwoch in der Insel-Manufaktur am Morgenitzer Berg. Hier können Gäste nicht nur die schlosseigenen Produkte wie den BALTIC ISLAND RUM probieren, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen der Kaffeerösterei werfen.

Erholung im idyllischen Usedomer Hinterland

Das Wasserschloss Mellenthin, dessen Name im Slawischen treffend „Mittelpunkt“ bedeutet, dient durch seine zentrale Lage als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge über die gesamte Insel. Im April, wenn die Natur in den umliegenden Naturschutzgebieten und am Achterwasser erwacht, bietet das idyllische Hinterland Ruhe abseits der Touristenströme.

Für Gäste, die trotz wechselhaften Aprilwetters Erholung suchen, bietet das Hotel das „Schietwetter-Arrangement“ an. Dieses Paket beinhaltet neben fünf Übernachtungen im Haupthaus oder dem romantischen Speicher einen Nachlass von 5 % auf den Tagespreis für jeden Regentag. Inklusive sind zudem Wellness-Nutzung, Halbpension und ein Bier-Probierbrett.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 03837928780

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.