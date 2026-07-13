Vom Laborauftrag bis zum Etikett – der Brady M611 unterstützt sichere Kennzeichnungsprozesse

Eine zuverlässige Laborkennzeichnung beginnt lange vor dem Druck. Der Brady M611 unterstützt standardisierte Kennzeichnungsprozesse – von der Etikettenerstellung am PC bis zum fertigen Laboretikett.

In modernen Laboren zählt nicht nur ein hochwertiges Laboretikett. Entscheidend ist der gesamte Kennzeichnungsprozess – von der Erstellung des Etiketts über den Druck bis hin zur dauerhaft lesbaren Kennzeichnung der Probe. Nur wenn alle Komponenten optimal zusammenarbeiten, lassen sich Proben eindeutig identifizieren und Arbeitsabläufe sicher und reproduzierbar gestalten. Der Brady M611 Labordrucker wurde genau für diese Anforderungen entwickelt.

In vielen Laboren werden Etiketten zentral am PC erstellt. Vorlagen sind bereits definiert, Barcodes standardisiert und Daten werden häufig direkt aus Labor- oder Datenbanksystemen übernommen. Dadurch entstehen einheitliche Kennzeichnungen, die jederzeit erneut gedruckt werden können. Fehler durch manuelle Eingaben werden reduziert und Arbeitsabläufe lassen sich einfacher standardisieren.

Der Brady M611 eignet sich besonders für diese Arbeitsweise. Da der Drucker ohne integrierte Tastatur konzipiert wurde, erfolgt die Etikettenerstellung überwiegend am PC mit der Brady Workstation Etiketten-Software. Texte, Barcodes, Seriennummern, Grafiken sowie Datum- und Zeitstempel lassen sich komfortabel erstellen und verwalten. Änderungen an Etikettenvorlagen können zentral vorgenommen werden und stehen anschließend allen Anwendern zur Verfügung.

Zusätzlich kann der Brady M611 auch mobil eingesetzt werden. Über die MobileApp „Express Labels“ lassen sich Etiketten direkt per Smartphone oder Tablet erstellen und über Bluetooth drucken. Diese Möglichkeit bietet zusätzliche Flexibilität, wird im Laboralltag jedoch deutlich seltener genutzt als die klassische PC-Anbindung, da viele Labore aus organisatorischen oder IT-technischen Gründen ihre Kennzeichnungen zentral am Arbeitsplatz erstellen.

Mit einer Druckauflösung von 300 dpi erzeugt der Brady M611 gestochen scharfe Texte, Grafiken und Barcodes. Gerade bei kleinen Etiketten für Röhrchen, Objektträger, Ampullen oder Mikrotiterplatten ist eine hohe Druckqualität entscheidend. Nur sauber gedruckte Barcodes ermöglichen eine sichere Identifikation und automatisierte Verarbeitung von Laborproben.

Ebenso wichtig wie der Drucker selbst sind die verwendeten Materialien. MAKRO IDENT bietet für den M611 ein sehr umfangreiches Sortiment speziell entwickelter Laboretiketten in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen. Je nach Anwendung stehen Materialien für Röhrchen, Kryogefäße, Objektträger, Fläschchen, Petrischalen, Mikrotiterplatten und viele weitere Laborgefäße zur Verfügung. Die Etiketten sind – abhängig vom Material – für extreme Temperaturen, Autoklavierungen sowie den Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln oder Desinfektionsmitteln ausgelegt und gewährleisten dauerhaft lesbare Kennzeichnungen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Labordruckers M611 sind die exakt abgestimmten Farbbänder. Für jedes Etikettenmaterial stehen passende Farbbandqualitäten zur Verfügung, die gemeinsam entwickelt, geprüft und aufeinander abgestimmt wurden. Dadurch entstehen Druckbilder mit hoher Wischfestigkeit und optimaler Haltbarkeit. Anwender müssen nicht verschiedene Materialkombinationen testen, sondern erhalten ein System, dessen Komponenten optimal zusammenarbeiten.

Die integrierte Smart-Cell-Technologie erkennt eingesetzte Etiketten und Farbbänder automatisch. Der Brady M611 übernimmt die passenden Druckeinstellungen selbstständig und reduziert dadurch Einrichtungszeiten sowie Fehleinstellungen. Das spart Zeit und sorgt für reproduzierbare Druckergebnisse vom ersten bis zum letzten Etikett.

Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Labore mit professionellen Brady Kennzeichnungslösungen. Der geschulte Customer Service kennt die Eigenschaften der verschiedenen Etikettenmaterialien, Farbbänder und Drucksysteme genau und berät bei der Auswahl der passenden Kombination. Ob Kryolagerung, Autoklavierung, chemische Beständigkeit oder spezielle Laborgefäße – Kunden erhalten eine anwendungsbezogene Empfehlung, damit Drucker, Etiketten und Farbband optimal zusammenpassen und langfristig zuverlässige Kennzeichnungen ermöglichen.

Weitere Informationen zum Brady M611 Labordrucker sowie zu passenden Laboretiketten, Farbbändern und der Brady Workstation Etiketten-Software finden Interessierte unter Der Brady M611 untersützt die sichere Laborkennzeichnung

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MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

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Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

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