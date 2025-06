VARIO Software AG bringt den Pharmagroßhandel auf das nächste Level: Branchenforum 2025 setzt auf Digitalisier

Mit dem Branchenforum 2025 hat die VARIO Software AG eine neue Plattform für Wissenstransfer und Networking im Pharmagroßhandel geschaffen. Am 30. Januar 2025 trafen sich Branche

VARIO bringt den Pharmagroßhandel auf das nächste Level: Branchenforum 2025 setzt auf Digitalisierung

Innovative ERP-Lösungen und Automatisierung für effiziente Prozesse im Pharmahandel

Fachvorträge zu Digitalisierung, Qualitätsmanagement und Compliance

Der Veranstaltungstag begann um 9:30 Uhr mit einem Frühstücksempfang, gefolgt von der Begrüßung durch Ralf Schneider, Vorstand der VARIO Software AG. Anschließend beleuchtete Ingo Becker (KA-Becker GmbH) die wichtigsten regulatorischen Anforderungen im Pharmagroßhandel. In einem weiteren Vortrag erklärte Natalie Bäcker (KA-Becker GmbH), welche Herausforderungen Unternehmen bei Behördeninspektionen erwarten und wie sie sich optimal vorbereiten können.

Nach einer interaktiven Mittagspause präsentierten Ralf Schneider und Jan Kohlmeyer (Teamleiter VARIO 8 Entwicklung) die neuesten Funktionen der ERP-Software VARIO 8, die speziell für die Anforderungen im Pharmagroßhandel entwickelt wurden. Im Fokus standen dabei Automatisierungsmöglichkeiten, Qualitätsmanagement-Funktionen und der Einsatz von Kommissionierungsrobotern.

Austausch mit Branchenexperten und interaktive Diskussionen

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die offene Diskussionsrunde: „Was braucht ihr noch?“, moderiert von Ralf Schneider. Hier hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre individuellen Anforderungen und Wünsche direkt mit den Entwicklern und Beratern der VARIO Software AG zu besprechen.

Während des gesamten Tages wurde für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt – von einem Frühstücksempfang über ein hochwertiges Mittagessen bis hin zu einer Abschlussrunde mit Kaffee und Kuchen.

VARIO Software AG etabliert neue Plattform für den Pharmagroßhandel

Das Branchenforum 2025 war ein voller Erfolg. Die VARIO Software AG plant, dieses Format als regelmäßige Plattform für den Austausch über Digitalisierung, ERP-Software und Automatisierungslösungen im Pharmagroßhandel weiterzuführen.

Unternehmen, die auf der Suche nach einer leistungsstarken Warenwirtschaftssystem für den Pharmahandel sind, profitieren mit VARIO 8 von einer speziell auf die Branche zugeschnittenen ERP-Lösung.

E-Mail: info@vario.ag

Telefon: +49 2631 3452-0

„Unsere Mission ist es, Zeit und Fortschritt in jedes Unternehmen zu bringen.“ Dieser Leitsatz prägt seit der Gründung vor über 30 Jahren die Arbeit und das Handeln der VARIO Software AG.

Die VARIO Software AG ist Hersteller von ERP-Software für kleine und mittelständische Handels-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in der gesamten DACH-Region. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Neuwied am Rhein bei Koblenz und greift auf Erfahrungen aus über 8.000 Kundenprojekten zurück.

Gegründet 1994 vom heutigen Vorstand Ralf Schneider besteht das Team der VARIO Software AG heute aus über 90 Mitarbeitern, die sich unter anderem um die Betreuung der Kunden und die Weiterentwicklung des Produktes kümmern.

