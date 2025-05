Urlaub vor der Haustür: Der praktische Reiseplaner für 2025

Von Nordsee bis Alpen: Wer 2025 Urlaub machen will, findet hier praktische Hilfe, Inspiration und echte Geheimtipps – ganz ohne Filterblasen oder Algorithmus-Vorschläge.

Neuer Reiseguide liefert über 450 Webadressen für erlebnisreiche Ferien im eigenen Land

München, Mai 2025 – Die Pfingsttage und Sommerferien stehen vor der Tür, viele Menschen planen jetzt ihren Urlaub – und entdecken dabei Deutschland neu. Ob Seenplatte, Küste oder Mittelgebirge: Das Buch „Wohin in Deutschland 2025?“ von Reiseexpertin Maike Maier liefert über 450 verlässliche Webadressen für Unterkünfte, Freizeitangebote und Regionen. Ideal für alle, die keine Zeit für aufwendige Recherche haben – und Inspiration ohne Algorithmus suchen.

Von der Küste bis in die Alpen – mit einem Klick ans Ziel

Der digitale Reiseplaner enthält geprüfte Links zu Campingplätzen, Bauernhöfen, naturnahen Unterkünften, Freizeitparks, Wanderwegen und Familienzielen. Auch weniger bekannte Regionen wie die Rhön, das Dillinger Land oder das Zittauer Gebirge finden hier Platz – mit konkreten Tipps für Anreise und Aktivitäten.

Deutschlandurlaub liegt im Trend – und das aus gutem Grund

„Gerade wer nachhaltig reisen, nicht fliegen oder mit Kindern unterwegs sein will, entdeckt in Deutschland echte Vielfalt“, sagt Maike Maier. „Mit dem Buch möchte ich zeigen, wie schön, praktisch und überraschend Urlaub in der Nähe sein kann – ohne viel Planung oder teure Buchungsportale.“

Mögliche Themen für Medien & Interviews:

– Deutschland entdecken: Die besten Regionen für Sommerurlaub 2025

– Nachhaltig urlauben – klimafreundlich und familiengerecht

– 7 Tipps zur Reiseplanung ohne Algorithmus

– Reiseziel Bauernhof, Radweg oder Freizeitpark – wo Deutschland punktet

Über die Autorin:

Maike Maier lebt mit ihrer Familie in München, hat viele Jahre in Reisebüros gearbeitet und 2015 den Reiseveranstalter BauernhofTouren gegründet. Sie ist spezialisiert auf Reisen im ländlichen Raum und liebt das Recherchieren ungewöhnlicher Orte. Mehr unter www.bauernhoftouren.de.

Ansprechpartnerin für Redaktion & Interviewanfragen:

Maike Maier

mmaier@bauernhoftouren.de

089-27375462

Rezensionsexemplar auf Anfrage als pdf erhältlich

Amazon-Link: https://www.amazon.de/dp/B0DPMZSBXB

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BauernhofTouren

Maike Maier

Adams-Lehmann Str. 105

80797 München

Deutschland

fon ..: 089 27375462

web ..: http://www.bauernhoftouren.de

email : mmaier@bauernhoftouren.de

Sie können diese Pressemitteilung auch in geänderter oder gekürzter Form auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

BauernhofTouren

Maike Maier

Adams-Lehmann Str. 105

80797 München

fon ..: 089 27375462

web ..: http://www.bauernhoftouren.de

email : mmaier@bauernhoftouren.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.