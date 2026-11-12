UK Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Frankfurt

Immobilienmakler in Frankfurt seit 2004: UK Immobilien begleitet Verkauf, Vermietung und Bewertung in allen Stadtteilen – zertifiziert nach DIN EN 15733.

Frankfurt am Main zählt zu den dynamischsten Immobilienmärkten Deutschlands. Als Finanzplatz, Messestadt und Verkehrsknoten zieht die Stadt Fachkräfte, Familien und Kapitalanleger gleichermaßen an. Für Eigentümer stellt sich damit die Frage, wie sie ihre Immobilie richtig bewerten und erfolgreich vermarkten. UK Immobilien ist seit 2004 als regionaler Immobilienexperte in Frankfurt aktiv. Das Maklerbüro von Uwe Kirsten hat seinen Sitz im Frankfurter Norden und begleitet Eigentümer, Käufer und Vermieter mit langjähriger Erfahrung. Nach eigenen Angaben gehört UK Immobilien zu nur vier Maklerbüros in Frankfurt, die nach der europäischen Maklernorm DIN EN 15733 zertifiziert sind.

Immobilienmakler Frankfurt



Als Immobilienmakler in Frankfurt deckt UK Immobilien alle wesentlichen Leistungen ab: den Kauf und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien, die Vermietung von Wohnraum, Immobilienbewertung und Wertermittlung sowie auf Wunsch den diskreten Verkauf ohne öffentliche Vermarktung. Die Zertifizierung nach DIN EN 15733 vergibt die Zertifizierungsstelle DIAZert, sie wird alle fünf Jahre erneut geprüft. Die Norm beschreibt europaweit einheitliche Anforderungen an die Dienstleistungen von Immobilienmaklern und gibt Kunden damit einen nachvollziehbaren Maßstab bei der Maklerwahl. Uwe Kirsten ist zudem qualifizierter Experte der Wohnflächen-Akademie für Wohnflächenberechnungen. Das ist ein Detail, das bei Bewertung und Verkauf oft unterschätzt wird, denn schon kleine Abweichungen bei der Fläche wirken sich auf den Preis aus.

„“Seit 2004 arbeiten wir hier in Frankfurt. Unsere Kunden sollen sich darauf verlassen können, dass wir ihren Stadtteil kennen und ihr Vorhaben mit Sorgfalt begleiten.““

Uwe Kirsten, Geschäftsführer der UK Immobilien

Immobilien Frankfurt Nord und Innenstadt

Rund um den Firmensitz – in Eckenheim, Preungesheim, Dornbusch und Eschersheim – kennt das Team die Wohnlagen besonders genau. Hier prägen Siedlungshäuser, Eigentumswohnungen und kurze Wege in die Innenstadt den Markt. In Nordend, Westend und Bornheim sorgen Altbauwohnungen für eine anhaltend hohe Nachfrage, während in der Innenstadt, der Altstadt und dem Bahnhofsviertel vor allem Eigentumswohnungen und Kapitalanlagen gefragt sind. Im Ostend und im Gutleutviertel verändern neue Quartiere das Stadtbild und ziehen neue Käufergruppen an.

Immobilienmakler für alle Frankfurter Stadtteile

Die Marktkenntnis von UK Immobilien reicht über das gesamte Stadtgebiet. Im Westen zählen Bockenheim, Gallus, Rödelheim, Hausen und Praunheim zu den gefragten Wohnlagen, weiter draußen ergänzen Höchst, Nied, Griesheim, Sossenheim, Unterliederbach, Zeilsheim und Sindlingen das Gebiet. Südlich des Mains betreut das Team Eigentümer in Sachsenhausen, Niederrad, Oberrad und Schwanheim. Im Norden liegen Ginnheim, Heddernheim, Niederursel, Kalbach-Riedberg, Bonames, Nieder-Eschbach, Nieder-Erlenbach, Harheim, Berkersheim und der Frankfurter Berg, wo Familien Häuser mit Garten suchen. Im Osten runden Seckbach, Fechenheim, Riederwald und Bergen-Enkheim das Einzugsgebiet ab.

„“Frankfurt besteht aus sehr unterschiedlichen Stadtteilen. Unsere Kunden profitieren davon, dass wir jeden einzelnen davon seit vielen Jahren aus eigener Erfahrung kennen.““

Uwe Kirsten, Geschäftsführer der UK Immobilien

Immobilie verkaufen Frankfurt

Wer eine Immobilie in Frankfurt verkaufen möchte, beginnt am besten mit einer fundierten Wertermittlung. UK Immobilien berücksichtigt dabei Lage, Zustand, Ausstattung und die Nachfrage im jeweiligen Stadtteil und leitet daraus eine realistische Preisstrategie ab. Weitere Vertrauenssignale ergänzen die Zertifizierung: UK Immobilien ist Regionaldirektion des Bundesverbands für die Immobilienwirtschaft (BVFI) in Frankfurt und dort Premium-Mitglied, Uwe Kirsten wurde zum Abgeordneten in den Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft bestellt. Auf dem Bewertungsportal JACASA erreicht das Büro 4,9 Sterne aus 155 Bewertungen. Erreichbar ist das Team montags bis freitags von 7:30 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 20 Uhr.

Fazit

UK Immobilien ist seit 2004 als Immobilienmakler in Frankfurt am Main tätig und nach DIN EN 15733 zertifiziert. Das Team um Uwe Kirsten begleitet Verkauf, Vermietung und Bewertung mit langjähriger Kenntnis des Frankfurter Marktes. Ob in Altstadt, Bahnhofsviertel, Bergen-Enkheim, Berkersheim, Bockenheim, Bonames, Bornheim, Dornbusch, Eckenheim, Eschersheim, Fechenheim, Frankfurter Berg, Gallus, Ginnheim, Griesheim, Gutleutviertel, Harheim, Hausen, Heddernheim, Höchst, Innenstadt, Kalbach-Riedberg, Nied, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Niederrad, Niederursel, Nordend, Oberrad, Ostend, Praunheim, Preungesheim, Riederwald, Rödelheim, Sachsenhausen, Schwanheim, Seckbach, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach, Westend oder Zeilsheim – UK Immobilien ist in ganz Frankfurt für Sie da.

UK Immobilien – Immobilienmakler Frankfurt

Auf der Kuhr 38

60435 Frankfurt am Main

Tel: 069 544477

Mail: info@uk-immobilien.com

Web: https://ihr-immobilienmakler-in-frankfurt.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UK Immobilien – Immobilienmakler Frankfurt

Herr Uwe Kirsten

Auf der Kuhr 38

60435 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 544477

web ..: https://ihr-immobilienmakler-in-frankfurt.de/

email : info@uk-immobilien.com

UK Immobilien ist seit 2004 als Immobilienmakler in Frankfurt am Main tätig. Das nach DIN EN 15733 zertifizierte Büro von Uwe Kirsten begleitet Verkauf, Kauf, Vermietung und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in allen Frankfurter Stadtteilen und ist Regionaldirektion des BVFI in Frankfurt.

#ImmobilienmaklerFrankfurt #UKImmobilien #ImmobilienFrankfurt #MaklerFrankfurt #DINEN15733 #ImmobilieVerkaufen #Immobilienbewertung #FrankfurtAmMain

Immobilienmakler Frankfurt, Immobilien Frankfurt, Immobilie verkaufen Frankfurt, Immobilienbewertung Frankfurt, Makler Frankfurt, Frankfurt Immobilienmakler, Wertermittlung Frankfurt, Immobilienmakler Frankfurt Nord

Pressekontakt:

UK Immobilien – Immobilienmakler Frankfurt

Herr Uwe Kirsten

Auf der Kuhr 38

60435 Frankfurt am Main

fon ..: 069 544477

web ..: https://ihr-immobilienmakler-in-frankfurt.de/

email : info@uk-immobilien.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.