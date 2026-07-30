trekaro: gemeinsam reisen, gemeinsam packen

Reisen plant meist eine Person allein. Mit einer neuen trekaro-Funktion planen Paare, Familien und Freundesgruppen ihre Reise ab sofort gemeinsam – alle sehen dieselbe Planung in Echtzeit.

_Neue Funktion: Paare, Familien und Freundesgruppen organisieren ihre Reise gemeinsam in einer App._

Auf jeder gemeinsamen Reise gibt es die eine Person, die alles organisiert – Flüge, Unterkunft, Mietwagen, Dokumente. Ab sofort können Paare, Familien und Freundesgruppen ihre Reise in der trekaro-App gemeinsam planen: Checklisten, Dokumente und Länderinfos sehen alle in Echtzeit.

Zusammen reisen, allein organisieren

In Deutschland verreisen nur 15 Prozent ohne Begleitung (pronova BKK, 2024) – geplant wird trotzdem meist von einer Person, während die anderen zwischendurch nach dem Stand fragen. Je größer die Gruppe und je länger die Reise, desto schneller wird das bei getrennten Notizen und Chat-Nachrichten unübersichtlich.

So funktioniert es

Genau hier setzt trekaro an: In der App liegt die gesamte Reiseplanung an einem Ort. Eine Person legt die Reise an und lädt die Mitreisenden mit einem Code ein. Von da an sehen alle dieselbe Reise – in Echtzeit, mit Checklisten, Dokumenten und Länderinfos. Jede und jeder kann Einträge ergänzen und Erledigtes abhaken. Weil alle denselben Stand sehen, bleibt nichts liegen und wird nichts doppelt gebucht. So hat die ganze Gruppe eine gemeinsame, immer aktuelle Übersicht. Nur wer die Reise anlegt, braucht ein trekaro-360°-Abo; eingeladene Mitreisende machen kostenlos mit.

Geteilt wird die komplette Reise: gemeinsame Checklisten, ein sicherer Ablageort für Reisedokumente wie Pass, Tickets und Buchungen sowie Einreiseinformationen für über 110 Länder.

„Bei fast jeder gemeinsamen Reise macht am Ende eine Person die ganze Organisation“, sagt Pascal Sampl, Gründer und Geschäftsführer der trekaro GmbH. „Wenn alle dieselbe Reise sehen, kann jede:r mitplanen, und alle sind auf demselben Stand. So bleibt vor der Reise mehr Zeit für die Vorfreude.“

Verfügbarkeit

Die gemeinsame Reiseplanung steht ab sofort für iOS und Android bereit und lässt sich hier laden. Sie gehört zum trekaro-360°-Abo; eingeladene Mitreisende nehmen kostenlos teil. Zum Start liegt der Fokus auf Österreich und Deutschland; ein englischsprachiger Rollout ist für Herbst 2026 geplant. Mehr zur App.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

trekaro GmbH

Herr Pascal Sampl

Kuefsteingasse 4/23

1140 Wien

Österreich

fon ..: +4368110153226

web ..: https://www.trekaro.com/

email : hallo@trekaro.com

Die trekaro GmbH ist ein in Wien ansässiges Reise-Technologie-Unternehmen, das die Vorbereitung und Durchführung von Reisen in einem digitalen Ökosystem vereint. Im Zentrum steht die trekaro-App für iOS und Android, die als „digitaler Rucksack“ fungiert: Sie kombiniert smarte Aufgaben-Checklisten, dynamische Packlisten, einen offline-fähigen Doku-Safe und wichtiges Länderwissen für mehr als 110 Reiseländer. Das Wiener Unternehmen verfolgt das Ziel, organisatorischen Stress zu minimieren und bewusstes Reisen zugänglich zu machen. Die digitale Planung wird unter trekaro.com durch einen eigenen E-Commerce-Shop für langlebige und hochwertige Reiseausstattung ergänzt.

Pressekontakt:

trekaro GmbH

Herr Pascal Sampl

Kuefsteingasse 4/23

1140 Wien

fon ..: +4368110153226

email : hallo@trekaro.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.