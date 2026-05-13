Swissfeel stiftet erneut Förderpreis für Green-Sleeping-Award

Nachhaltigkeit für Hotels wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor: Gewinnerhotel erhält Stipendium für Weiterbildung an der Deutschen Hotelakademie (DHA).

Der Schweizer Hersteller für nachhaltige und vollständig waschbare Bettsysteme für die Hotellerie, stellt seit dem Jahr 2021 bereits zum fünften Mal einen Förderpreis im Rahmen des Green-Sleeping-Awards zur Verfügung. Die Auszeichnung ist ein fester Bestandteil des Branchenevents HSMAday der HSMA Deutschland e.V. und würdigt Hotels, die sich in besonderem Masse für Nachhaltigkeit rund um das wichtigste Ausstattungselement eines Hotelzimmers einsetzen: das Hotelbett.

Nachhaltigkeit ist darüber hinaus längst nicht mehr nur ein Imagefaktor, sondern entwickelt sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsmerkmal innerhalb der Hotellerie. Dass Gäste dabei immer stärker auf Umweltstandards achten und zugleich bereit sind, für nachhaltigere Hotelangebote höhere Preise zu akzeptieren, bestätigt eine aktuelle Studie von Amadeus: Demnach geben bereits 65 Prozent der deutschen Reisenden an, dass Umweltkriterien ihre Hotelwahl beeinflussen – Tendenz steigend. Gleichzeitig wächst die Zahlungsbereitschaft für Hotels mit strengeren Nachhaltigkeitsstandards deutlich. Weltweit liegt der durchschnittliche Aufpreis laut Studie bereits bei 11,7 Prozent, in Deutschland bei beachtlichen 8,4 Prozent.

Für die Hotellerie bedeutet dies: Nachhaltigkeit kann nicht nur ökologische Verantwortung stärken, sondern auch Auslastung und Durchschnittsrate positiv beeinflussen.

Der von Swissfeel gestiftete Förderpreis umfasst erneut ein mit 2.400 Euro dotiertes Stipendium der Deutschen Hotelakademie (DHA) für die berufsbegleitende Weiterbildung zum Nachhaltigkeitsmanager bzw. Nachhaltigkeitsmanagerin. Damit soll der Gewinner des Green-Sleeping-Awards nicht nur ausgezeichnet, sondern zugleich konkret in seiner weiteren Entwicklung unterstützt werden. Denn nachhaltige Transformation erfordert in der Praxis zunehmend fundiertes Fachwissen, strategische Kompetenz sowie langfristige Konzepte.

„Mit einem Beitrag zur Nachhaltigkeit hilft ein Hotel nicht nur unserem Planeten, sondern auch seinem Unternehmen. Es gilt zu erkennen, welche Potentiale sich hier erschliessen lassen. Denn gesunde Betten für Mensch und Umwelt sind auch ein wichtiger Baustein von Longevity. Ohne erholsamen Schlaf geht gar nichts. Und je besser die Betten, desto besser für alle“, erklärt Swissfeel-Inhaber Philipp Hangartner.

Der Green-Sleeping-Award richtet sich grundsätzlich an alle Hotels. Die Teilnahme ist kostenlos. Voraussetzung ist die Registrierung über das Onlineportal hotel-betten-check.com, wo ein umfangreicher Fragebogen ausgefüllt werden muss. Anschliessend erfolgt eine dreistufige Prüfung, welche konkreten Leistungen ein Hotel im Bereich nachhaltiger Bettensysteme, Hygiene, Ressourcenschonung und Umweltverantwortung tatsächlich erbringt.

Auch seitens der HSMA Deutschland e.V. misst man dem Thema eine wachsende Bedeutung bei: „Wir freuen uns sehr, dass dieser besondere Award, der mit dem Bett das Kerngeschäft der Hotellerie berührt, wieder auf unserer Veranstaltung verliehen wird. Als Fachverband hat für uns das Thema Sustainability auch eine besondere Bedeutung, da es für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Hotellerie unverzichtbar ist“, ergänzt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Der HSMAday 2026 findet am 2. und 3. September 2026 in Berlin statt und zählt zu den beliebtesten Branchenveranstaltungen für die deutschsprachige Hospitality. Die Verleihung des Green-Sleeping-Award erfolgt traditionell im Rahmen der Abendgala.

Weitere Informationen zur Veranstaltung auf der Webseite der HSMA Deutschland e.V.

Quelle Foto: Thomas Loris.

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SWISSFEEL ist ein Schweizer Premiumanbieter für Bettwaren. Die Kernprodukte werden aus hochwertigem Schweizer Mineralschaum gefertigt. Mit vollständig waschbaren Matratzen und integrierter Waschlogistik etablierte das inhabergeführte Unternehmen mit SWISSFEEL-2-CYCLE ein europaweit einzigartiges, doppeltes Kreislaufsystem, bei dem verbrauchte Matratzen am Ende der verlängerten Nutzungsdauer kostenlos zurückgenommen und recycelt werden. Das in der Schweiz produzierte Sortiment unterliegt laufend strengen Qualitätskontrollen. Swissfeel verbindet seit Unternehmensbeginn Schlafkomfort mit ökologischer Verantwortung, Hygieneorientierung sowie servicebasierten Lösungen für die Hotellerie.

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