„Summer of Soul“-Arrangement im Nova Maldives: So macht ein Summer Sale Spaß!

Das Gleiche bekommen und weniger Zahlen? Dafür sorgt jetzt das Nova Maldives mit seinem „Summer of Soul“.

Denn noch gelten die Sommermonate auf den Malediven als Nebensaison und versprechen leere Traumstrände und unschlagbare Preise. Das liegt daran, dass auf den Malediven „Winter“ ist. Ein „Winter“ mit 29 °C Wasser- und durchschnittlich 32 °C Außentemperatur. Durch seine Lage auf den Malediven ist im Nova aus europäischer Sicht eigentlich immer Sommer.

Und während es mittlerweile am Mittelmeer bei über 40 °C regelmäßig unerträglich heiß ist, ist es auf den Malediven im Vergleich angenehm „kühl“. Perfekt um die Ruhe auf der Trauminsel des Nova Maldives zu genießen, um zu relaxen, den Kopf freizubekommen und wieder sich selbst zu finden. Das ist nämlich eine absolute Spezialität des Nova Maldives. Denn das Resort möchte seinen Gästen nicht nur während des Summer of Soul perfekte Soul Days ermöglichen, sondern das ganze Jahr über. Dafür bietet das Nova zahlreiche Workshops und Aktivitäten wie eine kostenlose Yoga-Stunde täglich an.

Zusätzlich hat man im Nova fast ganzjährig die Chance auf magische Begegnungen mit den sanften Riesen der Meere, den Mantas und Walhaien, die ganz in der Nähe des Resorts im Süd-Ari Atoll ihre natürliche Heimat haben. Gerade im Sommer berühren Begegnungen mit diesen majestätischen Tieren die Seele noch tiefer, da es in dieser Zeit nicht nur an den Stränden, sondern auch in den Tauch- und Schnorchelrevieren ruhiger ist.

Wer also dem hektischen Treiben und den für die Sommer-Saison erhöhten Preisen der europäischen Mittelmeer-Destinationen entkommen will, findet im Nova Maldives das entspannende Gegenprogramm. Das Nova Maldives liegt nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Velana entfernt und bietet auf seiner natürlichen Insel ein zeitgenössisches „All-Inclusive-Community“-Konzept und die Möglichkeit perfekte Soul Days zu erleben. Nova ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein Ort, an dem Menschen den Moment erleben und gemeinsam mit der Nova Community in ein Malediven-Erlebnis eintauchen.

Hier geht es zu den „Summer of Soul“ Angeboten: https://nova-maldives.com/offers/summer-of-soul/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nova Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 356 124 – 88

web ..: https://nova-maldives.com/offers/summer-of-soul/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der Resort-Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +49 (0)89 356 124 – 88

web ..: https://nova-maldives.com/offers/summer-of-soul/

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.