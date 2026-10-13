Steel Buddy im Start-up-Portal der WFMG: Blechzuschnitte nach Maß aus Mönchengladbach

Die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach porträtiert die Steelbuddy GmbH im Start-up-Portal. Der Shop liefert Blechzuschnitte nach Maß ab Stückzahl eins an Privat- und Geschäftskunden.

Die Steelbuddy GmbH aus Mönchengladbach ist im Start-up-Portal der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG) vertreten. In der Rubrik „Start-ups in MG“ stellt die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Gründungen aus der Stadt vor – seit Frühjahr 2025 gehört dazu auch der Online-Shop für Blechzuschnitte nach Maß, den die drei Geschäftsführer Christopher Cremer, Julian Cremer und Tim Claßen am Standort Güdderath betreiben. Das Porträt zeichnet nach, wie aus der gemeinsamen Arbeit der Gründer in der Metallverarbeitung die Idee zu einem Shop entstand, über den Privatleute und Betriebe Blech- und Rohrteile selbst konfigurieren und ab Stückzahl eins bestellen können. Beschrieben werden dort die Gründungsgeschichte, die Herkunft des Firmennamens, die schwierigen Phasen der Anfangszeit sowie die Gründe für den Standort im Mönchengladbacher Süden. Ergänzt wird das Porträt um Ratschläge der drei Gesellschafter an andere Gründerinnen und Gründer, etwa zur Bedeutung eines geprüften Businessplans, ausreichender liquider Mittel und klar definierter, aber skalierbarer Prozesse.

Der Zugang zu individuell gefertigten Metallteilen war lange an gewerbliche Auftragsvolumen gekoppelt. Klassische Lohnfertiger arbeiten mit Mindestmengen, technischen Zeichnungen und einem Angebotsprozess, der bei einem einzelnen Winkelblech oder einem zugesägten Stahlträger in keinem Verhältnis zum Auftragswert steht. Wer für Hausumbau, Garage, Garten oder Camper-Ausbau ein Einzelteil benötigte, landete deshalb häufig beim Kompromiss aus dem Baumarktregal – oder verzichtete ganz auf das Vorhaben.

Genau diese Beobachtung benennen die Gesellschafter im WFMG-Porträt als Ausgangspunkt ihrer Gründung. Parallel dazu haben sich Online-Konfiguratoren in angrenzenden Branchen etabliert: Bei Möbelplatten, Glaszuschnitten oder Kunststoffelementen ist die Bestellung nach Wunschmaß längst Standard. Für Blechzuschnitte nach Maß setzt sich dieses Prinzip erst seit wenigen Jahren durch, weil Laser-, Kant- und Beschichtungsprozesse aufwendiger zu digitalisieren sind als ein reiner Plattenzuschnitt. Hinzu kommt der Strukturwandel im Rheinland, in dem sich Mönchengladbach als Standort für produzierende Betriebe und Neugründungen neu aufstellt. Die WFMG begleitet diesen Prozess seit über 25 Jahren und macht junge Unternehmen über ihr Portal für Investoren, Fachkräfte und Geschäftspartner sichtbar. Für Steel Buddy war die Standortwahl dabei keine Rechenaufgabe: Alle drei Gesellschafter sind in Mönchengladbach geboren, leben in der Stadt und verfügen dort über ein gewachsenes Netzwerk. Das Gewerbegebiet Güdderath bietet zudem eine direkte Autobahnanbindung, die für den täglichen Warenausgang eine praktische Rolle spielt.

Das Sortiment des Shops umfasst Blechzuschnitte in geraden, runden und dreieckigen Geometrien, Bleche mit Ausschnitten oder Bohrungen sowie Kantteile wie L-Bleche, U-Profile, Z-Profile, Hut-Profile, Traufbleche, Fensterbänke und Mauerabdeckungen. Dazu kommen Blechwannen mit verschweißten Ecken, Aluminium-Duschwannen für den Camper-Ausbau, Rohr- und Profilzuschnitte, Rundstahl, Vierkantstahl sowie Stahlträger der Reihen HEA, HEB und IPE, die auf Wunschmaß bis 12.000 Millimeter gesägt und auf Wunsch mit CE-Zertifikat und Werkzeugnis geliefert werden. Als Werkstoffe stehen unter anderem Stahl, Edelstahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Cortenstahl, Loch- und Riffelblech zur Auswahl. Bohrungen, Gewinde und Senkungen lassen sich nach Skizze ergänzen; Pulverbeschichtung in Wunschfarbe, Feuerverzinkung und Schweißbaugruppen gehören ebenfalls zum Leistungsumfang. Gefertigt wird nach Unternehmensangaben zu hundert Prozent am eigenen Standort in Mönchengladbach. Bestellungen sind ab Stückzahl eins möglich, sodass sich auch ein einzelnes Ersatzteil oder ein Prototyp ohne Mindestabnahme ordern lässt. Versand und Selbstabholung stehen gleichermaßen zur Verfügung. „Der Name sagt eigentlich alles: Steel steht für Blech- und Rohrbearbeitung, Buddy für den Anspruch, erreichbar zu bleiben. Bei uns geht niemand durch ein Chatbot-Menü, sondern spricht mit einem Menschen, der die Maschinen kennt“, sagt Tim Claßen, Geschäftsführer der Steelbuddy GmbH.

Für die regionale Gründerszene ist das Porträt ein Beleg dafür, dass digitale Geschäftsmodelle und klassische Metallverarbeitung zusammengehen. Für Auftraggeber liegt der praktische Nutzen in der Kalkulierbarkeit: Preise werden im Konfigurator verbindlich ausgewiesen, Lieferzeiten sind vor der Bestellung ersichtlich, der Bestellprozess läuft ohne vorgeschaltete Anfrage. Für Projekte außerhalb des Standardsortiments – etwa Schweißbaugruppen oder größere Serien – steht ein separates Anfrageformular bereit. Der Kundenservice ist montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar; beliefert werden Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Behörden gleichermaßen. Bewertungen werden über das Käuferschutzsystem von Trusted Shops erfasst; Kunden heben dort unter anderem die Maßhaltigkeit der Teile, die Qualität der Pulverbeschichtung und die verbindliche Preisangabe im Bestellprozess hervor. Den Gründern zufolge liegt der Schwerpunkt der kommenden Monate darauf, interne Abläufe so zu gestalten, dass wachsende Stückzahlen ohne Qualitätsverlust abgewickelt werden können – eine Lehre aus den Liquiditätsengpässen der Startphase, die im WFMG-Beitrag offen angesprochen werden. Wer die Gründungsgeschichte im Original nachlesen möchte, findet das vollständige Porträt im Start-up-Portal der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach. Das Sortiment, der Konfigurator für Blechzuschnitte nach Maß sowie das Formular für individuelle Projektanfragen sind abrufbar unter www.steelbuddy.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Steelbuddy GmbH

Herr Christopher Cremer

Oppelner Straße 35

41199 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: +49 2166 – 6340082

web ..: https://www.steelbuddy.de

email : service@steelbuddy.de

Die Steelbuddy GmbH mit Sitz in Mönchengladbach betreibt einen Online-Shop für

maßgefertigte Blech-, Rohr- und Profilteile. Über einen Konfigurator lassen sich

Zuschnitte aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und weiteren Werkstoffen ab Stückzahl

eins bestellen; ergänzend bietet das Unternehmen Kantarbeiten, Pulverbeschichtung,

Verzinkung und Schweißbaugruppen an. Geführt wird das Unternehmen von den

Geschäftsführern Christopher Cremer, Julian Cremer und Tim Claßen. Zu den Kunden

zählen Privatpersonen, Gewerbebetriebe und Behörden.



Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

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