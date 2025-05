Starker Auftakt in Berlin: Kirgisische Unternehmer vernetzen sich mit der deutschen Wirtschaft

Kirgisische Unternehmer zu Gast beim bbw in Berlin – BMWK-Programm fördert Austausch und Geschäftspartnerschaften mit deutschen Unternehmen im Rahmen von „Partnering in Business with Germany“.

Mit einem herzlichen Empfang und engagierten Gesprächen startete am 28.04.2025 im bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. eine neue Etappe internationaler Wirtschaftspartnerschaften: 19 Führungskräfte aus kirgisischen Unternehmen sind derzeit zu Gast in Berlin – im Rahmen des Programms „Partnering in Business with Germany“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Bereits beim ersten Treffen wurde deutlich, wie wichtig der persönliche Austausch für erfolgreiche Geschäftsanbahnungen ist. Dirk Radtke, Geschäftsführer des bbw Bildungswerks und Gastgeber der Veranstaltung, betonte in seiner Begrüßung:

„Internationale Zusammenarbeit ist ein zentraler Erfolgsfaktor in einer globalisierten Welt. Programme wie ‚Partnering in Business with Germany‘ sind ideale Brücken, um Wissen, Innovation und Unternehmertum grenzüberschreitend zu verbinden. Wir freuen uns, die kirgisischen Unternehmer bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam Zukunftsperspektiven zu entwickeln.“

Begleitet wurde der Auftakt von hochrangigen Vertretern der deutschen Wirtschaft und Politik: Herr Gottbehüt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Herr Weickert von der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) sowie Herr Dr. Ralf Hübner, Geschäftsführer des bsw Bildungswerks der Sächsischen Wirtschaft und Projektleiter, unterstrichen die Bedeutung nachhaltiger internationaler Kooperationen.

Das bbw Bildungswerk arbeitet bei der Durchführung eng mit dem bsw Bildungswerk zusammen. Fachlich begleitet wurde die Veranstaltung von den Moderatoren Herr Ermakov (bbw) und Herr Sukhonosov (bsw).

Das Programm „Partnering in Business with Germany“, das seit 1998 über 16.000 Führungskräfte aus aller Welt mit deutschen Unternehmen zusammengebracht hat, bietet den Teilnehmern tiefgehende Einblicke in Produktionsprozesse, Managementmethoden und Kooperationsmöglichkeiten am Standort Deutschland.

Dr. Andreas Forner, Tutor und internationaler Koordinator des bbw Bildungswerks, unterstrich die Chancen, die sich aus solchen Begegnungen ergeben:

„Der direkte Austausch zwischen Unternehmen ist durch nichts zu ersetzen. Hier entstehen neue Geschäftsideen, konkrete Projekte und persönliche Netzwerke – die Basis für nachhaltige internationale Partnerschaften.“

In den kommenden Tagen stehen neben Unternehmensbesuchen auch Fachgespräche und Workshops auf dem Programm. Ziel ist es, nicht nur Kontakte zu knüpfen, sondern konkrete Kooperationen zu initiieren und gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen.

Das bbw Bildungswerk bietet mit seinem engen Netzwerk aus über 60 Branchenverbänden und rund 200 Praxispartnern beste Voraussetzungen, um diese Ziele zu unterstützen – getreu dem Leitmotiv: „Bildung aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.“

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe in Berlin-Brandenburg. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen.

Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. Die bbw Gruppe ist mit aktuell rund 20 Bildungszentren und Standorten in der Region präsent. Zum bbw gehört auch eine der größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen der Hauptstadtregion – die bbw Hochschule – mit einem umfangreichen Bachelor- und Master-Studienangebot. Die bbw Gruppe ist in ein breites Netzwerk von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden – lokal, regional und international.

Näheres über die bbw Gruppe im Internet:

www.bbw-gruppe.de, www.bbw-hochschule.de, www.bbw-weiterbildung.de und www.bbw-berufliche-schulen.de + Facebook, Twitter, YouTube, Instagram



