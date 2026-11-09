Wuppertal. Der ibra store bietet das Smart E-Badge an: ein digitales Namensschild mit Display, gestaltbar per App mit Namen, Bildern und Animationen

Smart E-Badge: Das digitale Namensschild, das sich per App jederzeit ändern lässt

_ibra store bringt das Bluetooth-Namensschild mit Display (Modell E87) auf den Markt. Bilder, Namen und Animationen lassen sich in Sekunden per Smartphone ändern. _

_Wuppertal_ 7. November 2026. Ein Namensschild, das man nicht mehr von Hand beschriften muss: Der ibra store bietet ab sofort das Smart E-Badge an. Das digitale Namensschild mit rundem Display wird per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und über die kostenlose ZRun App gestaltet.

Eigene Inhalte, jederzeit änderbar

Mit dem Smart E-Badge lassen sich Namen, Texte, Fotos, Bilder und Animationen auf dem Display anzeigen und beliebig oft ändern. Wer will, erstellt eigene Motive, zum Beispiel Emojis oder Grafiken mit einem KI-Bildgenerator, und überträgt sie per App auf das Badge. So wird aus dem Namensschild ein persönliches Accessoire.

Einsatz auf Messen, Partys und im Alltag

Das Smart E-Badge eignet sich für Messen und Veranstaltungen ebenso wie für Festivals, Partys, Gaming, Cosplay und die Freizeit. Auf der Messe zeigt es den Namen und das Firmenlogo, auf dem Festival einen Spruch oder eine Animation.

Einfache Einrichtung in wenigen Schritten

Die Verbindung ist schnell erledigt: ZRun App öffnen, Modell E87 auswählen Gerät hinzufügen antippen, Bluetooth aktivieren und den QR-Code auf dem Badge scannen. Eine Anleitung liegt dem Produkt bei. Vor der ersten Nutzung sollte das Badge mindestens eine Stunde vollständig geladen werden.

Verfügbarkeit und Preis

Das Smart E-Badge ist ab sofort im TikTok Shop des ibra store erhältlich und dort aktuell im Angebot https://www.tiktok.com/@ibrastore205?is_from_webapp=1&sender_device=pc Im Online-Shop kostet es regulär 25 EUR https://ibrastore.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ibra store

Herr ibrahim Baziou

Neumarkt 5

42103 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 015216137465

web ..: https://ibrastore.de/

email : ibrastore205@gmail.com

Der ibra store ist ein Onlineshop mit Sitz in Wuppertal. Im Mittelpunkt steht das Smart E-Badge, ein digitales Bluetooth-Namensschild mit Display (Modell E87). Es wird per App mit dem Smartphone verbunden und kann mit eigenen Namen, Texten, Bildern und Animationen gestaltet werden. Es ist für Messen, Veranstaltungen, Partys, Festivals, Gaming und Cosplay geeignet.

Das Smart E-Badge ist im Online-Shop unter https://ibrastore.de/ für 25 EUR erhältlich und im TikTok Shop (https://www.tiktok.com/@ibrastore205) aktuell im Angebot.

Kontakt

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E-Mail: ibrastore205@gmail.com

Web: https://ibrastore.de/

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