Robuste Etiketten für die Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung

MAKRO IDENT bietet robuste Polyimid-Etiketten für die zuverlässige Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen. Sie sind hitze- und chemikalienbeständig – ideal für die Leiterplattenfertigung.

Die beständigen Etiketten für die Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung bestehen aus äußerst strapazierfähigem Polyimid und anderen Materialien. Sie wurden speziell entwickelt, um den harten Bedingungen der Leiterplattenfertigung standzuhalten. Die Etiketten bieten außergewöhnliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und scharfe Chemikalien, die üblicherweise in der Produktion verwendet werden.

Die Produktpalette umfasst verschiedene Materialien, darunter antistatische Ausführungen und Etiketten, die automatisch appliziert werden können. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass für nahezu jede Anwendung die passende Lösung geboten ist. Die Thermotransfer-Etiketten für Leiterplatten und Bauteile sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, sodass eine deutliche und gut lesbare Kennzeichnung gewährleistet ist. In Kombination mit den Thermotransferdruckern Brady i5100 und i7100 sowie der Etiketten-Software BradyWorkstation PWID-Suite werden umfassende Lösungen angeboten, die nahezu alle Anforderungen abdecken.

Die chemische Verträglichkeit der Polyimid-Etiketten wurde in Zusammenarbeit mit ZESTRON, Kyzen und anderen marktführenden Anbietern von Präzisionsreinigungslösungen getestet. Diese Tests haben gezeigt, dass alle Polyimid-Etiketten beständig gegen die neuesten Reinigungschemikalien von ZESTRON und Kyzen sind. Dies ist besonders wichtig für Leiterplattenhersteller, da sie sich darauf verlassen können, dass die Etiketten während des gesamten Verarbeitungsprozesses zuverlässig haften und gut lesbar bleiben, selbst bei der Verwendung von wasserbasierten Reinigungssystemen.

MAKRO IDENT bietet sowohl vorgedruckte Etiketten als auch Blanko-Etiketten zum Selberdrucken mit handelsüblichen Thermotransferdruckern und Brady-Druckern an. Die maßgeschneiderten vorgedruckten Etiketten sind ideal für den Einsatz mit dem ALF-Etikettenspender geeignet. Diese Etiketten werden auf entsprechenden Rollen produziert und speziell nach den Anforderungen der Kunden gefertigt. Für Unternehmen, die Flexibilität und Kontrolle bevorzugen, werden Blanko-Etiketten angeboten, die mit eigenen Druckern bedruckt werden können. Diese Do-It-Yourself-Drucklösungen lassen sich ideal mit dem ALF-Etikettenspender kombinieren, sodass direkt im Unternehmen eine vollständige Traceability-Lösung umgesetzt werden kann.

Ein herausragendes Merkmal der Polyimid-Etiketten ist ihre Fähigkeit, extremen Temperaturen standzuhalten, die bei der Herstellung von Leiterplatten häufig auftreten. Diese Etiketten bleiben auch unter den härtesten Bedingungen haften und lesbar, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen sicherstellt. Zudem sind sie beständig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen, was sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht.

Die einfache Anwendung der Etiketten ist ein weiterer Vorteil. Sie lassen sich leicht auf die zu kennzeichnenden Bauteile anbringen und bieten eine sichere und dauerhafte Kennzeichnung. Dies sorgt für eine klare und lesbare Identifikation, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen erhalten bleibt. Durch den Einsatz moderner Thermotransferdrucker können die Etiketten individuell bedruckt werden, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Kennzeichnungsanforderungen ermöglicht.

Weitere Informationen sind zu finden unter dem folgenden Link:

Leiterplatten-Etiketten / Bauteil-Etiketten zum Bedrucken

