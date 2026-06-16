Pflegemanagement-Award 2027: Jetzt Nachwuchstalente und Führungspersönlichkeiten nominieren

ZEQ unterstützt erneut die Auszeichnung herausragender Leistungen im Pflegemanagement

Mit dem Start der Nominierungsphase für den Pflegemanagement-Award 2027 rücken erneut diejenigen in den Fokus, die die Zukunft der Pflege aktiv gestalten. Gemeinsam mit dem Bundesverband Pflegemanagement und Springer Pflege werden auch im kommenden Jahr herausragende Persönlichkeiten des Pflegemanagements ausgezeichnet. Als langjähriger Sponsor unterstützt ZEQ die Preisverleihung erneut gemeinsam mit Fresenius Kabi Deutschland und Arjo.

Der Pflegemanagement-Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Pflegebranche. Er würdigt Führungspersönlichkeiten, die mit Engagement, Innovationskraft und Verantwortungsbewusstsein die Weiterentwicklung der Pflege vorantreiben und einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung leisten.

Nachwuchs-PflegemanagerIn des Jahres: Nominierungen bis 1. Oktober 2026 möglich

Ab sofort können Vorgesetzte und Kolleginnen sowie Kollegen Nachwuchs-PflegemanagerInnen für den Award nominieren. Gesucht werden junge Führungskräfte, die durch persönliches Engagement, kreative Lösungsansätze sowie soziale und fachliche Kompetenz überzeugen. Auch Empathie, Innovationsfähigkeit und professionelles Krisenmanagement fließen in die Bewertung ein.

Nach einer Vorauswahl präsentieren sich die fünf besten Kandidatinnen und Kandidaten am 3. Dezember 2026 persönlich vor einer hochkarätig besetzten Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Wissenschaft, Lehre und Praxis. Auch Tessa Fleckenstein von ZEQ wird wieder Teil der Jury sein und ihre Expertise in die Bewertung der Nachwuchs-PflegemanagerInnen einbringen.

Die Nominierung ist bis zum 1. Oktober 2026 unter www.award-bv-pflegemanagement.de möglich.

PflegemanagerIn des Jahres: Auszeichnung für nachhaltige Führung

In der Kategorie PflegemanagerIn des Jahres schlägt eine achtköpfige Fachjury geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vor. Auch Dr. Nico Kasper von ZEQ ist wieder Teil der Jury und bringt seine Expertise in die Bewertung der vorgeschlagenen Führungspersönlichkeiten ein. Ausgezeichnet werden erfahrene Führungspersönlichkeiten, die seit mindestens fünf Jahren pflegerische Gesamtverantwortung tragen und sich durch nachhaltiges Handeln, Innovationsgeist und ihr

Engagement für die Profession Pflege auszeichnen.

Neben ihrer Vorbildfunktion leisten die Nominierten einen wichtigen Beitrag zur Förderung des pflegerischen Nachwuchses und zur Weiterentwicklung moderner Versorgungsstrukturen.

Pflege sichtbar machen und Zukunft gestalten

Seit vielen Jahren engagiert sich ZEQ als Partner des Pflegemanagement-Awards für die Sichtbarkeit und Anerkennung exzellenter Pflegeführung. Die Auszeichnung schafft eine Plattform für den Austausch innovativer Ideen und würdigt Menschen, die mit ihrem Einsatz die Zukunft der Pflege nachhaltig prägen.

„Die Herausforderungen im Gesundheitswesen erfordern starke Führungspersönlichkeiten, die Veränderungen gestalten und neue Wege gehen. Der Pflegemanagement-Award macht dieses Engagement sichtbar und gibt denjenigen eine Bühne, die täglich Verantwortung für Mitarbeitende, Organisationen und Patientinnen und Patienten übernehmen“, erklärt Rüdiger Herbold, Gründer und Vorstand von ZEQ.

Preisverleihung beim Kongress Pflege 2027

Die feierliche Verleihung des Pflegemanagement-Awards 2027 findet am 29. Januar 2027 im Rahmen des Kongress Pflege 2027 im dbb Forum Berlin statt.

Weitere Informationen zum Award sowie die Möglichkeit zur Nominierung finden Sie unter www.award-bv-pflegemanagement.de

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