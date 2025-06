Neuer Ultraschall-Luftblasendetektor 300 µm AD-102

AMSYS GmbH & Co. KG, Mainz (www.amsys.de) – Seit 25 Jahren berät AMSYS Kunden zum Einsatz von Sensoren für den industriellen und vermehrt auch den medizintechnischen Gebrauch.

Mit dem AD-102 bietet die Mainzer Vertriebsgesellschaft nun einen hochgenauen Luftblasendetektor an. Dieser kommt zur Erkennung einer Flüssigkeitsstromunterbrechung bei Anwendungen wie Infusionspumpen, Hämodialyse, der Blutflussüberwachung aber auch beim 3D-Druck und in der Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz.

Der kompakte Luftblasendetektor AD-102 (Air Bubble Detector, ABD) wird zur nicht-invasiven, kontinuierlichen Überwachung von Flüssigkeiten zur Erkennung von Luftblasen eingesetzt. Dabei kann der AD-102 auch noch kleinste Luftblasen von nur 25% des Schlauchdurchmessers eindeutig erkennen und durch sein Signal innerhalb von 0,5 ms die Zufuhr gestoppt werden.

Standardmäßig ist der Luftblasendetektor für Schlauchdurchmesser von 6 mm erhältlich. Auf Anfrage sind auch Versionen für Schlauchdurchmesser von 3 mm bis 10 mm möglich. Damit können Luftblasen mit einem Volumen von nur 0,5 µl oder 300 µm Radius erkannt werden.

Sensoren, die für medizinische Anwendungen eingesetzt werden, müssen hochgenau, jederzeit zuverlässig und resistent gegen externe Einflüsse sein. Hohe Anforderungen an Sensoren stellen hohe Anforderungen an die Sensorhersteller. AMSYS GmbH & Co. KG arbeitet seit 25 Jahren mit ausgewählten Sensorherstellern wie TE Connectivity zusammen, um mit diesem neuen Ultraschallsensor kleinste Luftblasen oder Flüssigkeitsstromunterbrechungen detektieren können.

Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.amsys.de oder besuchen Sie uns auf den kommenden Messen compamed in Düsseldorf von 11. bis 14. November 2024 oder auf der electronica in München von 12. bis 15. November 2024.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AMSYS GmbH & Co. KG

Herr V. Fruci

An der Fahrt 4

55124 Mainz

Deutschland

fon ..: +49 6131 469875-0

web ..: https://www.amsys.de/

email : v.fruci@amsys.de

Die AMSYS GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen aus Deutschland, das sich seit seiner Gründung auf innovative Lösungen im Bereich der Sensorik spezialisiert hat. Als Sensorik-Distributor zählt AMSYS zu den führenden Spezialisten für Druckmesstechnik im deutschsprachigen Raum.

Das Produktsortiment von AMSYS umfasst piezoresistive Druckmesszellen, SMD-bestückbare Messwertaufnehmer, verstärkte und unverstärkte sowie abgeglichene OEM-Sensoren, PCB-Module und betriebsbereite Drucktransmitter. Mit Sensoren und Druckmesszellen, die ein Druckspektrum von 25 Pa bis 800 bar abdecken, bietet AMSYS Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Ergänzend dazu umfasst das Angebot OEM-Feuchtigkeitssensoren, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Funklösungen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Dank der technischen Expertise der Mitarbeiter und der engen Zusammenarbeit mit Zulieferern realisiert AMSYS auch kundenspezifische Anpassungen der Standardprodukte – für maßgeschneiderte Problemlösungen.

Pressekontakt:

AMSYS GmbH & Co. KG

Herr Valentino Fruci

An der Fahrt 4

55124 Mainz

fon ..: +49 (0) 6131 46987553

email : v.fruci@amsys.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.