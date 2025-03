Misted Marigold, Lime Green & Rum Raisin

Nova Maldives inspieriert mit Frühlings- & Sommercocktails in den Trendfarben 2025

Der Winter ist endlich vorbei und die Sonne strahlt! Um die ersten Sonnendrinks des Jahres auch mit Stil genießen zu können, inspiriert das tropische Inselparadies Nova Maldives mit Ideen für Cocktails in den Trendfarben des Frühlings und Sommers 2025: Misted Marigold (Pantone 14-0757), Lime Green (Pantone 12-0312) & Rum Raisin (Pantone 19-1119). Diese Drinks bringen das relaxte tropische Flair von der angesagten Solis Pool Bar des Novas direkt auf die Balkone und Terrassen hierzulande.

Tropical Nova Harmony – Ein Stück Exotik in Misted Marigold

Dieser Cocktail ist wie eine Reise an den Strand: eine Mischung aus Weißwein, Wodka, Ananassaft, Passionsfruchtsirup und einem Spritzer Limette – eine perfekte Balance aus Süße und Frische. Das leuchtende Gelb erinnert an tropische Sonnenuntergänge, während die fruchtigen Aromen den Sommer in vollen Zügen einläuten. Ein Ananasscheibchen als Garnitur macht diesen Drink zu einem optischen Highlight.

Minty Nova Paradise – Frische für heiße Tage in Lime Green

Für alle, die es erfrischend und belebend mögen, ist der Minty Nova Paradise der perfekte Drink. Eine Kombination aus Rum, Creme de Menthe, Ananas- und Passionsfruchtsaft, Ingwer und Limette sorgt für ein aufregendes Zusammenspiel aus Süße und einer würzigen Note. Das leuchtende Grün liegt nicht nur voll im Trend, sondern sorgt für ein spritziges Sommerfeeling. Mit frischer Minze und Limette garniert, ist dieser Cocktail der ideale Begleiter an heißen Tagen.

Nova Cherry Velvet – Eleganz in Rum Raisin

Wer es edel und samtig mag, wird den Cherry Velvet lieben. Die Mischung aus Cherry-Brandy, Kahlua, einem Hauch Holunderblüte und Limette vereint Süße, eine leichte Herbe und intensive Aromen. Der Rum Raisin-Ton des Drinks macht ihn zu einem echten Hingucker und perfekt für elegante Sommernächte. Abgerundet mit einer Maraschino-Kirsche wird dieser Cocktail zum Inbegriff von Genuss und Stil.

Mehr über Nova Maldives auf: nova-maldives.com

NOVA Maldives Spring and Summer Cocktails2025:

Tropical Nova Harmony

Zutaten:

o 60 ml Weißwein

o 30 ml Wodka

o 60 ml Ananassaft

o 20 ml Passionsfruchtsirup

o 20 ml Limettensaft

o Eiswürfel

o Garnitur: Eine frische Ananasspalte

Zubereitung:

1. Ein Weißweinglas mit Eiswürfeln füllen.

2. Weißwein, Wodka, Ananassaft, Passionsfruchtsirup und Limettensaft hinzufügen.

3. Vorsichtig umrühren, damit sich die Aromen perfekt verbinden.

4. Mit einer frischen Ananasscheibe garnieren.

Serviertipp:

Ein elegantes Weinglas verwenden und mit einer tropischen Garnitur aus Ananas oder einer essbaren Blüte dekorieren – für das exotische Flair!

Minty Nova Paradise

Zutaten:

o 60 ml Rum

o 20 ml Crème de Menthe

o 10 ml Limettensaft

o 30 ml Ananassaft

o 30 ml Passionfruchtsaft

o 10 ml Ingwersaft

o Eiswürfel

o Garnitur: Eine Limettenscheibe und ein Zweig Minze

Zubereitung:

1. Ein Hurricane-Glas mit Eiswürfeln füllen.

2. Rum, Crème de Menthe, Limettensaft, Ananassaft, Passionsfruchtsaft und Ingwersaft hinzufügen.

3. Vorsichtig umrühren, damit sich die Aromen harmonisch verbinden.

4. Mit einer Limettenscheibe und einem frischen Minzzweig garnieren.

Serviertipp:

Ein stilvolles Long Drink-Glas verwenden und mit Minze sowie einer Limettenzeste dekorieren – für ein erfrischendes, tropisches Erlebnis!

Nova Velvet Cherry

Zutaten:

o 30 ml Cherry-Brandy

o 30 ml Kahlua

o 5 ml Limettensaft

o 10 ml Holunderblütenlikör

o Eiswürfel

o Garnitur: Eine Maraschino-Kirsche

Zubereitung:

1. Ein Martini-Glas mit Eiswürfeln füllen.

2. Cherry-Brandy, Kahlua, Limettensaft und Holunderblütenlikör hinzufügen.

3. Vorsichtig umrühren, damit sich die Aromen harmonisch verbinden.

4. Mit einer Maraschino-Kirsche garnieren.

Serviertipp:

Ein elegantes Martini-Glas verwenden und die Kirsche auf einem Cocktailspieß drapieren. Für einen besonders edlen Touch kann man das Glas vorab leicht anfrieren.

