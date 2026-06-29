Kunststoffzaun live erleben: Fachhandel Kunststoffzaun Berlin eröffnet Freiluft-Ausstellung in Kleinmachnow

Kunststoffzaun Berlin hat eine Freiluft-Ausstellung in Kleinmachnow eröffnet. Besucher können mehrere Zaunmodelle in Originalgröße erleben, anfassen und vergleichen.

_Kleinmachnow, Juni 2026._ Wer einen Kunststoffzaun kaufen möchte, steht vor einer Entscheidung, die für Jahrzehnte gilt. Umso wichtiger ist es, das Material vorher in der Realität zu sehen und anzufassen, statt sich allein auf Fotos zu verlassen. Kunststoffzaun Berlin, spezialisierter Fachhandel für PVC, WPC und Recycling-Kunststoffzäune, hat daher eine neue Freiluft-Ausstellung auf seinem Grundstück in Kleinmachnow (Brandenburg) aufgebaut.

Gezeigt werden mehrere vollständig aufgebaute Zaunmodelle in Originalgröße: klassische und exklusive PVC-Gartenzäune in Weiß und verschiedenen Farbtönen, ein modernes Bretterzaunmodell sowie ein PVC-Sichtschutzzaun. Ein WPC-Demonstrationsständer macht die unterschiedlichen Farb- und Dekormöglichkeiten des WPC-Sichtschutzsystems Boston auf einen Blick vergleichbar. Zwei Türbeispiele, eine zum klassischen PVC-Zaun und eine zum exklusiven Zaunmodell, ermöglichen es Besuchern, Proportionen und Verarbeitungsqualität direkt zu vergleichen.

„Viele Kunden sind überrascht, wie stabil und hochwertig die Materialien in der Realität wirken“, sagt Klaudia Breyer, Inhaberin von Kunststoffzaun Berlin. „Auf Fotos lassen sich Wandstärken, Farbtiefe und Verarbeitungsqualität nur schwer einschätzen. Bei einem Produkt, das 30 Jahre oder länger halten soll, lohnt sich ein Blick aus der Nähe.“

Da die Ausstellung ohne festes Büro vor Ort betrieben wird, ist ein Besuch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Interessenten können sich telefonisch unter 033203-324577 oder per E-Mail an info@kunststoffzaun-berlin.de melden. Kunststoffzaun Berlin plant und liefert Zaunanlagen als maßgefertigtes Komplettset deutschlandweit und in EU-Länder.

Über Kunststoffzaun Berlin:

Kunststoffzaun Berlin ist ein auf Kunststoffzäune spezialisierter Fachhandel mit Sitz in Kleinmachnow, Brandenburg. Das Unternehmen bietet Gartenzäune und Sichtschutzzäune aus PVC und WPC sowie Koppelzäune aus PVC, HDPE und Recycling-Kunststoff (Hanit) als individuell geplante Komplettsets an. Alle Anlagen werden maßgefertigt und deutschland- sowie EU-weit geliefert.

Kontakt: Kunststoffzaun Berlin | Klaudia Breyer | Ringweg 26 | 14532 Kleinmachnow | Tel.: 033203-324577 info@kunststoffzaun-berlin.de | www.kunststoffzaun-berlin.de

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Kunststoffzaun-Berlin.de

Frau K. Breyer

Ringweg 26

14532 Kleinmachnow

Deutschland

fon ..: 033203324577

web ..: https://www.kunststoffzaun-berlin.de/

email : info@kunststoffzaun-berlin.de

Kunststoffzaun Berlin ist ein auf PVC und WPC Zaunsysteme spezialisierter Fachhandel mit Sitz in Kleinmachnow, Brandenburg. Seit 2010 plant und liefert das Unternehmen maßgefertigte Kunststoffzaun-Komplettsets für private und gewerbliche Kunden in Deutschland und den Euro-Raum.

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Frau K. Breyer

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14532 Kleinmachnow

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