Immobilienmakler Lich und Gießen – Lau Immobilien trägt Siegel des Immobilien Dienstleister Award 2026

Immobilienmakler in Lich mit geprüfter Qualität: Lau Immobilien trägt 2026 das Siegel des Immobilien Dienstleister Award der Deutschen Immobilienmesse.

Lau Immobilien aus Lich im Landkreis Gießen trägt 2026 das Qualitätssiegel des Immobilien Dienstleister Award (IDA), der von der Deutschen Immobilienmesse vergeben wird. Für das inhabergeführte Maklerbüro in der Licher Oberstadt ist das Siegel eine Bestätigung seiner Arbeit, die seit über 20 Jahren auf persönlicher Beratung und regionaler Verwurzelung beruht. Eigentümer, Käufer und Mieter in Mittelhessen erhalten damit ein zusätzliches, unabhängiges Orientierungszeichen bei der Wahl ihres Maklers. Gerade in einem Markt, in dem viele Anbieter um Aufträge werben, hilft ein solches Signal, seriöse und erfahrene Ansprechpartner zu erkennen.

Ausgezeichneter Immobilienmakler in Lich

Der Immobilien Dienstleister Award, auch Immo Award genannt, wird nach Angaben des Veranstalters seit 2016 als kostenfreies Qualitätssiegel für Immobilienunternehmen vergeben. Träger ist die Deutsche Immobilienmesse der OCRE Owners Club GmbH. Laut Veranstalter erfolgt die Vergabe ausschließlich durch Branchenteilnehmer, auf Laienbewertungen wird verzichtet, und das Siegel ist nicht käuflich zu erwerben. Voraussetzung sind positive Bewertungen; zudem prüft eine Fachjury die Angaben und das Leistungsportfolio der teilnehmenden Unternehmen auf Plausibilität. Für Lau Immobilien als Immobilienmakler in Lich bedeutet das Siegel 2026, dass die eigenen Leistungen von außen geprüft und als glaubwürdig eingestuft wurden.

„“Wir freuen uns sehr über das Siegel des Immobilien Dienstleister Award. Es zeigt, dass sich unser persönlicher Weg auszahlt: ein fester Ansprechpartner, ehrliche Einschätzungen und echte Nähe zur Region.““ Sonja Lau, Inhaberin von Lau Immobilien

Immobilien Lich

Das Leistungsspektrum von Lau Immobilien deckt alle wesentlichen Bereiche rund um Wohn- und Gewerbeimmobilien ab: Verkauf, Kauf, Vermietung, Wertermittlung sowie einen Service für Bauträger. Kundinnen und Kunden sprechen dabei direkt mit den Inhabern, darunter Sonja Lau als Immobilienmaklerin (IHK). Ein fester Ansprechpartner begleitet jedes Vorhaben vom Erstgespräch bis zum Notartermin. In Lich selbst, wo historische Fachwerkhäuser auf gewachsene Wohngebiete treffen, kennt das Team die Lagen genau. Diese Marktkenntnis reicht in die Nachbarorte: In Hungen und Grünberg dominieren Einfamilienhäuser mit Grundstück, in Reiskirchen und Buseck schätzen Pendler die Nähe zu Gießen. Ein zweites Büro in Pohlheim sorgt zudem für kurze Wege im Süden des Kreises.

Immobilienmakler für Gießen und die Wetterau

Gießen mit Universität und Kliniken prägt die Nachfrage in der gesamten Region. Rund um die Stadt sind Linden, Heuchelheim, Wettenberg und Biebertal als familienfreundliche Wohnorte gefragt, während Lollar im Norden mit guter Anbindung punktet. Westlich reicht das Einzugsgebiet über Langgöns, Hüttenberg und Solms bis nach Wetzlar, wo die Lage an der Lahn Käufer anzieht. Im Süden betreut Lau Immobilien Eigentümer in Butzbach und im Kurort Bad Nauheim, in der Wetterau außerdem in Wölfersheim und Nidda. Jeder dieser Orte hat eigene Preisniveaus und Käufergruppen – ein Unterschied, den eine fundierte Wertermittlung berücksichtigen muss.

„“Unsere Kunden kommen aus Lich, aus Gießen und aus der ganzen Wetterau. Viele kennen uns persönlich, und genau dieses Vertrauen wollen wir mit jeder Beratung bestätigen.““

Sonja Lau, Inhaberin von Lau Immobilien

Immobilie verkaufen Lich

Für Eigentümer, die eine Immobilie in Lich verkaufen möchten, ist das IDA-Siegel ein Hinweis auf geprüfte Seriosität. Der Verkauf beginnt mit einer Immobilienbewertung: Eine kostenlose Online-Schnellbewertung liefert eine erste Orientierung, den Verkehrswert ermittelt der Makler anschließend bei einer Besichtigung vor Ort. Wer diskret verkaufen möchte, kann dies ohne öffentliche Vermarktung tun. Vermieter profitieren von Mietersuche, Bonitätsprüfung und Mietvertrag nach dem Bestellerprinzip. Neben dem Award-Siegel sprechen 5,0 von 5 Sternen bei Google-Rezensionen sowie die IHK-Qualifikation der Inhaberin für die Arbeit des Büros.

Fazit

Lau Immobilien aus Lich trägt 2026 das Qualitätssiegel des Immobilien Dienstleister Award der Deutschen Immobilienmesse. Das Siegel unterstreicht, was Kunden des inhabergeführten Immobilienmaklers in Lich seit über 20 Jahren schätzen: persönliche Betreuung, fundierte Bewertungen und genaue Kenntnis des regionalen Marktes. Ob aus Lich, Gießen, Wetzlar, Butzbach, Bad Nauheim, Biebertal, Buseck, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Hüttenberg, Langgöns, Linden, Lollar, Nidda, Pohlheim, Reiskirchen, Solms, Wettenberg oder Wölfersheim – Lau Immobilien ist in der gesamten Region für Sie da.

Lau Immobilien – Immobilienmakler Lich

Oberstadt 18

35423 Lich

Tel: 06404 4070236

Mail: info@lau-immobilien.de

Web: https://lau-immobilien.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lau Immobilien

Frau Sonja Lau

Oberstadt 18

35423 Lich

Deutschland

fon ..: 064044070236

web ..: https://lau-immobilien.de/

email : info@lau-immobilien.de

Lau Immobilien ist ein inhabergeführter Immobilienmakler in Lich mit über 20 Jahren Branchenerfahrung und Träger des Qualitätssiegels Immobilien Dienstleister Award 2026. Das Team um Immobilienmaklerin (IHK) Sonja Lau begleitet Verkauf, Kauf, Vermietung und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Lich, Gießen, Wetzlar und der Wetterau.

#ImmobilienmaklerLich #LauImmobilien #ImmoAward2026 #IDASiegel #ImmobilienLich #MaklerGießen #ImmobilieVerkaufen #Mittelhessen

Immobilienmakler Lich, bester Immobilienmakler Lich, Immobilienmakler Lich Auszeichnung, Top Immobilienmakler Lich, Immobilie verkaufen Lich, Immobilienbewertung Lich, Makler Lich, Immobilienmakler Gießen

Pressekontakt:

Lau Immobilien

Frau Sonja Lau

Oberstadt 18

35423 Lich

fon ..: 064044070236

web ..: https://lau-immobilien.de/

email : info@lau-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.