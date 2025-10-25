„Endlich kann mein Sohn wieder lachen“ Wie ArchiMed Familien im Schulalltag entlastet

Als Jonas‘ Entwicklungsverzögerung erkannt wurde, stand seine Familie vor großen Herausforderungen. Durch die Schulbegleitung von ArchiMed fand er zurück zu Struktur, Freude und Selbstvertrauen.

Eine Mutter erzählt

„Als bei meinem Sohn Jonas mit acht Jahren eine Entwicklungsverzögerung festgestellt wurde, war plötzlich nichts mehr so wie vorher. In der Schule kam er nicht mit, er zog sich zurück, und ich wusste nicht mehr, wie ich ihm helfen sollte.“

So beginnt die Geschichte, die viele Eltern in ähnlicher Form erleben und die für Jonas dank der Unterstützung von ArchiMed Hannover eine positive Wendung nahm.

Der Wendepunkt: individuelle Schulbegleitung

Über die Schule erhielt Jonas‘ Mutter den Hinweis auf die Möglichkeit einer Schulbegleitung. Nach einem ersten Gespräch mit ArchiMed war schnell klar: Jonas braucht jemanden, der ihn durch den Schultag führt, der ihn versteht und ihm hilft, Strukturen aufzubauen.

„Ich war ehrlich gesagt skeptisch, ob eine fremde Person das wirklich leisten kann“, erzählt sie. „Aber schon nach den ersten Tagen hat sich gezeigt, dass es funktioniert. Seine Begleiterin hat sofort Zugang zu ihm gefunden.“

Heute begleitet dieselbe Fachkraft Jonas seit über einem Jahr, sie unterstützt ihn im Unterricht, hilft beim Organisieren der Materialien und vermittelt zwischen ihm und den Lehrkräften.

Vertrauen als Basis

Was den Unterschied macht, ist nicht nur die Fachlichkeit, sondern die Beziehung. „Jonas weiß, dass er sich auf sie verlassen kann. Wenn er nervös ist oder Angst hat, beruhigt sie ihn. Das gibt ihm Sicherheit und mir als Mutter auch.“

Für ArchiMed steht genau das im Mittelpunkt: verlässliche Beziehungen schaffen, die Stabilität in den Alltag bringen. Jede Begleitung wird individuell abgestimmt auf die Persönlichkeit des Kindes, seine Lernziele und das Umfeld.

Entlastung für Familien

Die Schulbegleitung entlastet nicht nur Jonas, sondern auch seine Eltern. „Ich kann endlich wieder arbeiten, ohne ständig Angst zu haben, dass er in der Schule überfordert ist“, sagt seine Mutter. „Das ist eine enorme Erleichterung. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder eine Familie – nicht nur ein Krisenteam.“

Auch Lehrkräfte profitieren von der professionellen Begleitung. Durch die enge Zusammenarbeit entsteht ein Miteinander, das allen zugutekommt: Kind, Schule und Eltern.

Fachkräfte mit Herz und Kompetenz

Hinter dieser Arbeit steht ein Team von über 350 qualifizierten Fachkräften, das Kinder in Hannover und der gesamten Region Niedersachsen/Bremen begleitet. Regelmäßige Fortbildungen, Supervisionen und ein intensiver Austausch im Team sorgen dafür, dass die Fachkräfte fachlich und menschlich optimal vorbereitet sind.

„Die Kombination aus Erfahrung, Weiterbildung und Empathie macht uns aus“, erklärt Dimitrij Sonkin, Geschäftsführer von ArchiMed. „Wir sehen jedes Kind als Individuum und gestalten die Begleitung so, dass echte Entwicklung möglich wird.“

Ein Stück Normalität zurückgewinnen

Jonas‘ Geschichte zeigt, dass Schulbegleitung weit mehr ist als Betreuung, sie ist eine Brücke. Eine Brücke zwischen Kind und Schule, zwischen Unsicherheit und Vertrauen, zwischen Überforderung und neuen Möglichkeiten.

„Heute kommt Jonas fröhlich aus der Schule nach Hause. Er lacht, erzählt von seinen Freunden und plant sogar, später selbst mit Kindern zu arbeiten“, sagt seine Mutter lächelnd. „Das hätte ich mir vor zwei Jahren nicht vorstellen können.“

Fazit

ArchiMed Hannover steht für individuelle Förderung, menschliche Nähe und professionelle Unterstützung. Durch die Schul- und Kitabegleitung gewinnen Kinder Selbstvertrauen und Familien neue Lebensqualität.

ArchiMed, weil jedes Kind eine faire Chance verdient.

Wer ist ArchiMed ?

Die ArchiMed GmbH ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Hannover, gegründet im Jahr 2007. Unter der Geschäftsführung von Dimitrij Sonkin hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter im Bereich ambulanter Intensivpflege und Betreuung entwickelt.

Heute beschäftigt ArchiMed über 350 qualifizierte Fachkräfte, die Patienten in der Region Hannover, Niedersachsen und Bremen versorgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben ambulanter Intensivpflege auch Tourenpflege, Wohngemeinschaften sowie Schul- und Kitabegleitung.

Durch den Einsatz moderner Pflege-Technologien, fortlaufender Schulungen und die aktive Einbindung der Angehörigen gewährleistet ArchiMed eine Versorgung, die sowohl professionell als auch menschlich geprägt ist.

