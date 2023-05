Dr. Frenzel hilft Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Arbeitsschutzkontrollenin NRW

Wuppertal, 30.05.2023

Die Unternehmensberatung Dr. Hartmut Frenzel, spezialisiert auf betriebliche Sicherheit, bietet Unternehmen Unterstützung bei der Vorbereitung auf die aktuelle Arbeitsschutzkontrollwelle in Nordrhein-Westfalen. Die Behörden haben erneut damit begonnen, die Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen in Unternehmen zu überprüfen. Dr. Frenzel und sein Team helfen Unternehmen dabei, sich optimal auf diese Kontrollen vorzubereiten und mögliche Mängel zu beheben.

Expertenberatung zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften

Die Unternehmensberatung Dr. Frenzel wurde 1996 in Wuppertal gegründet und hat sich seither auf die Bereiche Arbeitssicherheit, betrieblicher Datenschutz, Umweltschutz, Baustellensicherheit und Managementsysteme spezialisiert. Das Team um Dr. Frenzel versteht die Sorgen und Nöte der Unternehmen und Beschäftigten und bietet entsprechend praxisnahe und zielorientierte Beratung an. Im Zuge der aktuell laufenden Arbeitsschutzkontrollwelle durch die Bezirksregierungen in NRW unterstützt die Unternehmensberatung betroffene Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Überprüfung und hilft ihnen dabei, mögliche Schwachstellen aufzudecken und zu beheben. Im Rahmen der Kontrollen durch die Mitarbeiter der Arbeitsschutzdezernate werden unter anderem die Dokumentation zur Übertragung von Aufgaben im Arbeitsschutz, Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungen inklusive Teilnehmerlisten und Präsentationsmaterialien, Bestellungsurkunden und Dienstleistungsverträge zur sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung sowie Betriebsanweisungen geprüft. Zudem werden die Protokolle von Arbeitsschutzausschusssitzungen, die Vorsorgekartei zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und die Prüfnachweise der wiederkehrenden Prüfungen von Arbeitsmitteln unter die Lupe genommen.

Beratungsangebot zur gezielten Vorbereitung auf Arbeitsschutzkontrollen

Die Beamten der Bezirksregierung können die Arbeitsschutzkontrollen sowohl unangekündigt als auch mit Voranmeldung durchführen. Um Unternehmen die bestmögliche Vorbereitung auf diese Situation zu bieten, steht das Team von Dr. Frenzel als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. „Bereiten Sie sich mit den Experten der Unternehmensberatung Dr. Frenzel auf die Kontrollen vor“, rät Dr. Frenzel selbst. Unternehmen, die auf das Know-how und die Erfahrung von Dr. Frenzel und seinem Team setzen, können sich sicher sein, dass sie bestmöglich auf die Überprüfung durch die Behörden vorbereitet sind und mögliche Mängel rechtzeitig erkannt und behoben werden können. Auf der Website der Unternehmensberatung Dr. Frenzel findet sich zudem ein informativer Blogbeitrag zum Thema Arbeitsschutzkontrollen, der unter https://dr-frenzel.com/arbeitsschutzkontrollen/ abgerufen werden kann. Dieser Beitrag liefert interessierten Kunden und Medien erste Informationen über die anstehenden Kontrollen. Lassen Sie sich von Dr. Frenzel dabei helfen, potenzielle Schwierigkeiten zu vermeiden.

Die Unternehmensberatung Dr. Hartmut Frenzel ist seit 1996 in Wuppertal tätig und bietet umfassende Beratung und Unterstützung in den Bereichen Arbeitssicherheit, betrieblicher Datenschutz, Umweltschutz, Baustellensicherheit und Managementsysteme. Mit einem engagierten Team aus erfahrenen Experten hilft die Unternehmensberatung Unternehmen dabei, die Herausforderungen des betrieblichen Arbeitsschutzes zu meistern und stets den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechend agieren zu können. Dabei steht stets der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung im Vordergrund, um jedem Unternehmen die bestmögliche Unterstützung zu bieten.

