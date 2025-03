Die Wohnimmobilie LEON 11 in München-Neuhausen: So wertet Smart Home Wohneigentum auf

Smart Home – Ein klarer Punkt für Sicherheit und Budget

München 17.03.2025 – Kommunikation, Finanzen, Lifestyle – für alles gibt es die passende App. Das gilt auch für den derzeit modernsten technologischen Standard rund ums Wohnen. Wie Smart Home den Alltag revolutioniert, für Sicherheit sorgt und zudem die Nachhaltigkeit erhöht, zeigt das aktuelle Wohnprojekt von PAMERA in München-Neuhausen. Das Immobilien-Multi-Family-Office setzt mit seinem Objekt LEON 11 in der Leonrodstraße einen neuen Maßstab für urbane Wohnkultur. Mit dem Erwerb von Wohneigentum geht hier der bequeme digitale Zugriff auf eine Vielzahl von Komfortmerkmalen einher, was nicht nur für mehr Lebensqualität sorgt, sondern auch Kosten spart und ökologisch fortschrittlich ist.

Ein klarer Punkt für Sicherheit und Budget

Smart Home im LEON 11 bedeutet zunächst einmal die ständige Kontrolle über die Wohnungstechnik per App oder am eigenen Wohnungsterminal. Das beginnt bei der Paketbox vor dem Eingang des Gebäudes. Die Türen selbst sind mit einem Lesegerät versehen und können schnell per Chip, App oder dem gewohnten Schlüssel entriegelt oder wieder verschlossen werden. Überhaupt macht Smart Home im LEON 11 vieles leichter. So ist das komplette Kabelmanagement in den Wohnungen durch die Digitalisierung viel übersichtlicher und materialsparender als in konventionellen Haushalten. Weniger laufende Meter Kabel, das bedeutet auch: Schalter lassen sich flexibler positionieren. Damit ist Smart Home für den Wohnungsbau gleichermaßen von Vorteil wie für die Bewohner der Immobilie.

Smart Home als Alleinstellungsmerkmal

Christoph Zapp, Geschäftsführender Gesellschafter von PAMERA Real Estate Partners, unterstreicht die Vorzüge dieser digitalen Komfortwelt als gewichtiges Kaufkriterium: „Die Smart-Home-Funktionen im LEON 11 bewegen sich auf einem Niveau, das sonst eher von privater Hand im eigenen Haus erreicht wird. Bei einem größeren Wohnobjekt mitten in München kann man durchaus von einem Alleinstellungsmerkmal sprechen.“ Die Steuerfunktionen des Smart-Home-Terminals in jeder Wohnung sowie in der App decken die ganze Breite der Wohnungstechnik ab – angefangen beim Licht über die Jalousien und Steckdosen bis zur Heizung und weiterer Technik. Smarte Heizthermostate mit einem hydraulischen Abgleich erwärmen die Raumluft effizient und sparsam. Der konkrete Verbrauch an Heizenergie kann am Terminal abgelesen und optimiert werden.

Das LEON 11 ist damit nicht nur in seiner baulichen Qualität auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Die Technologie unterstützt Wohnungseigentümer und Mieter Tag für Tag beim sparsamen Einsatz energetischer Ressourcen. Mit Smart Home kann man sein persönliches Lichtkonzept ausleben, die Fensterlüftung digital kontrollieren und bei starkem Lichteinfall automatisch den Sonnenschutz aktivieren. Dieses Spektrum ist erweiterbar. Smart Home im LEON 11 ist ein offenes System, in das sich neue individuelle Komfortanwendungen jederzeit integrieren lassen.

Wie in den modernsten Eigenheimen

Die Smart-Home-Steuerung ist keineswegs von der Anwesenheit in den eigenen vier Wänden abhängig. Christoph Zapp: „Über die App können Funktionen auch von unterwegs gesteuert werden. Etwa, wenn man gerade aus dem Winterurlaub kommt und schon bei der Anfahrt auf München die Wohnung behaglich vorheizen möchte.“ Was für viele Deutsche noch Zukunftstechnologie ist, gehört im LEON 11 zur Grundausstattung jeder Eigentumswohnung. Nicht zuletzt gibt es nützliche Sicherheitsgadgets, die gerade Senioren zu schätzen wissen. Es ist doch ein gutes Gefühl, wenn man weiß: Ich drücke den Alarmknopf und kann mir im Fall des Falles Hilfe holen.

Eigentumswohnungen mit komfortabler Ausstattung

Im LEON 11 reicht das Spektrum der 37 Eigentumswohnungen vom kompakten 1-Zimmer-Single-Apartment mit ca. 32 m² bis zur exklusiven 4-Zimmer-Penthouse-Wohnung mit ca. 126 m² Wohnfläche. Ein Haus-in-Haus-Konzept ermöglicht 2-, 3-, 4- und 5-Zimmer-Maisonette-Wohnungen über zwei Ebenen. Fast alle Wohnungen haben einen Balkon, eine Loggia, einen Erker oder eine Terrasse. Die lichtintensiven Wohnräume sind mit geöltem und gebürstetes Eichenholz-Parkett sowie einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die Sanitärprodukte in den Bädern stammen von führenden Markenherstellern.

Das LEON 11 geht auf ein Hotel zurück, das kernsaniert wird, aber in seiner Tragwerkstruktur und der architektonischen Grundsubstanz erhalten bleibt. Die bauliche Ertüchtigung beinhaltet auch die Erweiterung um zwei Etagen sowie die Einkleidung der Fassade in Natursteinoptik und mit bodentiefen Fensterflächen. So wird einerseits Neubauqualität erreicht – auf der anderen Seite spart die Sanierung 1,6 Mio. kWh an Energie gegenüber der Alternative Abriss und Neubau.

Über PAMERA Real Estate Partners GmbH

PAMERA Real Estate Partners GmbH ist ein unabhängiges und inhabergeführtes Real Estate Family und Investment Office, das sich auf das Management von Immobilienvermögen in Deutschland und Nordamerika spezialisiert hat. PAMERA wurde 2010 gegründet und betreut aktuell mit Büros in München, Frankfurt, Berlin und New York über 85 Objekte und Projekte an mehr als 25 Standorten mit einem Volumen von über 1,8 Mrd. Euro.

Übersicht

Wohnungsgrößen: von 1-Zimmer- bis zu 4-Zimmer-Wohnungen

Bezugsfertigkeit: Voraussichtlich Ende 2025

Verkaufspreise

pro m² Wohnfläche: von ca. EUR 13.000,– bis ca. EUR 18.000,–

Projektentwicklung/

Bauträger: PAMERA Real Estate Partners GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PAMERA Real Estate Partners GmbH

Herr Niklas Junker

Ottostrasse 5

80333 München

Deutschland

fon ..: +49 (89) 5991897-14

web ..: http://www.pamera.de

email : junker@pamera.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

idee+concept Werbe- und PR Agentur GmbH

Herr Michael Ruckle

Hubertusstraße 4

80639 München

fon ..: + 49 89 178878-17

web ..: http://www.idee-concept.de

email : m.ruckle@idee-concept.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.