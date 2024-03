„Die Story ist dein Mikrofon“ – 10 beispielhafte Motivationsimpulse für überzeugendes Storytelling

Ab sofort im Buchhandel und über alle Buch-Plattformen erhältlich

Der neue Ratgeber der Berliner Autorin Timea Hiller „Die Story ist dein Mikrofon – 10 Storys von euch“ vertieft Storytelling für eine überzeugende Kommunikation zur stärkeren emotionalen Zielgruppen-Bindung. Das aktuell erschienene Storytelling-Fachbuch ist jetzt als Printversion und E-Book im Buchhandel und auf allen gängigen Buch-Portalen erhältlich.

„Die Story ist dein Mikrofon – 10 Storys von euch“ bietet für Unternehmer’innen inspirierende Impulse zur besseren Markenpositionierung, für Coaches überraschende Empfehlungen zur Herleitung neuer Reflexionen und für Bildungsinstitute hilfreiche Anleitungen zur kommunikationssicheren Content-Vermittlung. Ebenso können u.a. soziale Gruppen mit den Tipps ihre Identität im Hinblick auf ihre Zielgruppen stärken. Anhand von Business- als auch Alltagsstorys beleuchtet Timea Hiller dabei die wesentliche Storytelling-Aspekte für einen größeren Zugewinn an Empathie, Überraschung und Verkaufsstrategien über Redekunst, Verlockung und Respekt bis hin zu Digitalisierung, Menschlichkeit und Einfachheit.

Timea Hiller überfrachtet Interessierte in ihrem neuen Buch dabei keinesfalls mit trockener Storytelling-Theorie – im Mittelpunkt steht vor allem das praktische „Doing“. So geht die Autorin konkret auf die Kommunikationsinstrumente ein, mit denen sich ein überzeugendes Verständnis zwischen Sender und Empfänger erreichen lässt. Pointiert zeigt sie auf, weshalb das Erzählen einer Story das mächtigste Mittel für mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit ist. Dabei erfahren Lesende ebenso, wie sie ihr Storytelling ohne unnötigen Zeitverlust, umständliche Recherchen und trockene Theorie erstellen. Im kapitelübergreifenden Fokus steht hierbei vor allem die methodische Herangehensweise, mit einer Story gezielt berühren und so das anvisierte Ziel möglichst effizient zu erreichen.

Darüber hinaus enthält „Die Story ist dein Mikrofon – 10 Storys von euch“ ebenso eine Liste mit hilfreichen, praktischen Impulsen, die zum Mindset-Building und Mitmachen einladen. So erläutert Timea Hiller u.a. die Bedeutung von Extrakt und Schema, emotionaler Bildsprache, selbstreflektierender Fragestellungen und die Analyse individueller Skills und USPs. Der Storytelling-Leitfaden vermittelt so pragmatisch auch die Attribute der Persönlichkeitsentwicklung, über die Lesende ihre eigenen Storys überzeugender gestalten bzw. weiter optimieren können.

Der in Berlin lebende Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur Clemens Füsers beschreibt die Methode von Timea Hiller im Vorwort mit treffenden Worten: „Diese pragmatischen Storys sind alltäglich, wahrhaftig und authentisch, eben mitten aus dem Leben. In einer sachlichen Sprache zeichnet Timea Hiller Notizen aus dem Alltag, kleine Studien der falschen Entscheidungen, die zum Erfolgserlebnis führen, vorgeblich richtige Entschlüsse, die im Desaster enden. Timea Hiller gelingt die große Kunst der kleinen Form, präzise Miniaturen über das Menschliche, mitunter allzu Menschliche. Kleine Geschichten über große Gefühle, die wie psychologische Fallstudien daherkommen und in denen sich das Publikum wiederfinden kann.“

Buchdetails:

Buchtitel: Die Story ist dein Mikrofon

Autorin: Timea Hiller

Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt, 2024

Printausgabe: ISBN 9783756812301 – Preis: 11,99 EUR

Umfang: 70 Seiten / Format DIN-A5

E-Book: ISBN 9783758395314 – Preis: 4,99 EUR (Aktionspreis)

Zum Buch bei: Book on Demand – https://buchshop.bod.de/die-story-ist-dein-mikrofon-timea-hiller-9783756812301

Zum Buch bei: Amazon – https://tinyurl.com/mrmrssbs

Zum Buch bei: Loveley Books – https://www.lovelybooks.de/autor/Timea-Hiller/Die-Story-ist-dein-Mikrofon-12603010184-w/

„Die Story ist dein Mikrofon“ ist ebenso bei Google Books verfügbar.

Über die Autorin Timea Hiller:

Timea Hiller ist Autorin aus Leidenschaft und als studierte Volkswirtschaftlerin und 360°-Präventionsberaterin mit Hauptberuf in der IT-Branche ganz dicht am Thema. Dabei setzt sie sich vor allem für gute Vibes, Engagement und Empathie ein. Timea Hiller ermuntert in ihren Projekten und Storys dazu, professionell abzuschauen – getreu ihrem Motto: „Erfolg ist nicht nur glücklicher Zufall; positives Denken, Durchhaltevermögen und Inspiration sind hilfreich“. Zu ihren weiteren Werken zählt das vielbeachtete E-Book „Volkseigentum trifft Marktwirtschaft, aus Liebe?“

