Die Platz-Gewinn-Treppe 1m² von EeStairs – Wohnräume erweitern

1m² (TM), Der Name ist Programm, denn diese ultrakompakte Wendeltreppe von EeStairs benötigt nur einen Quadratmeter Platz

1m² (TM), die Platz-Gewinn-Treppe, die Wohnräume erweitert

Diese patentierte Stahltreppe von EeStairs ermöglicht es, neuen Wohnraum zu erschließen, indem sie bei minimalem Platzbedarf Verbindungen zu Kellern, Obergeschossen, Galerien oder Dachterrassen herstellt. Diese Erschließung zusätzlicher Quadratmeter ist besonders interessant zum Beispiel bei der Sanierung von wertvollen Altbauflächen in Großstädten. Auch bei der Umnutzung von Gewerbefläche zu Micro-Appartements bietet 1m² (TM) den künftigen Bewohnern Komfort und Sicherheit.

1m² (TM) kann in wenigen Klicks online bestellt werden

Nur wenige Angaben werden benötigt, um mit Hilfe des von EeStairs entwickelten Online-Konfigurators die eigene Raumspartreppe passgenau fertigen zu lassen: Raumhöhe, Stufenbreite, Drehrichtung, Farbe (über 200 RAL-Farben, für Innen und Außen) und Wahl des Geländers. Der Online-Konfigurator übermittelt alle Informationen direkt an die 1m² -Planungs- und Produktionslinie. Der Ablauf ist von der Konstruktion bis zur Lieferung digitalisiert und garantiert eine schnelle Fertigstellung, eine einfache Montage und ein zuverlässiges Ergebnis. In nur acht Wochen (oder vier, mit Express-Option) wird die Treppe geliefert und kann mit nur wenigen Handgriffen montiert werden!

Technischer Support und persönliche Beratung

Der Online-Konfigurator informiert außerdem Bauherren und Innenausstatter zu Sicherheit und Montage von 1m² (TM). Ein Installationsvideo, ein Aufmaßhilfevideo und eine FAQ-Liste ergänzen das Online-Angebot. Zusätzlich können Kunden von EeStairs sich jederzeit persönlich beraten lassen, um ihr individuelles Projekt erfolgreich umzusetzen oder letzte Zweifel hinsichtlich der Machbarkeit zu beseitigen.

1m² (TM) Online-Konfigurator: https://configurator.eestairs.com/de

Über EeStairs:

EeStairs ist ein niederländischer Treppe nhersteller mit Sitz in Barneveld, 60 km südlich von Amsterdam. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Cornelis van Vlastuin und Dick Cluistra gegründet und drückt bereits in seinem Namen sein Streben nach Perfektion aus, denn das Kürzel „Ee“ steht für „Exponent of Excellence“, wobei der gesamte Herstellungsprozess – die Konzeption, das Design, die Produktion in der firmeneigenen Fabrik bis hin zum kleinsten Detail – dem Anspruch der Exzellenz unterliegt. So erfüllen die Produkte von EeStairs die höchsten internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Am Hauptsitz von Eestairs in Barneveld arbeiten etwa 60 Personen. Hinzu kommen 10 Außenstellen in Europa (Frankreich, Großbritannien, Belgien usw.) und 35 Niederlassungen in den USA. Das Unternehmen arbeitet eng mit Architekten, Innenarchitekten und renommierten Privatkunden zusammen, darunter Zaha Hadid Architects, UNStudio, Allford Hall Monaghan Morris, Gensler Architectes Paris, Snøhetta und Peter Marino, sowie mit großen Luxusmarken wie Chanel, Dior und Louis Vuitton.

EeStairs Streben nach Exzellenz drückt sich auch in seinem Hauptquartier in Barneveld aus: Das Gebäude wurde mit dem internationalen BREEAM-Zertifikat ausgezeichnet mit der Note „Outstanding“, das die Umweltverträglichkeit von Industriegebäuden bewertet.

