Die Päckchen stehen bereit. Aber wer darf sie auspacken?

Ein Päckchen vom Laden, eins von zu Hause: Beim Wichteln im Verein können unterschiedliche Regeln für Verwirrung sorgen. Ein digitales Heft bündelt Einladung und Spielregeln.

Ein Verein will seine Weihnachtsfeier mit einer Wichtelrunde abschließen. Doch schon vor dem ersten Geschenk kann die Stimmung kippen. Für genau diesen Moment hat Verbandsbüro einen digitalen Wichtelhelfer entwickelt.

Das erste Päckchen liegt auf dem Tisch. Daneben steht eine Tüte aus dem Supermarkt, hastig mit Klebeband verschlossen. Ein Mitglied hat etwas Neues gekauft, ein anderes einen kuriosen Gegenstand von zu Hause mitgebracht. Beide waren sicher, die Einladung richtig verstanden zu haben. So könnte eine Vereinsweihnachtsfeier beginnen, wenn die Regeln auf mehrere Nachrichten verteilt sind. Und plötzlich muss jemand vor der ganzen Runde erklären, warum sein Geschenk anders aussieht als die anderen.

Das Missverständnis ist klein. Für die Person am Tisch kann es sich trotzdem anfühlen, als hätte sie als Einzige etwas falsch gemacht. Gerade wer erst seit Kurzem im Verein ist, weiß oft nicht, was für die anderen längst selbstverständlich ist. Im nächsten Jahr stellt diese Person womöglich lieber gar kein Päckchen mehr auf den Tisch.

Einladung und Spielregeln stehen im selben Heft

Verbandsbüro setzt mit seinem Wichtelhelfer bei der Einladung an. Das Organisationsteam wählt eine Wichtelart und kann die vorgeschlagenen Texte für seine Runde anpassen. Beim Schrottwichteln steht dann zum Beispiel ausdrücklich im Heft, dass ein gut erhaltener Gegenstand von zu Hause mitgebracht werden soll. Auch wie die Geschenke verteilt werden, lässt sich vorab festhalten.

Das Heft kann als PDF verschickt oder ausgedruckt werden. Für die Vereinsgruppe lässt sich auch ein Link zur fertigen Ausgabe erstellen. Damit können neue Mitglieder dieselben Regeln nachlesen wie diejenigen, die jedes Jahr dabei sind.

Und die Tüte vom Supermarkt? In einer Runde, die vorher weiß, worauf sie sich eingelassen hat, könnte sie genau das Päckchen sein, auf das alle neugierig sind.

Weitere Informationen:

https://www.verbandsbuero.de/wichtelhelfer/

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Herr Peter Lehmann

Friedrichstraße 24

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