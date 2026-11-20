An Weihnachten kommt oft die Frage nach dem Elternhaus auf. Jeder in der Familie hat eine andere Zahl im Kopf. Warum eine gemeinsame Grundlage hilft.

Bergisch Gladbach, November 2026. Das Essen ist vorbei, die Kerzen brennen noch, und irgendwann fällt der Satz, um den sich alle das ganze Jahr herumgedrückt haben: „Was wird eigentlich aus dem Haus?“ Die Eltern sind Mitte siebzig, der Garten macht mehr Arbeit als Freude, und die Treppe ist auch nicht kürzer geworden. Oft ist Weihnachten der einzige Abend, an dem alle Geschwister zusammensitzen. Also wird geredet.

Spätestens beim Wert wird es interessant. Der Sohn hat einen Onlinerechner befragt. Die Tochter kennt das Inserat vom Nachbarhaus. Der Vater rechnet mit allem, was er über die Jahre hineingesteckt hat. Drei Zahlen, drei Pläne, und jeder hält seine für die realistische.

„Das Problem ist selten der Wert selbst, sondern dass jeder von einem anderen ausgeht“, sagt René Schulte, geprüfter Sachverständiger für Immobilienbewertung und Gebäudeschäden (VFB e. V.) bei RS Echtwert in Bergisch Gladbach. „Solange das so ist, reden alle aneinander vorbei, auch wenn sie es gut meinen.“

Onlinerechner geben eine erste Richtung. Das Haus selbst sehen sie nicht: das feuchte Kellermauerwerk nicht, die alte Heizung nicht und die neuen Fenster auch nicht. Angebotspreise aus Immobilienportalen sind außerdem keine Verkaufspreise. Wer vor einer echten Entscheidung steht, sollte das Haus bewerten lassen, von jemandem, der es von innen gesehen hat.

Ein Verkehrswertgutachten ermittelt den Verkehrswert (Marktwert) einer Immobilie zu einem bestimmten Stichtag und begründet ihn Schritt für Schritt. Es sorgt dafür, dass alle über dieselbe Zahl sprechen, und diese Zahl kommt nicht von einem der Geschwister.

Wofür eine Familie den Wert braucht, ist ganz unterschiedlich. Die einen fragen, ob sich ein barrierearmer Umbau noch lohnt. Andere überlegen, ob eines der Kinder das Haus übernimmt und die Geschwister ausgleicht. Wieder andere denken an einen Verkauf und eine kleinere Wohnung in der Nähe. Für eine erste Orientierung kann ein Kurzgutachten reichen. Wo es später um Auszahlungen oder unterschiedliche Vorstellungen unter Geschwistern gehen kann, ist das ausführliche Verkehrswertgutachten der sicherere Weg. Das gilt auch, wenn ein Kind das Haus schon zu Lebzeiten übernimmt: Dann kann ein Gutachten wichtig werden, das die Anforderungen des Finanzamts erfüllt. Was passt, klärt ein Vorgespräch.

Bei allem gilt: Es ist das Haus der Eltern und ihre Entscheidung. Eine Bewertung hilft ihnen, selbst zu bestimmen, wie es weitergeht. Wer gar nicht darüber spricht, verschiebt die Frage nur, bis die Kinder sie irgendwann als Erbengemeinschaft klären müssen. Eine aktuelle Studie des Dienstleisters Erbteilung zeigt, wie lange das dauern kann: Unter den ausgewerteten Erbengemeinschaften vergingen in 60 Prozent der Fälle zwei bis fünf Jahre, bevor die Erben überhaupt aktiv nach einer Lösung suchten.

„An Weihnachten muss niemand entscheiden, was aus dem Haus wird“, sagt René Schulte. „Aber es hilft, wenn im Januar alle von derselben Zahl ausgehen.“

Entscheidet sich die Familie später für einen Verkauf, begleitet RS Immobilieninvest den Immobilienverkauf. Wer eine Immobilienbewertung in Bergisch Gladbach oder Umgebung bereits hat, muss dann nicht bei null anfangen.

Das nächste Weihnachtsessen kommt bestimmt, und die Frage nach dem Haus vermutlich auch. Mit einer gemeinsamen Zahl lässt sie sich deutlich entspannter besprechen.

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RS Echtwert ist der Sachverständigenbereich der RS Immobilieninvest GmbH in Bergisch Gladbach und auf Immobilienbewertungen, Verkehrswertgutachten sowie die fachliche Beurteilung von Baumängeln und Bauschäden spezialisiert. RS Immobilieninvest begleitet Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilien in Bergisch Gladbach und der Region.

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