Cybersicherheitsmonat Oktober: Sensible Datenträger brauchen auch unterwegs Schutz

Ausgemusterte Festplatten und SSDs enthalten häufig weiterhin vertrauliche Informationen. ProCoReX erläutert, welche Sicherheitsfragen Unternehmen vor dem Transport zur Vernichtung klären sollten.

Unna, 5. Oktober 2026 – Im Oktober macht der Europäische Monat der Cybersicherheit auf den Schutz digitaler Informationen aufmerksam. Die ProCoReX Europe GmbH greift dazu eine praktische Frage auf: Wie bleiben sensible Daten geschützt, wenn ihre Speichermedien den Unternehmensstandort verlassen? Zwischen dem Ausbau einer Festplatte und ihrer Vernichtung liegen Aufbewahrung, Übergabe und Transport. Diese Schritte sollten im Sicherheitskonzept ausdrücklich berücksichtigt werden.

Ein abgeschalteter Server oder ein defektes Notebook gibt noch keine Auskunft darüber, ob die enthaltenen Daten unzugänglich sind. Werden Geräte oder ausgebaute Speichermedien zur Vernichtung abgegeben, braucht es deshalb klare Zuständigkeiten für den gesamten Weg.

Vor der Übergabe den Bestand klären

Am Anfang steht die Zuordnung: Welche Geräte enthalten noch Datenträger? Welche Festplatten, SSDs oder Sicherungsbänder werden übergeben? Welche Bestände sollen weiterverwendet werden und welche sind zur Vernichtung vorgesehen?

Eine eindeutige Kennzeichnung erleichtert den Abgleich bei Abholung und Anlieferung. Je nach Auftrag kann eine Erfassung einzelner Seriennummern sinnvoll sein. Wichtig ist, den Umfang vorab festzulegen, damit die spätere Dokumentation die Anforderungen des Auftraggebers erfüllt.

Über das Informationsangebot zur sicheren Festplattenvernichtung und Datenträgerlogistik stellt ProCoReX den Zusammenhang zwischen physischer Sicherheit, Transport und dokumentierter Vernichtung in den Mittelpunkt.

Der Transport richtet sich nach dem Schutzbedarf

Nicht jeder Bestand benötigt dieselben Sicherheitsmaßnahmen. Vor einer Abholung sollten Auftraggeber und Dienstleister Menge, Datenträgertypen, Abhol- und Zielort sowie die Übergabebedingungen abstimmen. Dazu gehört auch die Frage, wer die Datenträger entgegennehmen darf und wie eine Abweichung vom vereinbarten Bestand behandelt wird.

Bei erhöhtem Schutzbedarf können verschlossene Sicherheitsbehälter, nummerierte Plomben und dokumentierte Behälterkennzeichnungen Bestandteil des Auftrags sein. Behälternummer und Plombennummer erfüllen dabei unterschiedliche Zwecke: Die eine identifiziert die Transporteinheit, die andere unterstützt die Kontrolle ihres Verschlusses.

ProCoReX bietet für entsprechend geplante Aufträge auch den Transport mit einem gepanzerten B2-Geld- und Werttransporter an. Der Fahrzeugeinsatz ergänzt die vereinbarten organisatorischen Maßnahmen. Bestandskontrolle, geregelte Übergaben und Dokumentation bleiben auch bei einem solchen Transport erforderlich.

Am Ziel endet der Auftrag erst mit dem Abgleich

Bei der Anlieferung sollte geprüft werden, ob die vereinbarten Transporteinheiten vollständig übergeben wurden und ob Auffälligkeiten an Verschlüssen oder Verpackungen bestehen. Festgestellte Abweichungen gehören in das Übergabeprotokoll.

Ist anschließend die Vernichtung vorgesehen, müssen die übernommenen Datenträger dem vereinbarten Verfahren zugeordnet werden. Datenträgertyp und Schutzbedarf bestimmen die Anforderungen nach ISO/IEC 21964. Der Abschlussnachweis sollte sich auf den tatsächlich bearbeiteten Bestand beziehen.

Für Unternehmen mit mehreren Standorten empfiehlt es sich, eine zentrale verantwortliche Stelle festzulegen. Sie führt Übergabeunterlagen und Vernichtungsnachweise zusammen und prüft, ob der Auftrag vollständig abgeschlossen wurde.

Den Oktober für eine praktische Prozessprüfung nutzen

Der Aktionsmonat bietet einen Anlass, einen bestehenden Ablauf zu überprüfen: Wer hat Zugang zu ausgebauten Datenträgern? Wie werden sie bis zur Abholung aufbewahrt? Wer bestätigt die Übergabe? Und welche Unterlagen belegen den Abschluss?

Auftraggeber können ihre Anforderungen über den Kontakt zu ProCoReX für einen konkreten Transport- oder Vernichtungsauftrag abstimmen.

Über ProCoReX Europe GmbH

Die ProCoReX Europe GmbH mit Sitz in Unna unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen beim kontrollierten Umgang mit sensibler IT. Zu den Leistungen gehören Datenträgerausbau, sichere Abholung und Transport, Datenträgervernichtung nach ISO/IEC 21964 sowie die zugehörige Dokumentation.

Quelle zum Anlass: ENISA, Informationen zum European Cybersecurity Month, abgerufen am 5. Oktober 2026. Die Hinweise zu Übergabe und Transport sind eine eigenständige fachliche Einordnung von ProCoReX.

Diese Pressemitteilung darf auch in geänderter oder gekürzter Form kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden, sofern ein Quelllink zu unserer Homepage angegeben wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen beim sicheren Umgang mit ausgedienter IT. Das Leistungsspektrum umfasst die dokumentierte Vernichtung von Datenträgern und Festplatten, die sichere Abholung und den Transport sowie die Entsorgung von Computern, Notebooks und weiteren IT-Geräten. ProCoReX betreut Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf auch in geänderter oder gekürzter Form kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden, sofern ein Quelllink zu unserer Homepage angegeben wird.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de

email : presse@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.