CarWise Group erweitert ISO/IEC-27001-Zertifizierung auf den Standort Haarlem

Haarlem, 30.10.2026 – Die CarWise Group hat ihre Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 auf den Standort Haarlem ausgeweitet. Der Standort Almere ist bereits seit rund einem Jahr zertifiziert.

Nach dem aktuellen Audit durch die Zertifizierungsstelle CIIO B.V. umfasst das Zertifikat nun beide Standorte. Es gilt für die Informationssicherheit bei Entwicklung, Implementierung und Support von Softwarelösungen für Leasinggesellschaften und Autovermietungen.

Sensible Daten erfordern nachweisbare Sicherheit

Leasinggesellschaften und Autovermietungen verarbeiten in ihrer Software täglich geschäftskritische und personenbezogene Daten: Vertrags- und Finanzdaten, Kunden- und Fahrerinformationen sowie Fahrzeug- und Abrechnungsdaten. Fallen diese Systeme aus oder werden Daten kompromittiert, sind Vertragsabwicklung, Abrechnung und Kundenbeziehungen direkt betroffen.

Kunden und Aufsichtsbehörden prüfen deshalb immer genauer, wie IT-Dienstleister Informationssicherheit organisieren. In Ausschreibungen und Lieferantenbewertungen gilt ISO 27001 inzwischen als Standardnachweis.

Was hinter der Zertifizierung steht

ISO/IEC 27001 ist die international anerkannte Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme. Sie verlangt, dass Risiken systematisch erkannt, bewertet und mit geeigneten Maßnahmen behandelt werden. Dazu gehören zum Beispiel Zugriffssteuerung, Verschlüsselung, sichere Softwareentwicklung, Notfallplanung und der Umgang mit Sicherheitsvorfällen.

Im Laufe des vergangenen Jahres wurde der Standort Haarlem in das bestehende ISMS einbezogen. Im Audit prüfte CIIO, ob die Anforderungen der Norm auch dort im Arbeitsalltag umgesetzt werden.

„Unsere Kunden vertrauen uns Prozesse an, die für ihr Geschäft zentral sind. Mit der Erweiterung auf Haarlem arbeiten nun beide Standorte nach denselben, unabhängig geprüften Standards. Das verstehen wir als Verpflichtung, unsere Informationssicherheit kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Ed Fhijnbeen, CEO der CarWise Group.

Die Zertifizierung wird jährlich in Überwachungsaudits überprüft. So ist sichergestellt, dass das ISMS an beiden Standorten wirksam bleibt und weiterentwickelt wird.

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Über die CarWise Group

Die CarWise Group entwickelt seit mehr als 35 Jahren Softwarelösungen für Leasinggesellschaften, Autovermietungen und Unternehmen mit Fuhrparks. Als Europas One Stop Shop für Lease-, Rental- und Fuhrparkmanagement vereint die Unternehmensgruppe die Marken CarWise, AutoDisk und Carano unter einem Dach und unterstützt Kunden mit integrierten Lösungen entlang des gesamten Mobilitätsprozesses.

Heute vertrauen rund 200 Leasinggesellschaften, 500 Vermietstationen und 300 Fuhrparkkunden in neun europäischen Ländern auf die Software der CarWise Group, um Prozesse zu automatisieren, Transparenz zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

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