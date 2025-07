Brady M611: Mobiler Industrie-Etikettendrucker für höchste Ansprüche

Der Brady M611 druckt Etiketten mobil per Smartphone oder stationär am PC. Mit automatischer Materialerkennung und robustem Design ist er perfekt für anspruchsvolle industrielle Kennzeichnungsaufgaben

Der Brady M611 ist ein flexibler Industrie-Etikettendrucker, der mobile und stationäre Anwendungen gleichermaßen unterstützt. Ob per Smartphone, Tablet oder PC – der M611 ermöglicht schnelles und präzises Drucken direkt am Einsatzort oder im Büro. Mit seiner robusten Bauweise, der automatischen Materialerkennung und einem beeindruckend großen Etikettensortiment erfüllt der Drucker selbst höchste Anforderungen in der industriellen Kennzeichnung.

Dank der kabellosen Verbindungsmöglichkeiten über Bluetooth und WLAN kann der Brady M611 bequem über die Brady Mobile App „Express-Etiketten“ gesteuert werden. So lassen sich Etiketten direkt vor Ort entwerfen und drucken – ideal für Baustellen, Wartungsarbeiten oder Fertigungsanlagen.

Für stationäre Anwendungen lässt sich der Drucker per USB am PC anschließen und mit der leistungsstarken Brady Workstation Etiketten-Software betreiben. Alle verfügbaren Etikettenvorlagen sind bereits in der Software enthalten. Anwender müssen nur die gewünschte Vorlage auswählen und können sofort Texte, Barcodes, Symbole oder Grafiken einfügen. Bei Bedarf können auch Datenbanken angebunden werden, um variable Daten automatisiert zu verarbeiten.

Die automatische Materialerkennung des M611 sorgt für höchste Effizienz: Etikettenrollen und Farbbandkassetten werden selbstständig erkannt und die Druckparameter automatisch eingestellt. Dadurch entfällt die manuelle Kalibrierung und der Drucker ist sofort einsatzbereit. Das robuste Gehäuse übersteht Stürze aus bis zu 1,8 m Höhe und widersteht Staub, Feuchtigkeit sowie den rauen Bedingungen industrieller Arbeitsumgebungen.

Mit einer Druckauflösung von 300 dpi und einer Geschwindigkeit von bis zu 50,8 mm pro Sekunde lassen sich selbst feinste Details wie 1D- und 2D-Barcodes, kleine Schriften und Grafiken gestochen scharf darstellen. Der leistungsstarke Akku ermöglicht den mobilen Druck von bis zu 750 Etiketten pro Tag.

Das Etikettensortiment für den Brady M611 ist beeindruckend vielfältig. Es umfasst über 800 Etikettenoptionen, darunter Endlosbänder, vorgestanzte Etiketten und Schrumpfschläuche. Die Materialien sind beständig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen und Feuchtigkeit. Damit eignet sich der Drucker ideal für Anwendungen wie Kabel- und Leitungskennzeichnung, Typenschilder, Warnhinweise, Lean/5S-Kennzeichnung sowie Inventar- und Komponentenbeschriftungen.

MAKRO IDENT – der bekannte Brady-Distributor aus dem Münchner Süden – bietet den M611 mit sämtlichem Zubehör, der Brady Workstation Etiketten-Software und dem kompletten Etikettensortiment an. Als zertifizierter Brady GOLD-Xpert-Partner garantiert MAKRO IDENT nicht nur Zugang zu allen Brady-Produkten, sondern auch eine kompetente Beratung.

Der hervorragend geschulte Customer Service unterstützt Industrieunternehmen bei der Auswahl der passenden Etikettenmaterialien und sorgt für eine reibungslose Integration des M611 in bestehende Prozesse. Mit fast 20 Jahren Erfahrung ist MAKRO IDENT ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die Wert auf Qualität, Effizienz und praxisnahe Unterstützung legen.

Weitere Informationen zum Brady M611 und dem kompletten Brady-Sortiment finden Sie unter:

Brady M611 Industrie-Etikettendrucker

