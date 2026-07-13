Brady M611 Labordrucker – Die flexible PC-Lösung für professionelle Laborkennzeichnungen

Mit dem Brady M611 erstellen Labore professionelle Etiketten komfortabel am PC. Passende Brady Laboretiketten und Farbbänder mit passender Software sorgen für zuverlässige Druckergebnisse.

Eine professionelle Laborkennzeichnung beginnt nicht erst beim Etikett, sondern bereits bei der Auswahl des richtigen Drucksystems. Der Brady M611 Labordrucker wurde speziell für Anwender entwickelt, die ihre Etiketten komfortabel am PC erstellen und gleichzeitig flexibel auf unterschiedliche Kennzeichnungsaufgaben reagieren möchten. MAKRO IDENT bietet den Brady M611 inklusive passender Brady Workstation Software sowie einem umfangreichen Sortiment an Laboretiketten und Verbrauchsmaterialien für nahezu jede Laboranwendung.

Im Gegensatz zu klassischen mobilen Beschriftungsgeräten verfügt der Brady M611 über keine integrierte Tastatur. Die Etiketten werden deshalb überwiegend am PC mit der Brady Workstation erstellt. Gerade diese Arbeitsweise schätzen viele Labore, da sich Etikettenvorlagen zentral verwalten, Barcodes und Seriennummern automatisch erzeugen sowie Daten aus Datenbanken übernehmen lassen. Wiederkehrende Kennzeichnungen können jederzeit erneut gedruckt werden und sorgen für standardisierte Arbeitsabläufe.

Neben der PC-Anwendung lässt sich der Brady M611 bei Bedarf auch mobil einsetzen. Über die kostenlose MobileApp „Express Labels“ können Etiketten direkt per Smartphone oder Tablet erstellt und über Bluetooth gedruckt werden. Obwohl diese Möglichkeit vorhanden ist, erfolgt der Einsatz in Laboren überwiegend am PC, da viele Einrichtungen aus Sicherheits- und IT-Gründen nur eingeschränkt auf WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen zurückgreifen.

Mit einer Druckauflösung von 300 dpi erstellt der Brady M611 gestochen scharfe Texte, Barcodes, Grafiken und Symbole. Das ist insbesondere bei kleinen Laboretiketten für Röhrchen, Objektträger, Ampullen oder Mikrotiterplatten von entscheidender Bedeutung. Sauber gedruckte Barcodes unterstützen eine sichere Probenidentifikation und ermöglichen eine zuverlässige Rückverfolgbarkeit während des gesamten Laborprozesses.

Ein großer Vorteil des M611 Labordruckers liegt im umfangreichen Sortiment an speziell entwickelten Laboretiketten. Für nahezu jede Anwendung stehen geeignete Materialien und Formate zur Verfügung – von kleinen Röhrchenetiketten über Etiketten für Objektträger und Kryogefäße bis hin zu Fläschchen, Petrischalen und allgemeinen Laborkennzeichnungen. Je nach Material sind die Etiketten für Temperaturen bis -196 °C in Flüssigstickstoff, für Autoklaven bis +121 °C oder für den Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln und Desinfektionsmitteln ausgelegt. So bleibt die Kennzeichnung auch unter anspruchsvollen Laborbedingungen dauerhaft lesbar und sicher haftend.

Ebenso wichtig wie das Etikettenmaterial ist das passende Farbband. Brady entwickelt und testet jedes Farbband speziell für die jeweiligen Etikettenmaterialien. Beide Komponenten sind exakt aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine optimale Druckqualität, hohe Wischfestigkeit sowie eine lange Haltbarkeit der Kennzeichnung. Anwender müssen nicht selbst verschiedene Kombinationen ausprobieren, sondern profitieren von einem vollständig geprüften System.

Die Smart-Cell-Technologie des Brady M611 erkennt eingesetzte Etiketten und Farbbänder automatisch. Der Drucker übernimmt die optimalen Druckeinstellungen selbstständig, wodurch Fehleinstellungen vermieden und Rüstzeiten deutlich reduziert werden. Das erleichtert den Arbeitsalltag und sorgt vom ersten Etikett an für reproduzierbare Druckergebnisse.

Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Labore mit professionellen Brady Kennzeichnungslösungen. Der geschulte Customer Service kennt das komplette Sortiment an Laboretiketten, Farbbändern und Labordruckern und hilft dabei, für jede Anwendung die passende Materialkombination auszuwählen. Ob Kryolagerung, Autoklavierung, chemische Belastung oder spezielle Gefäßformen – Kunden erhalten eine kompetente Beratung und genau die Produkte, die optimal zu ihren Anforderungen passen.

Weitere Informationen zum Brady M611 Labordrucker sowie zu passenden Laboretiketten und Farbbändern finden Interessierte unter Brady M611 Labordrucker für PC-Anwendungen

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MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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