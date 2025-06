Brady Etikettendrucker für Industrie und Labor – präzise, langlebig, flexibel einsetzbar

Brady bietet mobile und stationäre Etikettendrucker für jede Kennzeichnungsanforderung – vom Kabel bis zum Laborgefäß – mit automatischer Materialerkennung und intuitiver Bedienung.

Brady Etikettendrucker gehören weltweit zu den führenden Lösungen, wenn es um die normgerechte, dauerhafte und professionelle Kennzeichnung in Industrie und Labor geht. MAKRO IDENT, zertifizierter Brady-Distributor mit mehr als 18 Jahren Erfahrung, bietet ein umfassendes Sortiment an mobilen und stationären Brady Drucksystemen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche an. Ob Kabelkennzeichnung in der Produktion, Sicherheitskennzeichnung in Industrieanlagen oder Probenkennzeichnung im Labor: Mit Brady Etikettendruckern lassen sich Etiketten schnell, fehlerfrei und in gleichbleibender Qualität erstellen.

Im mobilen Bereich stehen eine Vielzahl robuster Modelle zur Verfügung, etwa der M210, M511, M510, M610 oder M710. Diese Geräte sind auf härteste Einsatzbedingungen ausgelegt, bieten eine hohe Druckauflösung, automatisierte Materialerkennung und sind sowohl für Einzeldrucke als auch größere Serien vor Ort geeignet. Viele Modelle lassen sich über PC, Smartphone oder Tablet ansteuern und ermöglichen flexible Nutzungsszenarien – ideal für Wartung, Produktion, Bau oder Laboreinsätze.

Für das stationäre Drucken bieten sich unter anderem die Modelle BBP12, i3300, i5300 oder i7100 an. Sie überzeugen durch hohe Druckgeschwindigkeit, einfache Bedienung und automatisierte Kalibrierung. Gerade im Labor oder in der Fertigung sind diese Eigenschaften entscheidend, um schnell und korrekt zu kennzeichnen – ob Objektträger, Kryoröhrchen, Leiterplatten oder Kabelbündel. Die Modelle i3300 und i5300 sind – wie alle mobilen Drucker – mit der Brady Smart-Cell-Technologie ausgestattet, die Etikettenmaterialien und Farbbänder automatisch erkennt. Kalibrierung oder manuelle Einstellungen werden somit überflüssig. Auch Materialverschwendung für Probedrucke wird dadurch vermieden.

Eine Besonderheit stellen Drucker wie der BBP72 dar: Dieser Schrumpfschlauchdrucker wurde speziell für die beidseitige Bedruckung von Schrumpfschlauchetiketten konzipiert – ideal für Luftfahrt, Verteidigung und Transport. Das spart Zeit und reduziert den Materialverbrauch deutlich.

MAKRO IDENT bietet zu jedem Drucker eine große Auswahl an passenden Etikettenmaterialien für industrielle, technische oder medizinische Anwendungen. Egal ob Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder mechanische Beanspruchung: Für jede Herausforderung gibt es das geeignete Material. Auch Schrumpfschlauchetiketten, Anhänger oder selbstlaminierende Varianten für Kabel, Rohre oder Probengefäße sind verfügbar.

Alle Drucker sind mit der Brady Workstation Etiketten-Software kompatibel, mit der sich Etikettenlayouts individuell gestalten und verwalten lassen. Funktionen wie Barcodeerstellung, Seriennummerierung oder Vorlagen für spezifische Normen erleichtern den Arbeitsalltag in Laboren und Industrieunternehmen deutlich.

Die Software ermöglicht zudem das Drucken direkt aus Datenbanken oder bestehender Infrastruktur heraus.

Der Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt Kunden bei der Auswahl des passenden Druckers ebenso wie bei der Etiketten- und Softwareauswahl. Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der ersten Beratung über Produkttests bis hin zur Inbetriebnahme – zuverlässig, schnell und kompetent. So erhalten Unternehmen aus Industrie, Elektrotechnik, Medizintechnik, Forschung oder Labor exakt die Lösung, die zu ihren spezifischen Anforderungen passt.

Weitere Informationen zu den Etikettendruckern von Brady sind beim zertifizierten Brady-Distributor MAKRO IDENT zu finden unter: Brady-Etikettendrucker von MAKRO IDENT

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

