BPS erweitert Beton-Pumpen-Service in Norddeutschland

Beton Pumpen Service steht für zuverlässige Betonförderung, moderne Pumpentechnik und termingerechten Service. Wir bieten effiziente Lösungen für Bauprojekte jeder Größe – flexibel und professionell.

Neue Niederlassung für die Regionen Hannover, Hamburg und Bremen – kürzere Anfahrtswege und bis zu 30 Prozent geringere Transportkosten möglich

Frankfurt am Main, 4. November 2026 – Der BPS Beton-Pumpen-Service erweitert sein Niederlassungsnetz und baut seine Präsenz in Norddeutschland aus. Mit einem zusätzlichen Standort im Einzugsgebiet Hannover, Hamburg und Bremen will das Unternehmen die Wege zu Baustellen verkürzen, die Einsatzplanung verbessern und die Kosten für die Betonförderung reduzieren. Je nach Einsatzort und Auftragsbedingungen können Kunden nach Angaben von BPS bis zu 30 Prozent bei Transportkosten und Lieferpauschalen einsparen. Das Angebot richtet sich an private Bauherren, Bauunternehmen, Poolbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Estrichleger sowie gewerbliche Betonverarbeiter.

Kürzere Anfahrtswege machen Betonförderung wirtschaftlicher

Mit der neuen Niederlassung reagiert BPS auf die Nachfrage nach flexiblen Lösungen für die Betonförderung auf schwer zugänglichen Baustellen. Gerade bei kleineren und mittleren Betonierarbeiten beeinflussen Anfahrt, Transport und Baustellenlogistik die Gesamtkosten erheblich.

„Mit unserem neuen Standort rücken wir näher an die Baustellen unserer Kunden. Wir können Einsätze besser koordinieren, Anfahrtswege reduzieren und die daraus entstehenden Kostenvorteile weitergeben“, erklärt BPS.

Kompakte Schlauchpumpe für schwer zugängliche Baustellen

Wenn Betonmischfahrzeuge nicht direkt an den Einbauort gelangen, bietet der BPS Beton-Pumpen-Service eine Alternative zur klassischen Autobetonpumpe. Die kompakte Schlauchpumpe benötigt vergleichsweise wenig Stellfläche und fördert geeigneten Beton über flexibel verlegte Förderschläuche.

Abhängig von Betonrezeptur und Baustellenbedingungen ermöglicht die eingesetzte Pumpentechnik Förderstrecken von bis zu 100 Metern, Förderhöhen von bis zu 50 Metern und Förderleistungen von rund 20 Kubikmetern pro Stunde.

Typische Einsatzbereiche sind Bodenplatten, Streifenfundamente, Fundamente, Poolanlagen, Kellerwände, Stützwände, Schalsteine, ICF-Wände, Ringanker und weitere Betonbauteile. Besonders bei engen Zufahrten, Hinterhöfen oder langen Förderwegen kann die Schlauchpumpentechnik eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung sein.

Betonpumpen-Service mit Bedienpersonal statt Maschinenvermietung

BPS bietet die Betonförderung als betreute Dienstleistung an. Zum Leistungsumfang gehören je nach Auftrag der Aufbau der Betonpumpe, die Verlegung der Förderschläuche, die Bedienung während der Betonage sowie Reinigung und Abbau.

Der Transportbeton wird weiterhin über das Betonwerk oder den Lieferanten des Auftraggebers bezogen. BPS übernimmt die Förderung vom Betonmischfahrzeug bis zum vorgesehenen Einbauort.

Der Beton-Pumpen-Service richtet sich sowohl an private Bauherren als auch an professionelle Betonverarbeiter. Poolbauer und Garten- und Landschaftsbauer profitieren insbesondere bei Arbeiten auf Grundstücken mit eingeschränkter Zufahrt. Bauunternehmen, Estrichleger und Handwerksbetriebe können die Schlauchpumpe bei technisch geeigneten Förderaufgaben einsetzen.

Weiterer Ausbau des BPS-Servicenetzes geplant

Mit der Expansion in die Regionen Hannover, Hamburg und Bremen setzt BPS den regionalen Ausbau seines Betonpumpen-Service fort. Ziel ist es, die Verfügbarkeit kompakter Betonpumpen zu verbessern und wirtschaftliche Förderlösungen auch für kleinere Betonmengen anzubieten.

Interessenten können geplante Betonierarbeiten anhand von Betonmenge, Förderstrecke, Betonrezeptur und Baustellensituation individuell mit BPS abstimmen.

Über BPS Beton-Pumpen-Service

BPS ist ein spezialisierter Dienstleister für die Betonförderung mit kompakter Schlauchpumpentechnik und geschultem Bedienpersonal. Das Unternehmen unterstützt private und gewerbliche Auftraggeber bei Betonierarbeiten auf engen, schwer zugänglichen und logistisch anspruchsvollen Baustellen. Zum Kundenkreis gehören Bauunternehmen, private Bauherren, Poolbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Estrichleger und weitere betonverarbeitende Betriebe.

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Der **BPS Beton-Pumpen-Service** unterstützt private Bauherren, Bauunternehmen und Handwerksbetriebe bei der wirtschaftlichen und zuverlässigen Förderung von Beton. Mit kompakter Schlauchpumpentechnik und fachkundigem Bedienpersonal ermöglicht BPS die Betonförderung auch auf engen, schwer zugänglichen Baustellen. Förderstrecken von bis zu 100 Metern und Förderhöhen von bis zu 50 Metern bieten flexible Einsatzmöglichkeiten. Ziel des Unternehmens ist es, durch kurze Anfahrtswege, professionelle Baustellenlogistik und einen umfassenden Betonpumpen-Service die Kosten der Betonförderung zu reduzieren und Betonierarbeiten einfacher und wirtschaftlicher zu gestalten.

Pressekontakt:

BPS Beton-Pumpen-Service

Herr Mario Sieberth

Theodor-Heuss-Allee 112

60486 Frankfurt / Main

fon ..: 0800 – 80 600 44

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