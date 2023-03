Stuhr – 22. März 2023 – BLUETTI, weltweit agierender Anbieter innovativer Energiespeicherlösungen, präsentiert mit der AC180 seine neueste tragbare Powerstation.

Als Nachfolgerin der bisherigen tragbaren Powerstation EB150 und EB240, ist die BLUETTI AC180 mit einer Reihe weiterer Optimierungen ausgestattet. Diese machen das portable Kraftpaket zu einer ausgezeichneten Lösung für Ausflüge, Camping, bei plötzlichen Stromausfällen und als Notstromversorgung.

Um den netzunabhängigen Lebensstil noch komfortabler zu machen, stattet BLUETTI den AC180 mit einer konstanten Ausgangsleistung von 1.800W und einer Kapazität von 1.152Wh aus.

Für Outdoor-Enthusiasten, die auf der Suche nach einer geeigneten, netzunabhängigen Stromversorgung für ihre Camping- oder Wohnmobilausflüge sind, ist AC180 Powerstation die optimale Begleiterin. Gerade bei Erkundungstouren abseits der ausgetretenen Pfade ist die ca. 17 Kg leichte, zuverlässige Stromquelle immer auf Abruf verfügbar, denn die AC180 unterstützt bis zu 1.440 W Turboladung. Die Ladung des Batteriespeichers von 0-80 % SOC dauert so am heimischen Stromnetz nur etwa 45 Minuten. Damit ist sie schnell parallel geladene, während man noch seine Sachen packt. Und sollte unterwegs auf längeren Touren einmal mehr Strom benötigt werden, kann z.B. das klapp- und tragbare Solarpanel BLUETTI PV420 an die AC180 Strom angeschlossen werden. Komfortable, unabhängige und saubere Stromversorgung sind damit über einen langen Zeitraum garantiert.

Zuhause schützt die AC180 dank des USV-Systems bei einem Stromausfall z.B. vor Datenverluste oder Hardwareschäden. Die Powerstation erkennt den Stromausfall automatisch und schaltet innerhalb von nur 20 ms nahtlos um, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt.

Der Speicher mit einer Kapazität von über einer 1 kWh, kann vorübergehend fast den gesamten Strombedarf zu Hause abdecken. Dabei ermöglicht es der Power-Lifting-Modus mit einer Leistung von 2.700 W, mit der AC180 auch leistungsstarke Geräte wie Wasserkocher, Haartrockner, Mikrowellen usw. mühelos zu betreiben.

Mit Blick auf Sicherheit und Langlebigkeit verwendet BLUETTI ausschließlich LiFePO4-Batteriezellen und garantiert einen sorgenfreien Service von bis zu 5 Jahren.

Komfortabler als bei den Vorgängermodellen ist auch das 1,7-Zoll-LCD-Display mit sehr gut lesbarer Schrift der AC180. Der innovative geräuschlose Lademodus sorgt für ein nahezu geräuschloses Aufladen.

Die Fernüberwachung des AC180 in Echtzeit ist dank der intelligenten BLUETTI APP ein Kinderspiel. Das Einrichten von Arbeitsmodi, das Überprüfen des Systemzustands und OTA-Updates können jetzt ganz einfach komplett über die APP erledigt werden.

„Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hatte einst die Vision eines tragbaren Kraftwerks mit hoher Leistungsfähigkeit und optimaler Kosteneffizienz. Jetzt haben wir sie verwirklicht. Die AC180 hat alles, was der Nutzer braucht, zu einem überragenden Preis-/Leistungsverhältnis“, sagt James Ray, Global Marketingleiter BLUETTI.

Der Preis für die AC180 wird in Kürze bekanntgegeben. Es ist aber davon auszugehen, dass die neue Powerstation zu den Preis-/Leistungssiegern in ihrer Klasse avancieren wird. Die BLUETTI AC180 wird ab Mai 2023 verfügbar sein.

Alle Infos zur BLUETTI AC180 unter https://de.bluettipower.eu/pages/ac180

