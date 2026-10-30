Benutzeroberflächen in Unternehmenssoftware: Wie SAP Fiori den Arbeitsalltag vereinfacht

Eine verständliche Benutzeroberfläche erleichtert den Zugang zu Unternehmenssoftware. SAP Fiori richtet Funktionen stärker an den Aufgaben und Nutzungssituationen der Beschäftigten aus.

Unternehmenssoftware muss komplexe Abläufe unterstützen und zugleich im Alltag verständlich bleiben. Beschäftigte nutzen Anwendungen häufig für konkrete Aufgaben: Daten prüfen, einen Antrag stellen, einen Vorgang freigeben oder Informationen nachschlagen. Wenn Navigation und Bezeichnungen schwer verständlich sind, steigt der Aufwand für Schulung und Unterstützung.

Eine gut gestaltete Benutzeroberfläche stellt deshalb die jeweilige Aufgabe in den Mittelpunkt. Sie sollte relevante Informationen erkennbar machen und unnötige Schritte vermeiden. Dabei geht es nicht nur um das Erscheinungsbild, sondern auch um die Frage, welche Rollen eine Anwendung nutzen und welche Informationen sie für ihre Arbeit benötigen.

In größeren Systemlandschaften kommen oft mehrere Anwendungen zusammen. Wenn jede Oberfläche anders aufgebaut ist, müssen Nutzende sich wiederholt neu orientieren. Ein konsistentes Design kann helfen, bekannte Bedienmuster wiederzuerkennen. Das erleichtert den Einstieg und unterstützt einen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben.

SAP Fiori stellt dafür Designprinzipien und Anwendungen bereit, die auf rollenbezogene Nutzung und eine übersichtliche Bedienung ausgerichtet sind. Unternehmen sollten dennoch prüfen, wie die Anwendungen zu ihren Prozessen passen. Standardisierte Oberflächen können Orientierung geben; konkrete Rollen, Berechtigungen und Abläufe müssen in der jeweiligen Systemumgebung sinnvoll umgesetzt werden.

Eine Oberfläche, die alle Funktionen gleichzeitig zeigt, kann überladen wirken. Hilfreicher ist es häufig, Aufgaben nach Rolle und Nutzungssituation zu strukturieren. Mitarbeitende, Führungskräfte und Fachbereiche benötigen möglicherweise unterschiedliche Ansichten. Eine klare Zuordnung kann die Suche nach häufig genutzten Funktionen erleichtern.

Bei der Einführung von SAP-Benutzeroberfläche im Arbeitsalltag empfiehlt es sich, Nutzende früh einzubeziehen. Beobachtungen und Rückmeldungen zeigen, welche Begriffe unklar sind, welche Schritte regelmäßig gebraucht werden und wo Medienbrüche auftreten. So können Anpassungen an realen Arbeitssituationen ausgerichtet werden.

Usability lässt sich nicht allein am Designentwurf beurteilen. Einfache Tests mit typischen Aufgaben können sichtbar machen, ob Nutzende Funktionen finden und Abläufe verstehen. Dabei sollte geprüft werden, ob die Oberfläche auf unterschiedlichen Geräten gut funktioniert und ob wichtige Hinweise ausreichend erkennbar sind.

Auch Unterstützung nach dem Start bleibt relevant. Kurze Anleitungen und erreichbare Ansprechpersonen helfen, Fragen zu klären. Rückmeldungen aus dem laufenden Betrieb bieten Ansatzpunkte für weitere Verbesserungen. Unternehmen können beobachten, ob bestimmte Aufgaben häufig zu Supportanfragen führen oder ob einzelne Funktionen selten genutzt werden.

Eine verständliche Oberfläche kann Prozesse erleichtern, ersetzt aber keine klare Prozessgestaltung. Wenn Zuständigkeiten unklar sind oder Informationen fehlen, bleibt die Arbeit auch mit einer modernen Bedienoberfläche schwierig. Unternehmen sollten daher Nutzungsdesign und Prozessanalyse miteinander verbinden.

Wenn Rollen, Abläufe und Navigation zusammenpassen, können Beschäftigte ihre Aufgaben mit weniger Orientierungssuche erledigen. SAP Fiori kann dafür einen Rahmen bieten, dessen Wirkung von einer passenden Konfiguration und der kontinuierlichen Rückmeldung der Nutzenden abhängt.

Barrierearme Gestaltung ist ein weiterer Aspekt nutzerfreundlicher Anwendungen. Lesbarkeit, Kontrast, Tastaturbedienbarkeit und verständliche Rückmeldungen können darüber entscheiden, ob Beschäftigte eine Aufgabe selbstständig erledigen können. Unternehmen sollten solche Kriterien bereits bei der Auswahl und Konfiguration berücksichtigen. Rückmeldungen von Personen mit unterschiedlichen Arbeitsweisen helfen, Hindernisse früh aufzudecken. So kann die Oberfläche einem breiteren Kreis von Beschäftigten zugänglich gemacht werden.

Die Nutzung sollte mit den tatsächlich eingesetzten Geräten geprüft werden. Unterschiedliche Bildschirmgrößen und Arbeitsbedingungen können die Orientierung beeinflussen. Rückmeldungen mehrerer Rollen helfen, Anpassungen gezielt zu priorisieren.

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Stefanie Dürr

Frau Stefanie Dürr

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