Ameropa und ClubGefühle verbinden Bahnreisen mit Community

Zum 75-jährigen Jubiläum kooperiert der Bahnreise-Spezialist Ameropa mit dem Startup ClubGefühle: Reisende können sich künftig schon vor der Abfahrt online kennenlernen.

_Seit 75 Jahren bringt __Ameropa Reisen__ Menschen mit der Bahn in den Urlaub – 2026 feiert der Reisespezialist Jubiläum. Zum runden Geburtstag verbindet das Traditionsunternehmen seine langjährige Erfahrung mit einer neuen Idee: Gemeinsam mit dem Münchner Startup __ClubGefühle__ wird das Reiseerlebnis um eine digitale Community erweitert._

Ameropa Reisen hat eine klare Handschrift: Städtereisen und Urlaub mit der Bahn, häufig als Kombipaket aus Zugfahrt und Hotel. Statt Stau und Parkplatzsuche steht entspanntes Reisen von Anfang an im Mittelpunkt – unter dem Leitgedanken „Reiseerlebnisse, die verbinden. Auszeiten, die bleiben.“ Das Portfolio reicht von Städtetrips nach Berlin, Dresden, Hamburg, Leipzig, Wien, Prag oder Venedig über Bahn-Erlebnisreisen weltweit bis hin zu Musicalreisen, Radreisen und Rad-Flusskreuzfahrten. Dahinter steht eine über Jahrzehnte gewachsene Spezialisierung auf das Reisen auf der Schiene.

Gerade Bahnreisen bieten dabei besondere Möglichkeiten für Begegnungen: Anders als im eigenen Auto ist man gemeinsam unterwegs, hat Zeit für Gespräche und erreicht das Ziel entschleunigt. Hier knüpft die Partnerschaft mit ClubGefühle an. Über die Plattform können Reisende, die dieselbe Städte- oder Bahn-Erlebnisreise gebucht haben, bereits vor der Abfahrt miteinander in Kontakt treten, sich austauschen und gemeinsame Interessen entdecken. So ergänzt die Community das bestehende Reiseerlebnis um eine soziale Komponente.

Für ClubGefühle erweitert Ameropa das Partnernetzwerk um einen erfahrenen Spezialisten für Bahn- und Städtereisen. Gleichzeitig zeigt die Zusammenarbeit, wie sich ein etabliertes Reiseangebot und eine junge Community-Plattform ergänzen können. Denn der Wunsch, auf Reisen neue Menschen kennenzulernen und Erlebnisse miteinander zu teilen, ist keine Frage des Alters oder des Verkehrsmittels.

„Mit Ameropa gewinnen wir einen Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bahnreisen. Gleichzeitig passen Bahn und Gemeinschaft wunderbar zusammen: Man ist gemeinsam unterwegs und hat Zeit für Begegnungen. ClubGefühle setzt noch einen Schritt früher an und ermöglicht den Austausch bereits vor der Abfahrt. So kann aus derselben Reise schon vor dem ersten Reisetag eine Verbindung zwischen Menschen entstehen“, sagt Volker Jahns, Gründer von ClubGefühle.

Tradition und Community, Hand in Hand

Ameropa bringt Reichweite, Bahn-Expertise und das Vertrauen eines Traditionshauses, ClubGefühle die junge Community-Technologie davor. Für Ameropa eröffnet die vorab vernetzte Reisegemeinschaft einen Weg, neue Zielgruppen anzusprechen und Städtereisen erlebnisreicher zu machen; für ClubGefühle ist der Bahnspezialist ein starker Baustein im wachsenden Anbieter-Netzwerk.

Verfügbarkeit: Die Städte- und Bahnreisen von Ameropa werden schrittweise über www.clubgefuehle.de, die ClubGefühle-App und die KI-Suche reiseagent.ai verfügbar gemacht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ClubGefühle GmbH

Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: +49 89 26203341

web ..: https://www.clubgefuehle.de

email : team@clubgefuehle.de

ClubGefühle ist ein Münchner Startup, das Club- und Gruppenreisen neu denkt. Die Plattform verbindet Reiseangebote mit Community-Funktionen und einer KI-gestützten Suche (reiseagent.ai): Sie löst das soziale Problem des Alleinreisens, indem sie Mitreisende mit gleichen Reiseplänen schon vor der Buchung vernetzt. ClubGefühle richtet sich an Endnutzer ebenso wie an Reiseveranstalter als Vertriebskanal und Community-Layer. Verfügbar als Website und App für iOS und Android.

Pressekontakt:

ClubGefühle GmbH

Volker Jahns

Perlacherstr. 44

82031 Grünwald

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