Altlampen-Rückgabe: Frauen nutzen häufiger den Handel als Männer

84 Prozent der Verbraucher*innen kennen bereits den richtigen Entsorgungsort für alte Lampen.

Eine vertiefende Auswertung der aktuellen Verian-Umfrage im Auftrag von Lightcycle zeigt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Präferenzen bei der Altlampen-Rückgabe angeben – insbesondere bei der Wahl zwischen kommunalen Sammelstellen und der Rückgabe im Handel.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten gibt an, alte LED- und Energiesparlampen über die vorgesehenen Rückgabewege zu entsorgen. Dabei zeigen sich Unterschiede im Entsorgungsverhalten : Männer nennen etwas häufiger kommunale Sammelstellen und Wertstoffhöfe, während Frauen häufiger als Männer angeben, die Rückgabe im Handel zu nutzen.

Kommunale Sammelstellen bleiben für beide Geschlechter zentral

Kommunale Sammelstellen und Wertstoffhöfe werden von beiden Geschlechtern als wichtigster Entsorgungsweg genannt. 66,1 Prozent der Männer und 61,4 Prozent der Frauen geben an, diesen Weg bei der Entsorgung zu nutzen bzw. zu wählen. Damit bleiben kommunale Sammelstellen ein zentraler Bestandteil der fachgerechten Altlampenentsorgung.

Gleichzeitig zeigen sich Unterschiede bei der Rückgabe im Handel: 24,1 Prozent der Frauen geben an, diesen Weg zu nutzen bzw. zu wählen, bei Männern liegt dieser Anteil bei 15,7 Prozent. Die kostenlosen Rückgabemöglichkeiten im Handel ergänzen damit die kommunalen Angebote und erleichtern die fachgerechte Entsorgung im Alltag.

Aufklärung bleibt wichtig

Die Gesamtumfrage zeigt weiterhin einen sehr hohen Wissensstand: 84 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher kennen den richtigen Entsorgungsort für Altlampen. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die angeben, alte Lampen über den Hausmüll zu entsorgen, auf 6,6 Prozent gesunken.

Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 11,0 Prozent der Männer und 2,4 Prozent der Frauen geben an, defekte Lampen über den Hausmüll zu entsorgen. Dies unterstreicht den fortbestehenden Bedarf an Aufklärung über die bestehenden Rückgabemöglichkeiten.

LED- und Energiesparlampen gehören zum Elektroschrott und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die fachgerechte Sammlung ermöglicht die sichere Behandlung enthaltener Schadstoffe sowie die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe.

Bundesweit stehen mehrere tausend Sammelstellen in Bau-, Drogerie- und Supermärkten sowie im Elektrofachhandel zur Verfügung. Diese sind unter www.sammelstellensuche.de einfach auffindbar.

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Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

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Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



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