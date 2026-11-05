AffiliatePeek: Neue Plattform bringt Transparenz in den internationalen Affiliate-Marketing-Markt

Mit tausenden Affiliate-Netzwerken, Partnerprogrammen und Werbenetzwerken bietet AffiliatePeek eine zentrale Anlaufstelle für Recherche, Vergleich und die Suche nach neuen Geschäftspartnern.

Herford, 4. November 2026 – Der internationale Affiliate-Marketing-Markt ist vielfältig, aber zunehmend unübersichtlich. Tausende Affiliate-Netzwerke, Partnerprogramme und Werbeplattformen konkurrieren um Publisher, Advertiser und Performance-Marketer. Mit AffiliatePeek (www.affiliatepeek.com) steht Marktteilnehmern eine Plattform zur Verfügung, die relevante Anbieter strukturiert erfasst und miteinander vergleichbar macht.

Das Online-Verzeichnis umfasst bereits mehrere tausend Einträge aus drei zentralen Bereichen des Performance-Marketings: Affiliate-Netzwerke, Affiliate-Programme und Advertising-Netzwerke. Ziel ist es, die Recherche nach geeigneten Partnern zu vereinfachen und mehr Transparenz in einen stark fragmentierten Markt zu bringen.

Affiliate-Netzwerke und Partnerprogramme gezielt vergleichen

AffiliatePeek ermöglicht es Nutzern, Anbieter anhand verschiedener Kriterien zu recherchieren, zu filtern und gegenüberzustellen. Neben der thematischen Ausrichtung werden – soweit verfügbar – Informationen zu Zahlungsbedingungen, eingesetzter Tracking-Software, Zahlungsmethoden und weiteren relevanten Eigenschaften bereitgestellt.

Die integrierte Vergleichsfunktion erlaubt es, bis zu vier Anbieter direkt miteinander zu vergleichen. Damit richtet sich AffiliatePeek insbesondere an Publisher, Media Buyer, Affiliate-Manager und Unternehmen, die neue Monetarisierungsmöglichkeiten oder Vertriebspartnerschaften erschließen möchten.

Statt Informationen auf zahlreichen unterschiedlichen Websites zusammentragen zu müssen, erhalten Nutzer einen zentralen Ausgangspunkt für ihre Recherche.

Transparente Informationen und Bewertungen

Ein wesentlicher Bestandteil von AffiliatePeek ist der transparente Umgang mit den verfügbaren Informationen. Die Plattform kombiniert öffentlich zugängliche Daten, historische Verzeichniseinträge, Angaben von Unternehmen und Einreichungen aus der Community.

Bestehende historische Bewertungen werden ausdrücklich von neu eingereichten Nutzerbewertungen unterschieden. Unternehmen können zudem ihre Profile beanspruchen und Aktualisierungen ihrer Angaben vorschlagen.

Mit diesem Ansatz möchte AffiliatePeek eine nachvollziehbare Informationsgrundlage schaffen, ohne die Aufnahme in das Verzeichnis mit einer Empfehlung oder Qualitätsgarantie gleichzusetzen.

Branchenmagazin ergänzt das Verzeichnis

Neben der Datenbank betreibt AffiliatePeek ein eigenes Online-Magazin. Dort erscheinen Branchenanalysen, praktische Ratgeber und regelmäßige Marktüberblicke zu Entwicklungen im Affiliate- und Performance-Marketing.

Thematisch beschäftigt sich das Magazin unter anderem mit neuen Plattformen, technologischen Entwicklungen, Tracking, regulatorischen Veränderungen und der Auswahl geeigneter Affiliate-Partner.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Nachvollziehbarkeit redaktioneller Inhalte: Veröffentlichte Artikel enthalten Quellenangaben, anhand derer Leser die zugrunde liegenden Informationen überprüfen können. KI-gestützte Prozesse unterstützen Teile der Recherche und redaktionellen Erstellung.

Kostenlose Recherche für eine internationale Branche

AffiliatePeek ist international ausgerichtet und bietet einen zentralen Einstieg in die Recherche zu Affiliate- und Werbepartnern unterschiedlicher Branchen und Geschäftsmodelle.

Die öffentlich zugänglichen Verzeichnis- und Vergleichsfunktionen ermöglichen einen unkomplizierten Einstieg. Gleichzeitig erhalten gelistete Unternehmen die Möglichkeit, ihre Präsenz innerhalb der Plattform aktiv zu pflegen.

Mit der Kombination aus strukturierten Unternehmensprofilen, Vergleichsfunktionen, Community-Bewertungen und redaktionellen Inhalten entwickelt sich AffiliatePeek zu einer Informationsplattform für die internationale Affiliate-Marketing-Branche.

Über AffiliatePeek

AffiliatePeek ist eine internationale Online-Plattform zur Recherche und zum Vergleich von Affiliate-Netzwerken, Partnerprogrammen und Advertising-Netzwerken. Die Plattform bündelt Anbieterinformationen, Vergleichsmöglichkeiten, Bewertungen und redaktionelle Brancheninhalte. Ziel ist es, die Suche nach geeigneten Geschäftspartnern im Affiliate- und Performance-Marketing einfacher und transparenter zu gestalten.

Website: https://affiliatepeek.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Taurus Data GmbH

Herr Max Klinger

Leopoldstr. 2-8

32051 Herford

Deutschland

fon ..: 052512020272

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email : presse@taurusdata.de

### Über die Taurus Data GmbH

Die Taurus Data GmbH ist ein deutsches Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung, digitalen Geschäftsmodellen sowie Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen beschäftigt sich insbesondere mit der Konzeption und Umsetzung innovativer Webtechnologien, browserbasierter Anwendungen und digitaler Lösungen.

Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung skalierbarer Technologien, die Automatisierung digitaler Prozesse und die Erschließung neuer Geschäftspotenziale durch moderne Softwarelösungen.

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