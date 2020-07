Detlef K.H. Würth berichtet in „Wir kommen alle wieder!“ von einer Frau, die unter Hypnose von einem vorherigen Leben spricht.

Detlef K.H. Würth therapiert Menschen mit Hilfe von Hypnose und machte während einer normalen Therapiestunde eine Erfahrung, die sein Denken über die Wiedergeburt von Grund auf veränderte. Eine Frau in tiefer Hypnose berichtete von einem vorherigen Leben im Raum Frankfurt am Main so detailliert und sachbezogen, dass dieser Fall ihn über Jahre hinweg in seinen Bann zog. Er wertete alle entstandenen Audiodateien der Therapiesitzungen aus, und es gelang ihm dabei etwas geschichtlich Einmaliges: die komplette Rekonstruktion eines vorherigen gelebten Lebens von einer Frau, die 1877 geboren wurde und 1959 verstarb. Die Erkenntnisse darüber ermöglichten einen noch nie da gewesenen Einblick, in ein faszinierendes (Vor)Leben und ebenso in einen hoch detaillierten Sterbevorgang.

Leser, die sich für Wiedergeburt interessieren, werden das Buch „Wir kommen alle wieder!“ von Detlef K.H. Würth sehr interessant finden. Das Buch gibt Antworten auf Fragen, die sich viele Menschen mindestens einmal in ihrem Leben gestellt haben, wie z.B. Was passiert nach dem Tod? Wie ist es, wenn der Tod eintritt? Ebenso enthält das Buch Zeichnungen, die nach den Sitzungen von der betreffenden Frau angefertigt wurden und eine nahezu faszinierende Wirklichkeit aufzeigen.

„Wir kommen alle wieder!“ von Detlef K.H. Würth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08651-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

